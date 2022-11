Po podzimní části soutěže vám patří druhé místo. Odpovídá umístění plánům před sezonou? Za vedení oddílu zaznělo, že vzhledem k posílení mužstva bylo přání do 3. místa. Já osobně bych před koncem podzimu bral umístění v první pětce. Takže určitě spokojenost.

Na vedoucí Hrádek ztrácíte tři body, na Pěnčín za vámi máte jeden bod náskok. Vzejde postupující z této trojice? Má, podle vás, šance ještě někdo jiný?

O postup se popere Hrádek a Pěnčín, já doufám, že jim to, společně s Velkými Hamry, co nejvíc znepříjemníme.

V tabulce zápasů doma jste třetí, doma vás nikdo neporazil. Jak velký význam pro vás má domácí prostředí? Jaká je v Sedmihorkách podpora fanoušků?

Kvalitní domácí hřiště je velkou výhodou, je vždy perfektně připravené a celkově je v Sedmihorkách super prostředí. Podpora fanoušků je příjemná, vzhledem k výsledkům jejich počet narostl. Ale jako vesnický klub děkujeme za každého diváka jak přejícího domácím, tak hostům. Děkujeme všem, kteří do Sedmihorek na fotbal dorazí.

Sedmihorky šlapou na paty Hrádku. Přežije Studenec?

Má fotbal v Sedmihorkách podporu obce? Jak velkou?

Obrovskou, bez její pomoci by se fotbal v Sedmihorkách vůbec nedal dělat. Velké poděkování patří celé obci. Výhledově je v jednání i výstavba tribuny.

Kdo byl tahounem týmu, na kom jste stavěl?

Za sebe mohu říct tři jména, a to Aleš Vaníček, Matěj Randák a Ondřej Kodr. Aleš je vůdčí osobnost na hřišti, má odkopány zápasy ve vyšší soutěži a byl tahounem. Matějovi se budu věnovat v další odpovědi. Ondřej je nejzkušenější hráč, perfektní svým přístupem v kabině a v tréninku, a důležitý je i na hřišti.

Jak důležitým hráčem byl Matěj Randák, nejlepší střelec soutěže se čtrnácti góly?

Matěj je nejlepší střelec a rozdílový hráč, dal celkem na podzim čtrnáct branek a měl šest asistencí, což je téměř třetina našich bodů. Zaslouží si velkou pochvalu.

S jakými cíli půjdete do jara?

Hrát dobrý útočný, běhavý fotbal. Jak už zaznělo, chceme se udržet na předních pozicích.

Trenér Rychnova Procházka má jasno: Můj cíl je být na jaře do třetího místa

Jak bude vypadat plán přípravy, kdy začne příprava na jaro?

Letos máme v plánu ještě tři přátelská utkání, jedno proti jabloneckému dorostu, druhé proti A týmu Turnova a poslední sehrajeme s jabloneckým B týmem. Na konci ledna nás čeká třídenní soustředění v Janově nad Nisou. Od února budeme mít tři tréninkové jednotky týdně na umělé trávě, jednou Sedmihorky, dvakrát Turnov. V plánu máme šest přátelských utkání.

Co by pro vás znamenal případný postup?

Na tuto otázku asi nejde nyní odpovědět, ale vzhledem k umístění po podzimu není asi možná jiná odpověď, než se pokusit krajský přebor vyhrát. Eventuelní postup by byl asi v rukou hráčů, jako je a bylo v Sedmihorkách pravidlem.

V čem vidíte rezervy současného kádru, na jaké pozici by bylo potřeba posílit v případě postupu, pokud by to bylo potřeba?

Vyjádřím se pouze k posílení na jarní sezonu krajského přeboru. Rád bych mužstvo doplnil o dva až tři hráče, nějaká jednání už probíhají. Osvědčilo se hostování dvou mladých hráčů Turnova, Robina Falkenberga a Davida Parsia. Na toto bychom na jaře rádi navázali. Dále jsou v kádru tři sedmihorští dorostenci, další budou následovat.

Jak často jste v sezóně v týdnu trénovali a jak to vy osobně časově zvládáte?

V sezoně máme tři tréninkové jednotky v týdnu a jedno mistrovské utkání. Mám možnost si upravit pracovní povinnosti, takže to je bez problému. Na závěr bych ještě chtěl poděkovat hráčům, vedení a vůbec všem lidem, kteří se v Sedmihorkách o fotbal starají.