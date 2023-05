„Výsledek je nad očekávání dobrý. Hra ale neuspokojivá, spousta předržených míčů, míčů, které někam hrajeme způsobem možná ano, možná ne. Špatné útočné a obranné souboje jeden na jednoho. Dneska to nebylo ono, i kdy výsledek vypadá jinak. Výkon dobrý nebyl. Nevím, čím to je," řekl po závěrečném hvizdu trenér domácích Pavel Šafář.

A to měli hráči skvěle připravené hřiště, podmínky na fotbal ideální. Sedmihorky přistoupily k zápasu tak, že se asi nemůže nic stát a že je Brod nemůže překvapit. Trenérovi se ale tento přístup nelíbil, čekal od svých svěřenců lepší, hlavně víc fotbalovější.

"V tom si myslím, že jsme byli špatní, v držení hry a ve výstavbě hry. Dostávali jsme se pod zbytečný tlak takovými míči, které máme uhrát jednoduše, tak jsme řešili složité řešení. A u složitých… všechno to bylo obráceně. A z mého pohledu musím říct, že jsme měli i štěstí. Po našich dvou chybách šli Brodští jednou, dvakrát sami na bránu. Takže jsme dneska měli víc štěstí, než rozumu.“

„Byl to markatní rozdíl. Teď jsme měli za s sebou tři soupeře ze čtyř horních pater tabulky. A těm prostě nestačíme. Bohužel, to se člověk může uřvat, ale návyky jsou někde jinde. Soupeř byl lepší, ale dvacet minut bylo pro nás dobrých. V prvním poločase jsme domácím darovali dva góly. Je to pořád dokola. Hráči si myslí, že jsou fotbalisti, ale my musíme hrát zodpovědně, netvořit hru, spíš čekat na nějakou akci, kterou sehrajeme. Nemůžeme tvořit hru v našem vápně. Musíme zápas vést takticky. Když prohráváme jedna nula, tak to vydržet co nejdýl a nerozhodnout ten zápas sami. Je to těžký, opory nehrají, jak mají, a to jsme si v kabině něco k tomu řekli. A pak to bylo za dalších deset minut 4:1. A je po zápase. To se těžko otáčí," okomentoval situaci na hřišti trenér Brodu Milan Mayer.

V dalších jeho slovech zaznělo, že se porazili sami a že soupeř byl vyspělý technicky i takticky. Ale potěšilo ho alespoň dvacet minut. Gól dostali zbytečně. Soupeř dokázal díru hned využít, obránce zaútočil a dotáhl to všechno do gólu. Druhý gól raději nekomentoval, to byla, podle něj, jednoznačná chyba Kysely.

"Za stavu 1:1 jsme šli sami na bránu a nedali jsme. V Hamrech to byla to samé. Jdeme sami na bránu a nedáme z toho gól. A stejné to bylo i doma s Pěnčínem. S těmito soupeři musíme góly dávat na sto procent, abychom je víc potrápili. Chybí nám lídr, který by mančaft zvedl na hřišti herně, ale i psychicky. Já se pak můžu z lavičky uřvat, ale víc neudělám. Nejtěžší soupeře máme teď za s sebou. Musíme se nad tím zamyslet, ale vzít v potaz i to, že nám chyběli tři hráči ze základu. Nejtěžší soupeře máme za sebou. My ale musíme být top připravení v plné síle," uvědomuje si kouč Brodu.

Brodští využili i tři dorostence a to bylo, proti takovému soupeři, jako jsou Sedmihorky, znát. Hosté musejí ale stále pracovat s tím, co mají, jakou kvalitu hráčů má trenér k dispozici. Příští víkend uvítají doma Nový Bor. Další soupeři už by pro Brod měli být hratelní. "Když se nám podaří dát první gól, tak to kluky zvedne. A to v našem mužstvu hraje velkou roli," zdůraznil Milan Mayer.

Sedmihorky – Železný Brod 5:1 (2:0)

branky: 2x Randák, Kondr, Poledne, Ložek – Kotlár