Aktuální zpráva přišla z fotbalového areálu v Sedmihorkách. Mistrovské utkání krajského přeboru v sobotu 6. dubna od 16,30 se nehraje. Důvodem je nezpůsobilý terén.

Sedmihorky (bílé) - ilustrační foto | Foto: Josef Březina

Nezpůsobilá hrací plocha zapřičinila odložení zápasu v Sedmihorkách, kde se domácí měli utkat s Hrádkem. Soupeř s odložením utkání souhlasil. Náhradní termín už je jasný, ve středu 24. dubna od 17,30 hodin. Trenér domácího týmu Pavel Šafář věří, že už bude hřiště kvalitní.

"Už nechceme hrát zápasy na umělce. Chceme hrát v Sedmihorkách pro naše fanoušky. Jestli to bude za čtrnáct dnů nebo za tři týdny ve středu, tak to není problém. Můžeme zápasy posunout třeba na prvního nebo osmého května, to jsou středy, státní svátky. Domácí zápasy určitě chceme hrát na našem hřišti, na tom jsme se v klubu dohodli. Máme jasno, chceme, aby u nás byla správná fotbalová atmosféra. Právě proto fotbal hrajeme a fanoušci si ho chtějí užívat s námi. Hrát v Turnově na umělce, i když kvalitní, odmítáme," měl už před startem prvního jarního kola jasno trenér Šafář.