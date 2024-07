Mužstvo doplní i několik posil. Vrací se z hostování v Turnově David Pham Z jabloneckého dorostu se k nám vrací taky náš hráč Patrik Rubeš. Budeme věřit, že nám mladí dorostenci pomohou. Už v loňské sezóně se zapojovali někteří do hry. V nové sezóně vsadíme na mládí, které budou doplňovat zkušení hráči, bez kterých by to nešlo. Jsme také rádi, že se do hry opět, po delší pauze, zapojí Aleš Vaníček,“ uvedl vedoucí FK Ondřej Staněk.