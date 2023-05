Branky: 2x Randák, Kondr, Poledne, Ložek – Kotlár Trenér Sedmihorek Pavel Šafář: „Výsledek je nad očekávání dobrý. Hra neuspokojivá, spousta předržených míčů, míčů, které někam hrajeme způsobem možná ano, možná ne. Špatné útočné a obranné souboje jeden na jednoho. Dneska to nebylo ono, i kdy výsledek vypadá jinak. Výkon dobrý nebyl. Nevím, čím to je. Měli jsme skvěle připravené hřiště, podmínky na fotbal ideální. My jsme k tomu přistoupili tak, že se nemůže nic stát a že nás Brod nemůže překvapit. Nelíbilo se mi to, čekal jsem lepší výkon, hlavně fotbalovější. V tom si myslím, že jsme byli špatní, v držení hry a ve výstavbě hry. Dostávali jsme se pod zbytečný tlak takovými míči, které máme uhrát jednoduše, tak jsme řešili složité řešení. A u složitých… všechno to bylo obráceně. A z mého pohledu musím říct, že jsme měli i štěstí. Po našich dvou chybách šli Brodští jednou, dvakrát sami na bránu. Takže jsme dneska měli víc štěstí, než rozumu.“

Trenér Železného Brodu Milan Mayer: „Byl to markatní rozdíl. Teď jsme měli za s sebou tři soupeře ze čtyř horních pater tabulky. A těm prostě nestačíme. Bohužel, to se člověk může uřvat, ale návyky jsou někde jinde. Soupeř byl lepší, ale dvacet minut bylo pro nás dobrých. V prvním poločase jsme domácím darovali dva góly. Je to pořád dokola. Hráči si myslí, že jsou fotbalisti, ale my musíme hrát zodpovědně, netvořit hru, spíš čekat na nějakou akci, kterou sehrajeme. Nemůžeme tvořit hru v našem vápně. Musíme zápas vést takticky. Když prohráváme jedna nula, tak to vydržet co nejdýl a nerozhodnout ten zápas sami. Je to těžký, opory nehrají, jak mají, a to jsme si v kabině něco k tomu řekli. A pak to bylo za dalších deset minut 4:1. A je po zápase. To se těžko otáčí. My si je porazíme taktickými chybami sami. Soupeř byl vyspělý technicky i takticky. Potěšilo mě aspoň těch dvacet minut. Gól jsme dostali zbytečně. Soupeř dokáže tu díru hned využít, obránce zaútočí a dotáhne to všechno do gólu. Druhý gól nekomentuju, to byla jednoznačná chyba Kysely. Za stavu 1:1 jsme šli sami na bránu a nedali jsme. V Hamrech to byla to samé. Jdeme sami na bránu a nedáme z toho gól. A stejné to bylo i doma s Pěnčínem. S těmito soupeři musíme góly dávat na sto procent, abychom je víc potrápili. Chybí nám lídr, který by mančaft zvedl na hřišti herně, ale i psychicky. Já se pak můžu z lavičky uřvat, ale víc neudělám. Nejtěžší soupeře máme teď za s sebou. Musíme se nad tím zamyslet, ale vzít v potaz i to, že nám chyběli tři hráči ze základu. Nejtěžší soupeře máme za sebou. My ale musíme být top připravení v plné síle. Ještě jsme dnes využili tři dorostence a to je, proti takovému soupeři, jako jsou Sedmihorky, znát. Nedá se nic dělat, kvalita je jinde, musíme pracovat s tím, co máme. Příští víkend máme doma Nový Bor, snad to bude lepší. Další soupeři už by pro nás měli být hratelní. Když se nám podaří dát první gól, tak to kluky zvedne. A to v našem mužstvu hraje velkou roli.“

Pěnčín A – Frýdlant 3:1 (1:1)

Branky: Pelta, Ryml, Bína – Kozák

Trenér Pěnčína Emil Šafář: „Po zklamání se Skalicí musím kluky dnes pochválit. Do zápasu jsme vstoupili s elánem, důrazem a chutí vyhrát. Věděli jsme, že přijede soupeř, který nechce hrát fotbal, už jsme to zažili u nich. Je to absolutně nefotbalový soupeř, zaleze, nechce si nahrát, čeká na chybu. Někdo tomu říká taktika, ale mě se to nelíbí. Proto jsem chválil tým Studence, na kterém je vidět, že hrát chce. Dnes se hrálo devadesát minut na jedné půlce, bylo to jen o dobývání. To nemůže bavit ani diváky. Naší chybou jsme prohrávali 1:0, takže jsme v 5. minutě nezačali úplně dobře. Pak jsme se snažili a dali jsme tři krásné branky zpoza vápna. Takže za nás spokojenost. Příště jedeme do Višňové, ta má teď dobrou šňůru, takže věříme, že doma bude chtít hrát. S takovými soupeři, jako je Frýdlant, neradi hrajeme, protože nechtějí hrát. Jejich taktika je nehrát. A když pak mají hrát se slabším soupeřem, tak s tím mají problém. Trochu jsme měli problém dát dohromady sestavu, museli jsme ji pozměnit, ale všechno vyšlo dobře.“

Lomnice n. P. - Jiskra Mimoň 4:1 (1:0)

Branky: 2x Horáček, Fedorko, Reyman – Pobuda

Vedoucí týmu Lomnice Zdeněk Baudyš: „Měli jsme povinnost vyhrát. Páté místo bychom snad už měli mít jisté. První půle byla neučesaná, šance jsme měli, ale nevyužili jsme je . Ve druhé už jsme hráli tak, jak by to mělo vypadat, vítězství je zasloužené. Soupeř se snažil, ale nedařilo se mu. Prohrát s ním by byla ostuda. My jsme povinnost splnili, v klidu jsme dokráčeli ke třem bodům. Ve středu hrajeme předehrávku s Velkými Hamry, to bude trochu jiná káva. To musíme přidat. Teď skoro pořád vyhrávají, tak uvidíme, jak to dopadne.“

Velké Hamry B – Hrádek n.N. 1:1 (0:1)

Branky: Javůrek – Kavan

Za domácí trenér Zdeněk Bryscejn: „Na zápas jsme se těšili, na to, že přijede tým, se kterým si zahrajeme fotbal. Všechny týmy, které u nás hrály, hrály a hrajou tak, že hlavně brání. Ale takhle zalezlý tady nebyl ještě nikdo. A navíc, my jsme hráli strašně ležérně. Nedokázali jsme si se soupeřovým antifotbalem poradit. Každý jsme získali jeden bod, ale, za mne, kdybych mohl, tak ještě bych ještě každému tři body odečetl. Dneska se na to nedalo koukat, navíc to bylo dost vyhecované. Spíš jsem z toho dneska byl znechucený. Náš remízový víkend, protože remizovalo i áčko, nestál tentokrát za nic. Na tréninku si k tomu ještě něco řekneme, dusno už ale bylo i o poločase. Nechci hodnotit soupeře, ale my jsme hráli špatně. Ve středu máme předehrávku v Lomnici a áčko bude hrát proti Náchodu.“

Rovensko – Višňová 3:3 (1:3)

Branky: 2x Šimek, Najman – 2x Mazánek, Pikous

Za domácí trenér Jiří Mencl: „Prohráváme v patnácté minutě 2:0, něco si řekneme a za chvíli, po chybě brankáře, který neodhadl balón, prohráváme 3:0. Po chybě defenzívy jsme dostali na 0:3. Naštěstí jsme dali gól na 3:1. Druhá půle začala naším velkým náporem, mohli jsme dát na 3:2, ale nedali jsme. Hráli jsme na jedné půlce, ale domácí mají šikovné hráče, zavánělo to útokem. Kdybychom dostali čtvrtý gól, byl by s námi konec. Pak se nám ještě zranil útočník a dohrávali jsme od 70. minuty o deseti, ale zadařilo se dát v 82. minutě na 3:2. Za pár minut jsme pak z posledního rohu vyrovnali na 3:3. Jsme s bodem po takovémhle průběhu jsme spokojení. Mohlo to dopadnou i hůř. Teď jedeme do Mimoně, tam bychom mohli alespoň bod udělat, když ne tři. S Mimoní jsme prohráli doma, takže to na jejich půdě bude těžký soupeř.“