Tým Sedmihorek pod vedením trenéra Pavla Šafáře neměl na podzim zrovna na růžích ustláno. V krajském přeboru Libereckého kraje přezimoval na osmé příčce. Ale představy o podzimní části soutěže měli hráči, trenér i vedení klubu, vzhledem k umístěním v předchozích sezónách, asi jiné.

Pěnčín A - Sedmihorky. | Video: Josef Březina

Další přípravný zápas sehrály Sedmihorky na hřišti v Turnově proti béčku Přepeří.

„Vyhráli jsme 11:0. Bylo to naše druhé přípravné utkání. První přátelské jsme hráli v Jablonci proti A dorostu FK. To jsme prohráli 6:2. Trénujeme od třicátého ledna. Před tím jsme byli, stejně jako loni, na víkendovém soustředění v Janově. A v sobotu 17. února hrajeme přátelské utkání s áčkem Turnova. A také hrajeme čtyřkolový Zimní pohár,“ řekl k přípravě trenér Pavel Šafář. V zimní přípravě se Sedmihorky přestěhovaly na umělku do Turnova.

S jakými soupeři se potkáte v Zimním poháru?

Už jsme hráli s béčkem Přepeří, ještě nás čeká B tým Turnova, Sokol Pěnčín a Rychnov. To jsou čtyři kola základní části. A pak jsou dva víkendy na play off. Na tu dobu zatím nemáme žádné přáteláky nasmlouvané. Kdybychom postoupili do play off, tak bychom měli soupeře zajištěné.

Jak hodnotíte letos první ročník Zimního poháru?

Přihlásili jsme se do něho z naší iniciativy. Pořadatelem je FAČR, proto jsme se do toho také hlásili. Jedná se o zápasy, na které jsou svazem delegovaní rozhodčí, což je jako při mistrovském utkání. Hrají hráči, kteří mají hrát, jsou na soupisce, isku (IS FAČR) nebo jsou členy klubu. Pro mne je to výhoda, nemusíme se starat o věci kolem. Máme odehrané jedno kolo. Uvidíme, jak se nám bude dařit dál. Nápad to byl dobrý. Za mne hodnotím jako plus.

Je už v Sedmihorkách lepší nálada než na podzim?

Na soustředění nebo spíše team buildingu v Janově jsme si řekli, jak by to mělo na jaře fungovat. Zatím se na tréninku scházíme v celkem dostatečném počtu, máme nějaká zranění, ale nic velkého. Fungujeme podle toho, co jsme si stanovili.

Cíl Sedmihorek pro jaro?

Chceme na tom být výrazně líp, než na podzim. To je náš hlavní cíl. Podzim se nám nepovedl, na tom jsme se všichni shodli. Musíme to napravit. Chceme hlavně, abychom fungovali jak v týdnu, tak o víkendu.

A co váš výborný střelec Randák, najde na jaře svoji střeleckou mušku?

Dávat góly určitě umí, snad mu to tam zase začne padat.

Realizační tým v Sedmihorkách zůstává stejný?

Ano, jsme zatím domluvení do léta.