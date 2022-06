Za domácí trenér Jiříček: „Zápas začal svižně, hosté byli velice dobří. My jsme se začali víc prosazovat a vytvářeli jsme si brankové příležitosti. Klaban, Houžvička a Šafář svoje šanci neproměnili, až ve 28. minutě Klaban zajistil jednobrankové poločasové vedení. Ve druhé půli, i díky tomu, že jsme konečně byli kompletní, jsme vystřídali všechny hráče, tedy i ty, kteří nehráli třeba pro zranění. To bylo ale dost znát, vázla kombinace, hrálo se vyrovnaně. Hosté během deseti minut e dvakrát dostali ze standardních situacích, kopu z rohu, do vedení a to vypadlo špatně pro nás. V závarečné čtvrthodince jsme přidali na tempu a v 75. minutě Matěj Janata krásným volejem z šestnáctky vyrovnal na 2:2. Vítězství nám zajistil v 78. minutě Cerman hlavičkou po krásné akci Janaty a Houžvičky. Poslední minuty jsme si vítězství obrannou hrou pohlídali. Rychnov byl ale hodně dobrý, první poločas sice vypadal tragicky,ale do druhé půli to trochu přeskupil a bylo to znát, byl vpředu silnější. Ještě nás teď čeká jedno kolo v Chrastavě. Kádr by měl být kompletní jako v tomto zápase.“

Za hosty trenér Ondřej Králiček: „Domácí byli od začátku lepším týmem. Více drželi balón a dobře kombinovali. My jsme dělali dost chyb. Probudili jsme se v druhém poločase a po dvou standardních vedeních jsme se dostali do vedení. Závěr ale opět patřil domácím, kteří zápas otočili na svoji stranu.“



Jivan Bělá – Krásná Studánka 3:2 (1:1)

Za domácí Poličanský: „V 92. jsme dali z jasné penalty na 3:2, tak se nám to povedlo. Utkání bylo vyrovnané, šance byly na obou stranách, krásný, útočný fotbal nahoru dolů. Konečně jsme se líp sešli, chybělo jen pár lidí, ale byli hráči na střídání. Mohl to být remízový zápas, takže pro nás se štěstím. Oni byli lepší v první půli, my v druhé. Tutových, gólových šancí jsme měli víc my, body jsou doma. Poslední kolo hrajeme v pátek od 18 hodin v Mimoni. V sobotu pak máme rozlučku se sezónou.“



Mimoň – Pěnčín 3:5 (2:3)

Za hosty hrající manažer Adam Pelta: „První půli jsme byli lepší, vedli jsme, z hloupých situací jsme dostali a v druhé půlce pak domácí vyrovnali díky zbytečné penaltě. Neproměňovali jsme a Mimoň hrála posílená. Přes zimu udělala dva tři kluky a docela se zvedla. My neproměňujeme šance, ale hrajeme teď na pohodu a tak, aby si zahráli všichni kluci. Poslední zápas hrajeme v sobotu 11.6. doma a připravujeme dvojitou oslavu, protože postupuje áčko i béčko. Budeme mít dýžeje Salavu, který připraví oldies diskotéku, zpěváci Sodoma, Kahovec a další bohatý program a občerstvení. Všechny zveme v sobotu do Pěnčína."



Trenér Pěnčína Miroslav Procházka: „Jednoduché vítězství to nebylo. Ještě v 80. minutě byl stav 3:3. Hodně nám pomohli Ňulíček a Pumrle. Ti hru oživili a strhli jsme tak utkání na naši stranu. Už jsme k němu ale přistoupili volněji, o poločase byla trochu bouřka v kabině, udělali jsme nějaké změny a pak jsme to dvěma góly otočili a zvítězili jsme.“