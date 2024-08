Stráž pod Ralskem – Velké Hamry B 1:2 (1:1)

„Hráli jsme ve Stráži. Kdyby se hrálo na spravedlnost, tak by to byl, podle mě, remízový zápas. Jeli jsme tam s velice mladým týmem. Vítězství si velmi vážíme. Na začátku soutěže jsme potřebovali vyhrát, ale víme dobře, že nás čeká ještě hodně práce. Kluci ale dnes zabojovali. U některých bylo vidět ještě trochu nezkušenosti. Ale i tak to bylo na jedničku. Musím je pochválit. Příští týden máme doma Skalici. To bude zase úplně jiný soupeř. Chtěli bychom samozřejmě doma vyhrát,“ řekl k zápasu trenér.

Pěnčín A – Košťálov 5:0 (2:0)

„Jsem rád za to, že jsme si nenasadili laťku úplně tak vysoko. Nechci vůbec dehonestovat soupeře, ale musím říct, že dneska jsme prostě dobývali a dobývali. Měli jsme ještě mnoho dalších šancí. Po prvním poločase jsme měli víc trestat. Musím ale pochválit soupeře, že nám to nedal úplně zadarmo. Celou dobu hrál dobře, bránil. Gólman chytil několik pěkných stoprocentních šancí. My jsme hrozně brzo vedli, trestali a pak jsme trošku povolili. Měli jsme se z takového našeho tlaku prosadit střelecky daleko víc. Asi jsme si to nechali na příště. Na můj vkus jsme udělali dost nepřesností. Ale zápas jsme měli od začátku pod kontrolou. O góly se kluci podělili. Dnešní úvodní zápas soutěže byl jiný, než které jsme hráli v přípravě. To jsme měli velmi těžké soupeře, včetně poháru, divizní, třetiligové. Oba mančafty chtěly hrát, s takovými soupeři jsme odehráli výborné zápasy. V krajském přeboru je to něco jiného, je to úplně jiný fotbal a my si na něj musíme zase zvyknout. Musíme hlavně proměňovat šance. Příště jedeme do Višňové. Tam to bude nepříjemný fotbal s nepříjemným soupeřem. Ve Višňové se dobře nehraje. Dvakrát jsme to ale zvládli celkem v pohodě. Doufám, že i tentokrát a že tam potvrdíme naši formu i kvalitu,“ přeje si trenér Emil Šafář.

Košťálov šel do zápasu s méně obsazenou lavičkou a pod vedením nového trenéra.

„Prvních dvacet minut to trochu trvalo, než jsme se srovnali s tlakem soupeře. Po patnácti minutách to bylo 2:0. Zápas byl ale z naší strany hratelný. Vzhledem k probíhajícím dovoleným nás bylo málo, jeli jsme tam ve třinácti, soupeř měl osmnáct hráčů. Neměli jsme kým vystřídat a hru oživit, k tomu vedro, trochu nám došla síla a chuť. Všechno se to spojilo dohromady. Deset minut před koncem nám Pěnčín ještě další dva rychlé góly přidal. Kvalita Pěnčína je úplně někde jinde. Příště hrajeme doma se Železným Brodem. My už budeme v „plné polní“, chybět nám bude Lukáš Hujer, který k nám přišel z Roztok na hostování. Věřím, že naši fanoušci budou dvanáctý hráč na hřišti, máme výborné fanoušky, na zápasy se jich schází hodně a dovedou vytvořit perfektní atmosféru,“ řekl k zápasu trenér Košťálova Aleš Sádek.



Šluknov – Bělá 3:1 (2:1)

Nováček soutěže zajížděl na hřiště Šluknova. Premiéru ve vyšší soutěži poznamenala zpočátku nervozita.

„Měli jsme tam bodovat. Ale bylo vidět, že jsme ještě nesehraní, ustrašení, na klukách byla znát nervozita. V přípravě jsme odehráli málo zápasů. Šance jsme měli, ale nic z nich nebylo. Budeme ještě potřebovat tři, čtyři utkání, abychom se do toho pořádně dostali. Ve 46. minutě už jsme šli za faul do deseti. Soupeř kopal penaltu, pro nás to byl dvojí trest. Ve druhém poločase, i v deseti lidech, jsme byli o něco lepší. Nic jsme z toho ale pro nás nevytvořili. Dělali jsme individuální chyby. Musíme se z toho poučit, premiéru jsme si odbyli, není čas brečet. Mužstvo určitě špatné nemáme, každá porážka je k něčemu dobrá a každá porážka vede k vítězství. I v dalším kole jedeme ven, do Frýdlant. Los jednoduchý na začátku nemáme, ale nedá se nic dělat. Na tréninku si ještě utkání rozebereme. Špatný to dnes v deseti nebylo, už bylo vidět, že to z kluků spadlo a hráli jinak. Ale také to nebylo takové, jak bych si představoval. “ řekl trenér Bělé David Grebeníček.



Lomnice – Vilémov 2:1 (1:0)

„Sehnali jsme pět, šest nových hráčů, abychom měli nějakou kvalitu, tak snad se nám to povedlo dobře. Samozřejmě jsme věděli, že Vilémov je velice kvalitní soupeř, takže jsme z toho měli respekt. První půli jsme do zápasu vstoupili hodně dobře. V desáté minutě po rohu Jaroše dal Gaubman hlavou na 1:0. No a pak nás zbrzdila penalta. Gólman hostů srazil našeho kanonýra Lábka ve vápně. My jsme ale penaltu nedali. To s námi trošku zacvičilo.. Možná jsme trošku ztratili půdu pod nohama. Ve druhé půli hosté taky trošku přidali a přišlo vyrovnání na 1:1. V 89. minutě jsme nakonec po rohu ze skrumáže dali gól, střídající Mayer rozhodl o třech bodech. Ale asi by tomu zápasu spíš slušela remíza, dnes vyhrál šťastnější. Ale na to se historie neptá. Jsme spokojení. My hrajeme první čtyři utkání doma. V dalším kole k nám přijedou Sedmihorky, taky si v prvním zápase vedly dobře,“ řekl vedoucí týmu Zdeněk Baudyš.



Železný Brod A – Chrastava 2:1 (0:1)

„Fotbalový kolotoč se roztočil. A pro tým Železného Brodu dobře.

„Po x letech vyhrál Železný Brod úvodní zápas soutěže. Takže perfektní 3 body. Ve druhé minutě jsme inkasovali po hezké akci hostů krásným gólem a musím pochválit soupeře, trefil to krásně do šibenice. Měli jsme pak převahu, bohužel, bez výrazných gólových šancí, jen možná 2-3 náznaky. Brankář nás podržel po brejku, stál na správném místě. To už smrdělo druhým gólem. Druhý poločas jsme začali trošku lépe, ale hosté hrozili z protiútoků. Měli jsme tam dva závary, kde jsme nedali a mohli z brejku zase zvýšit na 2:0, ale opět jsme měli brankáře na správném místě. Potom v rozmezí tří minut jsme dali dvě branky a tím jsme vývoj utkání otočili a dovedli zápas do vítězného konce. Nebudu říkat, že to bylo v poklidu, protože ještě dvě minuty před koncem jsme měli štěstí. Soupeř hrozil z brejků a protiútoků. My jsme se snažili kombinací dostat do jejich pevné obrany, což se nám nakonec dvakrát podařilo a tři body, první podzimní body, zůstaly doma. To je paráda. Udělali jsme radost sobě i fanouškům. Ohlasy od našich hostů byly nakonec pozitivní, měli jsme více ze hry, více gólových šancí. Jsme spokojení, protože jsme do sestavy zapracovali dva nové hráče, kteří nahradili odcházející. Přišel mladý Jakub Kaňa ze Semil a vrátil se Patrik Rada z jabloneckého dorostu. Oba podali velice slušný a nadějný výkon. Ale nebudeme to přeceňovat ani podceňovat. Je to první kolo. Uvidíme za týden v Košťálově na derby. Už se tam ale pojede veseleji. Je to nevyzpytatelný soupeř,“ řekl k vítěznému duelu trenér Brodu Milan Mayer.