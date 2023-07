Pak se ale Mírovští sebrali ze dna a sedmkrát za s sebou vyhráli. Taková šňůra je nakopla k lepším výsledkům. Na konci sezóny se, jako i více týmů, prali v Mírové s nedostatkem hráčů. Navíc, někteří avízovali odchod.

"Sehnat na trhu nové hráče, to není vůbec jednoduché. Často jsme mančaft lepili pomocí dorostenců. A jaká bude budoucnost? Uvidíme, záleží na tom, jestli seženeme nějaké posily, protože si myslím, že s dorostenci I. B třídu ještě hrát nejde. Pokud bychom zvažovali variantu okresního přeboru, tak by to pro nás dobré nebylo, byla by to škoda. Přece jen I. B třída, krajská soutěž, je na vyšší úrovni, dorazí tři rozhodčí, má to lepší úroveň," uvažuje nad novou sezónou Petr Dědeček.

Mírová si ještě užívá zaslouženého volna. Už dnes ale ví, že 22. července odehraje přípravný zápas, přátelák s libereckým Pěnčínem. Hrát se bude na hřišti v Mírové. A další přátelská utkání budou následovat.