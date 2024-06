„Myslím, že jsme mohli vidět dobrý fotbal, ale, bohužel si taky myslím, že rozhodčí byl trochu necitlivý, trochu přísný na takový dobrý zápas. Nechci si stěžovat, ale udělali jsme dvě individuální chyby, když někde kolem 25. a 20. minuty byl tvrdší zákrok a rozhodčí bez váhání udělil červenou kartu. Přitom chvíli předtím byla podobná situace proti nám a rozhodčí zareagoval necitlivě. A najednou jsme hráli v deseti. Šli jsme do vedení, ale do poločasu soupeř vyrovnal. I když jsme byli v deseti, neprohráli jsme. Hráli jsme dobře, ale hrát od 25. minuty v deseti, to samozřejmě tým ovlivní. Pak kolem 57. minuty jsme šli dokonce do devíti, byl tam nějaký spor s rozhodčím, Honza Díl dostal žlutou a hned na to červenou kartu. Nechci to hodnotit, samozřejmě si to musíme probrat, byly to individuální chyby, které by se neměly stát. Je to na hráčích, kteří to nezvládli a tím nás poškodili. Bohužel, v devíti už to nešlo udržet. Řekl bych, že rozhodování rozhodčího bylo necitlivé. Ale i v deseti jsme zápas neztratili, a v devíti musím před hráči, kteří hráli, smeknout za to, jak to zvládli. I v devíti jsme byli nebezpeční, měli jsme šance, ale nakonec jsme prohráli a musíme jít dál. Máme ještě dva zápasy a pohár. Samozřejmě budou dvě červené pro nás znamenat oslabení. Musíme si s tím poradit. Samozřejmě to nějak zvládneme, ale jsem hodně naštvaný na ty dva naše hráče. Měli zápas zvládnout, kapitán by měl jít příkladem a Honza Díl si nemůže dovolit takové chyby. Hrát v deseti je jako uříznout si pod s sebou větev. Myslím, že, kdybychom byli v deseti, tak by nás Hrádek neporazil,“ zdůraznil trenér pěnčínského A mužstva Emil Šafář.



Košťálov – Lomnice n. P. 2:1 (1:0)

„Byli jsme v derby o trochu lepší. První poločas byl určitě vyrovnaný, možná byla ještě Lomnice lepší, byla více na balonu. Ale dali jsme gól v prvním poločase, takže jsme šli do vedení. Pak jsme měli dvě šance, které jsme neproměnili. A ve druhém poločase, hned na začátku, jsme dostali červenou kartu, která, podle mě, nebyla oprávněná. Údajně to byla ruka, takže červená karta a penalta. Když jsme na to ale koukali, myslím si, že to vůbec nemělo být. Maximálně žlutá karta, protože i brankář už byl v bráně. Ptali jsme se na to, říkali, že když je útočník sám a není tam brankář, tak je to červená karta. Ale brankář tam už stál a podle mě to ani ruka nebyla. Takže pro nás to bylo hodně přísné. Dál jsme hráli v deseti a dá se říct, že jsme ale i v deseti hráli ještě lépe než v jedenácti. Lomnice pak už podle mě hrála špatně. My jsme se docela zatáhli, bránili jsme a měli jsme ještě více šancí než obvykle, takže se nám to povedlo. Lomnici jsme v tabulce přeskočili. Čekají nás ještě dvě kola. Teď jedeme do Sedmihorek a pak máme doma Frýdlant,“ řekl trenér Košťálova Karel Janata.

„ V první půli jsme si asi říkali, že to bude o prvním gólu, ale, bohužel, jsme ho dostali my. Dostali jsme gól ze standardní situace, neuhlídali jsme. Ironií je, že nám gól dal nejmenší hráč na hřišti. Ve čtyřicáté osmé minutě jsme pak dostali druhý gól a prohrávali jsme 2:0. Otevřeli jsme naši pravou stranu. Pak jsme z penalty snížili na 2:1, Žlábek dal gól a byla udělena červená karta. Ale i proti deseti hráčům jsme si toho moc nevymysleli. Bylo to vyhrocené. Vždyť je to derby, od sebe jsme vzdáleni jen 6 kilometrů. Domácí byli nebezpeční z protiútoků. Asi by zápasu slušela remíza, ale je to prostě tak, jak to je. Zbývají nám ještě dva zápasy. Hrajeme s Frýdlantem a Pěnčínem,“ řekl vedoucí týmu Lomnice Zdeněk Baudyš.

Hokej nebo fotbal? Chybí vyšší tresty. Olympiádu nevynechají

Velké Hamry B – Nový Bor 7:3 (3:2)

„Myslím si, že jsme hráli dobrý kombinační fotbal, vytvářeli jsme si spoustu šancí, takže hra byla skvělá. S útokem jsem spokojený. Dali jsme krásné góly. Co se týče obrany, přiznal bych si trochu více poctivosti u tří inkasovaných gólů, protože doma jsme jich dostali poměrně hodně. Ale samozřejmě musím pochválit tým za dobrý výkon. A Vosecký dal tři góly,“ dodal trenér hamrovského béčka Zdeněk Bryscejn.

Kanonýr Leoš Plátek obdaroval Držkov čtyřmi góly

Železný Brod A – Rapid Liberec 5:1 (1:1)

„Samozřejmě máme radost, že jsme zápas zvládli. Potvrdili jsme roli favorita. Ze začátku to nebylo úplně jednoduché. Inkasovali jsme první gól, ale soupeř se nebal hrát fotbal. Mají tam mladé kluky, kteří nám dělali starosti. Byli jsme trochu ospalí, ale naše hra se postupně zlepšovala. Podařilo se nám vyrovnat a v první půli jsme trefili dvakrát tyč. Soupeř také měl ještě jednu šanci. Druhý poločas nám velmi dobře vyšel hned od úvodu. Dali jsme dvě branky na 3:1, pak nás podržel brankář. Do tří minut se vešly situace, kdy jsme zvýšili na 3:1 a hned na to šli hosté sami na bránu. Brankář nás podržel a za další minutu jsme zvýšili na 4:1. Tím jsme zápas definitivně zlomili na svou stranu a přidali jsme ještě pátý gól. Byli jsme spokojení. Samozřejmě bereme tři body. Zvládli jsme roli favorita a s tím jsme naprosto spokojení. Šestý domácí zápas na jaře s bilancí čtyři výhry, dvě remízy a žádná porážka je skvělá série. Ta zimní příprava a práce se vyplácí, vrací se to hráčům i klubu. Už jsem říkal, kolikrát jsme byli spokojení a přenesli jsme to i do jarní soutěže. Na jaře už máme získaných jednadvacet bodů, což je velmi dobré. Čekají nás ještě dva těžké zápasy, ale myslím si, že se nemusíme bát. V neděli v 10,30 hrajeme ve Skalici u České Lípy. A poslední kolo nás čeká už čtrnáctého června, v pátek, se Sedmihorkami,“ uvedl trenér A týmu Brodu Milan Mayer.