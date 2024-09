Pěnčín A – Vilémov 4:1 (3:0)

Na soupeře v krajském přeboru se áčko Pěnčína (JN) připravovalo. Hráči měli jasno, že dál chtějí hrát svoji hru. Do ničeho Vilémov nepustili.

"Dali jsme tři branky, o ty se kluci podělili. První poločas nebyl problém. Do druhého jsme ještě prostřídali, protože jsme měli nějaké kluky po zraněních, takže jsme to ještě posílili. Zvýšili jsme sice na 4:0, ale hodně jsme polevili. Soupeř překvapil, hrál dobře i za tohoto stavu. Pořád chtěl hrát, nic nesložil, takže nám to nedal vůbec zadarmo. Nezabalil to ani za nepříznivého stavu, hrálo se až do poslední minuty.“ hodnotil průběh trenér Pěnčína Emil Šafář.

Toho ale výkon ve druhé půli utkání zklamal, hlavně to, že si hráči nedovedli udržet nulu a díky hlouposti inkasovali, když soupeři darovali penaltu. Takže zatím v soutěži Pěnčínští dostali dva góly dvakrát z penalt.

„Teď nás čeká „anglický týden“, máme vloženou středu, doufám, že jsme si něco nechali i na ty další dva zápasy. Jedeme do Chrastavy a v sobotu nás čeká doma derby. Přijede áčko Železného Brodu. A my chceme bodově odehrát ten týden na sto procent, za šest bodů. Připravíme se na to, kluci poctivě trénují a je to znát,“ dodal pěnčínský kouč. Jeho mančaft zatím jede na vítězné vlně.

„Ve všech zápasech jsme soupeřům nedovolili žádnou gólovku, nepustili jsme soupeře do nějaké šance. Dva góly jsme obdrželi ze dvou penalt, které jsme si sami způsobili, jednu v Lomnici a teď ve Vilémově. Defenzíva funguje skvěle a góly stále dáváme," dodal Šafář.