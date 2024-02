Na turnovské „umělce„ se v dalším kole Zimního poháru FAČR - LKFS střetly celky Sedmihorek a Sokola Pěnčína. A byly to Sedmihorky, kdo do zápasu vykročil lépe a kdo zpočátku diktoval tempo hry. Hrálo se více na polovině Pěnčína, ten jen sporadicky, ale nebezpečně vyrážel do rychlých protiútoků.