Kateřina Hošicová od mala závodně lyžovala, později se věnovala skibobu. Vystudovala tělesnou výchovu a sport. Do akademie se dostala díky synovi, který začal v sedmi letech s fotbalem. „Tehdejší realizační tým U7 mě oslovil, jestli bych s dětmi nechtěla mít nějakou lehčí formu kondice, hlavně protahování, běžeckou průpravu a lehčí posilování. Pak jsem se postupně dostala k ostatním ročníkům přípravek,“ vypráví v rozhovoru na webu klubu.



Hošicová je v akademii jedinou ženou, s tím problém nemá. „V ryze mužském kolektivu se cítím dobře, jako jediné ženě mi vycházejí ostatní kolegové skoro ve všem vstříc. Opravdu si nemůžu stěžovat, práce s velkými i malými fotbalisty mi po všech směrech vyhovuje,“ říká sympatická blondýnka.



Práci s dětmi miluje. „Je to klišé, ale práce s dětmi mě absolutně naplňuje. V porovnání s dospělými je jedinečná v tom, že ty děti vám věří, jste pro ně vzor, idol. Ony se snaží, usilují o co nejlepší výsledek, dokázat to. Miluju jejich bezprostřednost, vnímání, postřehy. Nemám ráda manipulaci, neopravdovost a takové ty dospělácké triky a hry, což dětský svět zatím nezná.“



A jakou radu dala svým svěřencům? „Má rada dětem je asi takováto. Jděte si co nejvíc za svými sny! Ne za sny rodičů, trenérů, učitelů! Ale za těmi svými! A i když vám bude připadat, že se celý svět spojil proti vám, nevzdávejte to, bojujte, pak se dočkáte. Pilně trénujte a pracujte na postupném zlepšování se, na druhou stranu hýčkejte své tělo zdravou výživou, dostatkem spánku a odpočinku, regenerací.“