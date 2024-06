„Na jaře to bylo jako na podzim, neslané, nemastné. Měli jsme udělat výrazně víc bodů. Za mne to nebylo povedené jaro, ani celý ročník nebyl povedený. Oproti loňsku jsme výrazně spadli bodově a bylo to zapříčiněno tím, že jsme prakticky nedávali góly. Dostali jsme úplně stejně gólů, ale, bohužel, jsme spadli na polovinu v útočné produktivitě a tím jsme získali i málo bodů nebo výrazně méně bodů než na podzim. Bylo to hrozně znát. K obraně vlastně nemůžu říct nic, protože jsme relativně slušně odehráli celý ročník co se týče obdržených branek, ale v útoku jsme patřili k nejhorším. Vlastně také, jestli se nepletu, i s posledním Rapidem jsme měli plus mínus stejný počet gólů a to je šílené. Dali jsme 40 gólů, loni jsme dali 75, to znamená polovičku a to je špatně," hodnotil po posledním zápase trenér Pavel Šafář.

Zdůraznil, že se mužstvu nedařilo, i když kádr se zkvalitnil. Ale i tak už nevyšel ani podzim, nebo pouze herně. Nedařilo se v útočné fázi. A střelci, kteří v loňské sezóně tým drželi, neměli mušku.

"Jejich produktivita spadla na půlku a tím spadla na půlku produktivita celého mužstva. Loni jsme měli tři střelce, kteří dali 50 gólů a teď ti střelci dali pětadvacet a to byl problém. A to si myslím, že je celá příčina. Příčina toho zklamání jak herního, tak výsledkového. To, že vlastně zápasy, které jsme mohli zvládnout, tak jsme nezvládli a vlastně ty povedené zápasy můžeme asi spočítat na prstech jedné ruky. Ale prostě nám to tam nepadalo," zakončil kouč.

Ten ale v Sedmihorkách končí, do nové sezóny už s A týmem nepůjde.

"Přeju Sedmihorkách všechno dobré a děkuju za možnost tam trénovat. Rozešli jsme se v pohodě, s úsměvem. Dostal jsem nabídku z Turnova a přijal jsem ji. A mám pocit, že jsem se rozhodl dobře," dodal Šafář.

Bude nyní působit jako hlavní trenér u sedmnáctky v Turnově. A má před s sebou mnoho úkolů a plánů.

"Chtěli bychom se pokusit dát dohromady hráče, vytipovat je i v okolí a vlastně zkvalitnit tu U17, abychom příští rok hráli v U19 C krajského přeboru důstojnou roli, abychom hráli v tabulce nahoře, předváděli dobrý fotbal. Abychom byli schopní doplňovat A mužstvo hráči z vlastních zdrojů, aby ti hráči přecházeli plynule z U19, někteří do A mužstva, někteří do B mužstva a někteří třeba do okolních krajských přeborů. To je cíl mládeže a ten mě oslovil. Už máme za s sebou několik tréninků. Práce s juniory bude zase úplně jiná. Ale fotbal se hraje s míčem kulatým, takže doufám, že bude všechno v pohodě,“ přeje si teď už bývalý trenér Sedmihorek Pavel Šafář.