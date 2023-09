Kdo se přišel ve středu odpoledne podívat na fotbal do Sedmihorek, rozhodně nelitoval. V odloženém utkání pátého kola krajského přeboru přivítaly domácí Sedmihorky béčko Velkých Hamrů. A od úvodního hvizdu byl k vidění pěkný fotbal. Oba týmy chtěly hrát fotbal, a tak byla k vidění řada rychlých akcí, náběhů po křídlech a kombinací. Hrálo se za vysokého nasazení hráčů obou mužstev. A již v desáté minutě viděli fanoušci první gól z kopačky domácího Syrovátka. Favorizované Hamry odpověděly ve 28. minutě, když Javůrek proměnil pokutový kop. Zdálo se, že hosté začínali mít více ze hry, ale domácí přidali za deset minut druhý gól a do kabin se šlo za vedení Sedmihorek 2 : 1.

Druhý poločas byl ve znamení snahy hostů o zvrat, ovšem domácí obětavě bránili a využívali každé příležitosti k rychlým protiútokům. A po jednom z nich přidali třetí branku. Již podruhé zápase střílel Martin Ložek. Sedmihorky pak výsledek úspěšně bránily a svého soupeře do žádných vyložených šancí již nepustily a byly na hřišti tím lepším celkem. Zápas tak skončil zaslouženým vítězstvím týmu trenéra Pavla Šafáře.

Sedmihorkám chybí stoper. Lomnice bodovala a chystá se na Skalici

„Hamry přijely s tím, že chtějí hrát fotbal. Bylo to slušné utkání, měli jsme šance už v první půli. Šli jsme poprvé sami na bránu, ale rozhodčí nám mávl offside, takový trochu zvláštní. Podruhé, když jsme šli sami na bránu, byl faulovaný jeden náš hráč a hosté šli do desíti. Myslím, že jsme zápas zvládli dobře. Hráli jsme dobře dopředu i dozadu, přistoupili jsme k utkání poctivě. Řekl bych, že se náš výkon přiblížil tomu, jaký jsme podávali loni na podzim v tom smyslu, že jsme hráli se zápalem, s chutí, organizovaně. Šli jsme do toho s tím, že chceme vyhrát. Jsme maximálně spokojení. Ale musíme toto vítězství potvrdit hned v sobotu v zápase se Stráží. Jinak by tyto tři body pozbývaly smysl. Musíme zabrat i v sobotu. Hráči musí makat a přistoupit k dalšímu utkání tak, jako dneska. Byl to konečně náš nejlepší výkon na podzim. Výborný výkon předvedl Martin Ložek, dal dva góly. A podával je už i v předchozích utkáních, ve kterých se nám ale nedařilo, Martin v nich svoje šance neproměnil. A dnes mu to vyšlo hned dvakrát. Druhý hráč, kterého musím pochválit je Radek Poledne, taky dnes odehrál fantastický zápas. Pochvala by dnes patřila asi všem, ale tito dva hráči nad ostatními ještě, z mého pohledu, vyčnívali. Když v sobotu body potvrdíme, posuneme se v tabulce o trochu výš a nebude to v ní pro nás vypadat tak šíleně,“ rozebral utkání a výkony týmu trenér Šafář.

Brod lajdačil v obraně. S ní se potýká i Lomnice. Košťálov prohru tušil

Kouč Hamrů Zdeněk Bryscejn tentokrát důvod k radosti neměl žádný.

„Tak, jak jsme dneska bránili, tak by nás porazil každý. Mohl z toho být ještě hezčí zápas, ale rozhodčí nám poslat v 36. minutě do deseti. A pak už fotbal z naší strany nestál za nic. Jsme otrávení z toho, co dnes předvedlo naše béčko. Sedmihorky vyhrály zaslouženě, my jsme hráli velmi špatně. Dneska bychom nepřehráli nikoho. Máme teď problémy se zraněními, několik hráčů nám chybí, museli nastoupit i ti nedoléčení. Kdo pojede do Višňové o víkendu, to teda nevím. Víc než porážka nás mrzí to, že Munzar nastoupil po zranění a hned dostal červenou kartu. Zkrátka jsme dnes hráli mizerně a dneska na nás moc nebylo potřeba,“ řekl k utkání velmi nespokojený trenér hostů Zdeněk Bryscejn.