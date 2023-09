Pěnčín A – Nový Bor 6:1 (3:0) za domácí trenér Emil Šafář: „Soupeři jsme hned nahráli naší laxností a vytvořil si hned v první minutě pološanci. A v poslední minutě jsme mu naší nepřesností dali šanci vsítit gól. A ta neudržená nula mě mrzela. Jinak jsme splnili roli favorita, i když soupeř nějaký odpor taky kladl. Už v poločase jsme vedli 3:0, mohl jsem si dovolit kluky prostřídat kluky z lavičky. Hrálo se na jednu bránu a bylo to jen o proměňování šancí. Pozitivní bylo, že se nám dostávali zase do hry kluci, kteří měli výpadky. Některé naše góly padly po pěkných šancích. Byla to pro nás hezká fotbalová sobota. Teď jedeme do Chrastavy, to snad už pro nás bude zajímavější. Měl jsem po tomto zápase pocit, že někteří kluci nehrají na sto procent, že si ulevují, protože soupeř nebyl tak nebezpečný. Těším se, že Chrastava bude patřit mezi ty těžší soupeře. Chceme hrát fotbal, od toho neustoupíme.“



Hrádek n. N. - Sedmihorky 3:0 (1:0)

trenér hostů Pavel Šafář:

„Prohráli jsme. Do šedesáté minuty to bylo vyrovnané utkání. Neproměnili jsme šance, soupeř ano. Od šedesátý jsme vysunuli obranu vejš. Hrádek chodil do přečíslení, samostatný náběhy.

Celkově byl Hrádek lepší. Jsme špatný dozadu, mezi vápny hrajeme slušně, ve vlastním vápně jsme naivní a útočně jsme špatní. Dostali jsme šíleně gólů, málo jsme jich dali. Dnes jsme také měli víc příležitostí a nedáme gól z ničeho. Máme problém se stopérskou dvojicí, nemáme čistokrevného stopera, v defenzívě jsme špatní. Teď nás čekají Velké Hamry, to je také těžký soupeř. A pak se uvidí. S počtem celkově problém není. Máme dvacet hráčů, dnes nás ale bylo stěží deset, máme červené karty, někdo se omlouval, máme zranění. Naskočili teď i dva kluci z dorostu. Kdyby byl ale jeden stoper ještě k mání, byl bych rád. Ale nevím o něm. O nové posile tedy neuvažuju, o nikom nevím. Teď nás čeká doma odložené utkání s Velkými Hamry, hrajeme ho ve středu 13. září od 17 hodin.“

Velké Hamry B – Železný Brod A 5:2 (3:2)

za domácí trenér Zdeněk Bryscejn:

„Jsem spokojený, hrál se hezký fotbal. Byl to naprosto rozdílný fotbal, než když u nás hrála Skalice. S Brodem se hrálo bez urážek, žádná zákeřná hra, sympatický fotbal. Brod chtěl hrát, byl to hezký zápas. Měli jsme hru pod kontrolou, ale ještě do konce prvního poločasu jsme nechali hosty vyrovnat. Ve druhém jsme hráli dobře, dali jsme hezké góly. Máme dost zraněných, složit dva týmy byl pro nás tentokrát problém. Doufejme, že se do příštího víkendu už někdo uzdraví a vrátí se do sestavy.“



trenér Brodu Milan Mayer:

„Jeli jsme k favoritovi, to jsme věděli. Brzy jsme prohrávali zase 2:0, to už je brodská klasika a jsme na to zvyklí. Překvapení bylo, že jsme vyrovnali na 2:2. Mysleli jsme, že za takového stavu půjdeme i do kabin. Bohužel, v poslední minutě jsme z pokutového kopu, ze standardky, dostali na 3:2. Ten se na klukách podepsal. Snažili jsme se kluky v kabině uklidnit. Ve druhé půli ale Hamry trochu šláply na plyn. Přišla zbytečná ztráta uprostřed hřiště a pokutový kop na 4:2. A na 5:2 jsme pak dostali po rohu, čili čtyři góly ze standardních situací. Na tom musíme zapracovat. Máme trochu handicap, že nemáme vysoké hráče. Hamry měli dnes tři, tak nás při rozích trochu přetlačili. Jako pozitivum beru, že jsme se dovedli sebrat z náskoku soupeře 2:0 na 2:2. Ještě za stavu 3:2 jsme měli dvě nadějné situace na 3:3, ale nedali jsme. Naopak Hamry náskok zvýšily a už si výsledek pohlídali. Konečný stav 5:2 je krutý, ale naše hra místy parametry měla, i jsme dokázali chvílemi Hamry dostat do úzkých. V každém utkání dáme dva góly. To je celkem pravidelné. Ale taky laciné góly dostáváme. A pak je bodový zisk daleko. Příště máme doma první Hrádek. Ten spolu se Skalicí a Velkými Hamry považuji za top mužstva. Potřebujeme kluky trochu zvednout psychicky. Až narazíme na hratelného soupeře, potřebovali bychom bodovat.“

Brod lajdačil v obraně. S ní se potýká i Lomnice. Košťálov prohru tušil

Lomnice – Rapid Liberec 1:0 (0:0)

za domácí vedoucí týmu Zdeněk Baudyš:

„S vítězstvím jsme spokojení, méně už s předvedenou hrou. Byli jsme lepší, ale nedokázali jsme si poradit se zhuštěnou obranou hostů. Protože mají nula bodů, jsme si, jak jsem slyšel, mysleli, jak lehce je smázneme. K tomu měl ale náš výkon daleko. Tři body nás těší víc, než předvedená hra. Dnes rozhodl navrátilec z Turnova Lábek. Příště jedeme do Skalice, tam to bude robota, Skalice je letos našláplá. Za nás hrajou mladí kluci, chodí trénovat a to je dobře. Sice s výsledkem v soutěži, jako byl letos, počítat asi nemůžeme, s body taky ne. Ale máme radost z toho, že na tréninky chodí kolem patnácti hráčů.“

Košťálov – Višňová 1:2 (0:1)

za domácí trenér Karel Janata:

„Byl to vyrovnaný zápas. Višňová byla výborný soupeř. My jsme byli špatní dopředu, tam se nám moc nevedlo. Kdybychom měli trochu štěstí, tak by byla remíza zasloužená. Hosté měli ale výborného útočníka a ten nás potrestal. Chyběl nám střední záložník a to bylo znát. Příště jedeme do Nového Boru. Uvidíme, tak by snad šance mohla být.“