„Ještě máme na přípravu dvě noci a jeden den. Povrch musíme hlavně dobře uválcovat. A v sobotu 2. prosince si už mohou přijít první zájemci zajezdit na saních,“ pozval všechny bývalý sáňkař, reprezentant Miloš Morávek na přírodní dráhu ve Smržovce.

sáňkařská dráha Smržovka | Foto: Dagmar Březinová

Ve Smržovce před osmi lety vznikla jedna z mála přírodních sáňkařských drah v České republice. A letos, poprvé za osm let, bude v provozu ještě před koncem roku. To v předchozích letech, díky nedostatku sněhu, nebylo možné. Dráha začíná na nedaleké Černé Studnici a končí ve Smržovce u lyžařského vleku Filip.

Před osmi roky stál u jejího zrodu také bývalý sáňkařský reprezentant Miloš Morávek. Cesta k jejímu zprovoznění nebyla jednoduchá. Ale teď už si ji užívají návštěvníci nejen z celé republiky, ale i z Polska nebo Německa. „Bylo by to letos poprvé za její osmiletou historii, co bychom začali jezdit takhle brzy. Na jeden den si k nám také z Hodonína „odskočila“ zajezdit jedna paní. To mě příjemně překvapilo,“ uvedl Miloš Morávek. Jako bývalý skvělý sáňkař, účastník mistrovství Evropy i světa, vždycky rád pomůže každému, kdo si se saněmi neví rady.

Od soboty 2. prosince bude čtyřkilometrový úsek trati připravený na první vlnu návštěvníků. Skoro stovka saní, upravená dráha, příjemné občerstvení na startu v restauraci Černá Studnice i v cíli u vleku Filip, to všechno patří k letošní premiéře.

„Někdo má svoje saně, někdo si je u nás půjčí. A když dorazí do cíle, může se taxíkem nechat vyvézt zase zpátky na start. Jezdí k nám rodiče s dětmi, party z firem, přijeli dokonce filharmonici, kteří si u nás chtěli odpočinout, upevnit kolektiv, zažít legraci a užít si dráhu jako atrakci. Všechny ale před jízdou upozorňujeme na nutnou bezpečnost, protože na dráze jsou i rychlá místa. Jezdit se musí s rozumem,“ zdůraznil bývalý závodník, který může sáňkařské zkušenosti rozdávat. „Je tady krásná příroda, díky sněhu je to jako v pohádce. Procházím se kolem dráhy a když vidím nějakého nešťastlivce, tak mu pomůžu. Někteří vytáhnou saně třeba po třiceti letech, navíc rezavé jako liška. V kapse mám vždycky nějaký vosk, saně jim namažu, ať se můžou projet,“ dodal Morávek.

Sáňkařská dráha snad tedy letos poprvé bude v provozu také o vánočních svátcích. A to na Smržovce uvítají. „Těšíme se na spoustu turistů a prvního ledna na účastníky novoročního pochodu na Černou Studnici. Cestu dolů si mohou zpříjemnit jízdou na saních. V půjčovně jich na ně čeká skoro stovka,“ zve všechny na 2. ledna.“

A že saně k životu Miloše Morávka patří stále, potvrdil dalšími slovy: „Doma mám saní několik. A jedny jsou dokonce staré šedesát sedm let. A stále jezdí, lepší ve Smržovce nikdo nemá. Kdysi jsem na nich jezdil závody. Zdědil jsem je a jsou stále bezvadné,“ zavzpomínal bývalý sáňkař.