„Už jsme si zvykli, že k nám na béčko přijíždějí soupeři s obrannou taktikou, ale tak uzavření, jako byl Frýdlant, to tady letos snad ještě nikdo neviděl. Situace byla pro nás usnadněná. Celý zápas jsme soupeře přehrávali, bylo to o průzkumu, přihrávkách, cvičení a samozřejmě jsme chtěli vytvořit šance, které jsme proměnili. Já to samozřejmě moc nechápu, protože ty týmy přijedou, jedou k nám hodinu, pak žádný fotbal a zase jedou zpátky. Moc si toho fotbalu neužili. Příliš takové filozofii nerozumím, ale je to každého věc,“ řekl trenér B týmu Hamrů Zdeněk Bryscejn.



Stráž pod Ralskem – Košťálov 0:2 (0:0)

„První poločas byl z naší strany dobrý. Myslím, že jsme měli většinu hry pod kontrolou. Měli jsme i několik šancí, které jsme ale neproměnili. Soupeř samozřejmě měl v prvním poločase také dvě slibné šance, které neproměnil. Druhý poločas už z naší strany nebyl tak dobrý, trochu jsme vypadli ze hry. Pak jsme dostali smolnou červenou kartu, nejsem si jistý, jestli byla oprávněná. Nakonec jsme dali dva góly, a to i přesto, že jsme hráli o jednoho méně. Museli jsme se trochu stáhnout a hráli jsme s jedním útočníkem, ale povedlo se nám to. Měli jsme trochu štěstí u těch gólů. Byla to taková trma vrma, ale dokázali jsme to dotlačit do branky. Druhý gól padl z penalty až v devadesáté minutě. Domácí potřebovali bodovat, takže byli hodně zklamaní. Pro nás to byly velmi cenné tři body. A dopadlo to velmi dobře. Teď už budeme hrát v naprostém klidu, užijeme si to,“ řekl trenér Košťálova Karel Janata.

V kraji braly tři body Hamry, Pěnčín, Sedmihorky a Košťálov

Sedmihorky – Chrastava 0:2 (0:2)

„Prohráli jsme v prvním poločase. První poločas byl katastrofální a tragický. Dostali jsme gól už ve třicáté vteřině, a to kvůli naší hrubé individuální chybě. To velmi ovlivnilo celý první poločas. Ale nejen to, první poločas jsme prospali, druhý byl trochu lepší, ale nestačilo to. Ve druhé polovině se náš výkon trochu zlepšil, ale vítězství Chrastavy bylo zasloužené, protože byla důraznější a lepší, měla více šancí. Takže jsme prohráli boj o páté místo v přímém souboji. Nezbývá mi nic jiného, než soupeři pogratulovat. My jsme měli problémy sestavit tým a nakonec jsme nastoupili se čtyřmi dorostenci. Ale paradoxně pak, když jsme dohrávali posledních 30 minut s těmito mladými hráči, byl náš výkon nejlepší z celého zápasu. Během týdne jsme neměli pořádný trénink nebo jsme měli dva tréninky, ale bylo nás málo. A právě to velmi ovlivnilo, z mého pohledu, první poločas. Vítězství Chrastavy bylo zasloužené, gratuluji! My jsme zápas nezvládli,“ hodnotil trenér Sedmihorek Pavel Šafář.

Višňová – Pěnčín 0:4 (0:1)

„Výsledek sice vypadá jednoznačně, ale nebylo to tak jednoznačné. Višňová, to všichni víme, je těžké hřiště. My jsme poločas vyhráli 1:0, ale soupeř měl také šance. Výsledek s nulou vzadu je z velké části zásluhou výborných zákroků Martina Zoula v brance, který vychytal asi tři šance a to rozhodlo, že jsme udrželi čisté konto. Kvalitní zápas začíná od brankáře. Myslím, že Zoul má skvělou formu a je oporou týmu, zvláště nyní na konci soutěže. Byli jsme dnes produktivní a dali jsme čtyři góly. Myslím, že jsme byli na míči lepší a měli jsme hru pod kontrolou. Ale, opakuji, výsledek neodráží celý průběh hry. Soupeř také hrál dobře a vytvořil si šance, které náě gólman v brance pokryl. Jsme spokojení. Pozitivem je, že se Ondra Šedý po těžkém zranění dostal do hry a odehrál asi třicet minut. Negativem je vyloučení Stibora Tomáše, které bylo zbytečné, protože dostal druhou žlutou kartu, což je škoda, hrál velmi dobře. Jinak jsme hráli dobře, byli jsme kvalitnější v kombinaci, ve všem. Myslím, že jsme ukázali kvalitu a byli jsme lepším týmem. Soupeř si vytvořil šance, ale myslím, že jsme zaslouženě vyhráli. I soupeř uznal, že jsme byli lepší. Výsledek 4:0 bereme a jdeme dál. Příště máme doma zase Velké Hamry B,“ okomentoval vítězné utkání trenér Pěnčína Emil Šafář.

Železný Brod A – Nový Bor 1:1 (0:1)

„Úvod nám nevyšel. Dostali jsme brzy gól. Prvních 30 minut byl fotbal klidnější, lepší a stačilo nám to. Pak jsme se do zápasu vrátili, měli jsme nějaké šance. Ale i Bor měl šance, takže utkání bylo hodně vyrovnané. Zvládli jsme to. První poločas skončil 0:1. S dobrým úmyslem jsme hned na začátku druhého poločasu udělali střídání, Podařilo se nám vyrovnat. Potom Bor zase hodně ustoupil dozadu a hrozil z nebezpečných protiútoků. Šance se střídaly na obou stranách. Musím říct, že soupeř překvapil svou aktivní hrou, a tak jsme se dostali pod tlak. Nakonec jsme mohli i prohrát, protože před koncem jsme měli obrovskou šanci, ale spíše jsme udělali něco špatně a to nás mrzí. Ale hodnotím to tak, že to nebylo jednoznačné. V sobotu jedeme do Chrastavy. A tam to bude samozřejmě těžké, je to silný soupeř,“ zdůraznil trenér A týmu Brodu Milan Mayer.