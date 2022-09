TJ Sedmihorky – FC Nový Bor 2:2 (0:1)

Za domácí Ondřej Staněk, sportovní ředitel: „Soupeř neodpovídá jeho kvalitě a postavení v tabulce. My jsme první poločas zbytečně promarnili, protože jsme neběhali. Hrálo se moc profesorsky. Poločas jsme prohráli. Druhý už byl o dost lepší z naší strany. Dali jsme dva krásné góly. A mohli jsme dát i třetí na 3:1, ale byla to jen tyčka. Kdyby se to povedlo, tak by se asi zápas zlomil a soupeř už by asi neodpověděl. Byli jsme v laufu a o dost lepší. Dařilo se nám a soupeř byl opařený. V závěru jsme ale udělali chybu, soupeř vyrovnal. Pak jsme ještě měli šance my i oni. Takže remíza je spravedlivá. Náš gólman jim ještě dvě velké šance chytil. Pak už to bylo v závěru vabank. Příště jedeme do Stráže, zkusíme uhrát tři body.“

FC Pěnčín A – FK Stráž pod Ralskem 4:1 (2:0)

Trenér domácích Emil Šafář: „Musím pochválit soupeře, hrál dobře kombinačně. My jsme byli prvních dvacet minut lepší, ale soupeř hrál dobrý fotbal. Obě strany po dlouhé době chtěli hrát fotbal a ne některá z nich jen bránit. Proto byla hra zajímavá. My jsme potvrdili náš vzrůstající tlak. Hru jsme ovládli, poločas 2:0 byl zasloužený. Soupeři pak už docházely síly, bylo to už jen na jednu bránu. Dali jsme na 3:0, byl to krásný gól, parádní střela z dálky. Soupeř se dostal do jediného samostatného útoku a dal z něj na 3:1. To byla asi naše jediná chybička, která se nám v tom zápase stala. Z dalšího tlaku pak vznikaly ještě další gólovky. My jsme pak ze standardky dali na 4:1. Jsem s výkonem kluků spokojený. Už umíme ubrat, necpeme se, umíme držet míč pod kontrolou, víme, kdy chceme a kdy ne, kdy si ubereme a kdy tlačíme. Spokojenost, máme další tři body a vítězství v sérii. Jsme nováček soutěže. Stěžoval jsem si na začátku soutěže na krátkou přípravu, já jsem kluky poznával, všechno si sedalo. Troufám si říct, že bychom první dva zápasy proti Hrádku a Velkým Hamrům teď už zvládli líp. Proti Hrádku to byl začátek soutěže, hráli jsme na jednu branku, byli jsme lepším týmem, Dnes by to utkání dopadlo jinak. Jsme velmi spokojení s výkonem i s počtem bodů. Mrzí nás Hamry, kdy jsem ještě trochu laboroval se sestavou a nepovedlo se to. Ale od té doby se u nás všechno zlepšuje a odpovídají tomu i výsledky. Účast na tréninku je vysoká, klucichodí pocti vě. Příští týden v neděli jedeme do Skalice. To býval dobrý tým, tak uvidíme. My jedeme sami na sebe, chceme hrát svoji hru, nepřizpůsobujeme se soupeřům. Výkony některých našich hráčů jdou hodně dopředu, třeba Vébra nebo Štemberka.“

FC Lomnice nad Popelkou – FK Železný Brod 3:0 (3:0)

Za domácí trenér Zdeněk Baudyš: „Chtěli jsme potvrdit tři body ze Skalice, což se podařilo. Góly padly už ve druhé, sedmé a dvaadvacáté minutě a pak už bylo po zápase. Vstup do zápasu jsme zvládli, tomu odpovídal poločasový výsledek. Pak už se utkání dohrávalo spíš z povinnosti. Dozadu jsme sice pak nějaké mezírky taky měli, ale zápas mohl klidně skončit i 8:3. Šancí jsme měli mraky, ale většinou jsme je vyřešili tak, že jsme poslední, finální nahrávku pokazili. A tak jsme hodně gólů nedali. Byla to dneska jednoznačná záležitost, takže spokojenost. Měli jsme dva hráče navíc. Ve čtvrtek se k nám vrátil z Jičína, ten odešel v létě. Deset hráčů máme kvalitních, na lavičce snad vždycky někoho mít budeme. Lidi prostě nejsou. Je to paradox. Jsme třetí a dva body od divize. Kdyby mi to někdo řekl před rokem, tak neuvěřím. Takže spokojenost. Ale na postup nepomýšlíme, máme špatnou tréninkovou morálku, hlavně v úterý, v pátek bývá kluků víc. Ale i některé týmy z divize mají problémy s docházkou.“

Za hosty trenér Milan Mayer: „Hrůzostrašných prvních dvacet minut nás stálo zápas. Chvíli trvalo, než jsme se z toho oklepali. Pak se hra vyrovnala, už jsme se dostávali na dostřel i my, bohužel, první poločas jsme promarnili. Na začátku druhého poločasu jsme měli výhodu penalty, ale náš hráč ji zase nedal. Penalty nejsou naší výhodou. Neproměnili jsme tak už pět penalt po sobě, což činí pět gólů a to je hodně. Pak byly nějaké šance na obou stranách. Hra z naší strany byla vyrovnanější a ve větší pohodě. Druhý poločas mohl klidně skončit 3:3. Dělali jsme, co jsme mohli. Výhra soupeře byla zasloužená, protože my jsme jednoznačně zaspali první poločas. Je to jako den a noc, jednou tak, podruhé tak. Potřebovali bychom pravidelně získávat body. Bohužel klukům do hlavy nevidím, s čím do zápasu jdou. Já jim věřím. Příště hrajeme v sobotu doma už ve 12,45 proti Rovensku, takže další důležité utkání.“

Sokol Rovensko – SK Skalice 3:0 (0:0)

Za domácí předseda FK Marek Náhlovský: „Soupeř byl dobrý, kvalitní, v prvním poločase měli víc ze hry. Ale naši kluci hráli dobře, zodpovědně, z obrany. Chytal Prokopec. Máme dva kvalitní gólmany, které střídáme. Můžeme se o ně opřít. Skalice hrála dobře po vápno, ale nedokázala proměňovat šance. Jsme rádi za vítězství, škoda, že průběh zápasu zkazila dvě vyloučení v našem týmu. Do příštího zápasu nastoupíme mínus dva obránci, tak to musíme nějak pořešit. Rozhodčí odpískal nejdřív žlutou, ale lajnový to změnil, odmával hráče a ten dostal červenou. A druhá červená byla za urážky soupeře. Příští týden jedeme do Železného Brodu, to by mohl být hratelný soupeř, ale uvidíme.“