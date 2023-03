"Prohráli jsme strašidelně 3:4, poločas byl 2:3. Hráli jsme bez běhání, bez soubojů a aktivity a bez proměňování vyložených šancí se fotbal hrát nedá. Ruprechtice naopak šance, které si vytvořily, tak využily. My jsme měli dvacet šancí a dali jsme tři góly, soupeř měl šest šancí a dal z nich čtyři góly. Z naší strany to byl dnes špatný výkon. Do obrany jsme hráli šíleným způsobem. Měl jsem tlak dvě stě, takže jsem to hned s hráči neřešil. V pondělí máme trénink, vrátíme se k tomu. Čekal jsem, že budeme plnit to, co si řekneme, že budeme vyložené šance proměňovat. Jsme slabí v obou vápnech, tam prohráváme většinu soubojů. A právě tam se zápasy rozhodují. Dneska jsme k tomu přistoupili tak, jako minule v zápase se Studencem. Ten jsme ale ve druhé půli otočili, nasázeli jsme góly a zvládli jsme to. Dneska jsme si asi mysleli, že to přijde samo. Možná v tom sehrálo svoji roli i to, že kluci hráli tento týden ve čtvrtek a pak ještě v neděli. Hráli jsme ve stejné sestavě, čtyři hráli s nemocí už ve čtvrtek a dnes taky. Nechceme se na to vymlouvat, ale možná to nějaký vliv mělo.Neproměnili jsme prakticky nic, několikrát z malého vápna, skoro z brankové čáry. A nic z toho nebylo. Trénujeme stále pondělí, středa, pátek. O víkendu nás čeká první mistrák s Lomnicí. Ještě nevíme, kde se bude hrát. To rozhodne počasí. Snad budeme vědět ve čtvrtek. V žádném případě nechceme hrát na umělce. Máme na jaře jen šest zápasů doma. Určitě chceme hrát na trávě."