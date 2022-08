Sokol Rovensko – FC Pěnčín A 1:2 (0:1) Za domácí asistent trenéra Marek Náhlovský: „Soupeř kvalitní, pěkný fotbal nahoru dolů. Měli jsme šance. Trochu nám nepomohl lajnový rozhodčí, když dal Šimek hlavou regulérní gól a on odpískal offside. Šimek se ozval, dostal žlutou kartu. Tak jsme byli trochu těmi rozhodčími ukřivdění. Delegáti nejezdí, asi na ně nejsou peníze, a tak si dělají, co chtějí. Dřív jezdili na každý zápas. Ve druhém poločase jsme dostali laciný gól po chybě našeho gólmana. I když jsme prohráli, jsem rád, že jsme s nimi dovedli držet krok. Pěnčín bude, spolu s Velkými Hamry a Skalicí, patřit k favoritům. Naši kluci bojovali, hráli dobře. Jsem naštvaný na rozhodčí, protože poločas měl být 1:1. Bereme to, bojujeme dál, teď jedeme do Sedmihorek a výjimečně začíná zápas v sobotu 3. srpna už v 10,30 hodin. Bude to těžký zápas, ale třeba překvapíme. Po této prohře jsme rozhodnutí, že to teď odnesou Sedmihorky.“



Za Pěnčín Emil Šafář: „S výsledkem jsme spokojení, první body pro nás, jako nováčka, zvenku. Zase jsme ale nevyužili několik šancí a na držení míče se nehraje. Balón jsme měli pod kontrolou, hráli jsme na půlce soupeře a ten z jednoho jediného protiútoku vyrovnal. My jsme trochu se štěstím ke konci utkání a s přispěním soupeře vyhráli. Šli jsme štěstí naproti, ale mohli jsme mu jít už daleko víc. Máme problém s proměňováním, s hrotovým útočníkem. Tři body jsou ale důležité.“



Adam Pelta, hrající manažer A týmu Pěnčína: „Získali jsme tři body se štěstím. Jsme celý poločas lepší, ale neproměňujeme šance. Máme osmdesát procent držení míče. Nedáváme góly. Sice vedeme, ale pak dostaneme z jedné ojedinělé akce soupeře gól. Trápíme se, nemohli jsme ve druhé půli přidat. Rozhodčí mohl písknout penaltu a nepískl. Teď hrajeme dvakrát doma,věřím, že jsme schopní to zvládnout a že nějaké výsledky uděláme. Chybí nám agresivita ve vápně a klid v zakončení. Matěj Vebr dal dnes sice dva góly, ale měl na to, aby jich dal šest. Je to zajímavý hráč, ale měl by se víc tlačit do vápna, do brány. Míra Štemberk taky dnes neměl den, mohl to dvakrát vyřešit líp. Je potřeba ale říct, že gólman soupeře chytal opravdu dobře. První půli jsme hráli výborně, ve druhé jsme trochu polevili. Vystřídali jsme a začali jsme se trápit. Nevím, čím to je. A to máme lavičku kvalitní. Prostě to není ono.“

Višňová – Železný Brod 4:0 (2:0)

trenér hostů Milan Mayer: „V prvním poločase jsme byli třicet minut lepším mužstvem, v závěru jsme udělali chyby a dostali jsme dva góly během minuty, to nás ovlivnilo. Nedali jsme gól z pokutového kopu a ani další šanci jsme nevyužili. I ve druhé půli jsme byli pětatřicet minut lepším mužstvem, dali jsme břevno, dvě střely těsně vedle, soupeř podnikal rychlé brejky. Brankář nás podržel. Utkání bylo nahoru, dolů. A pak jsme zase v závěru druhého poločasu dostali dvě branky. Divák viděl vyrovnanou hru, efektivní výkon domácích, to rozhodlo. Děláme chyby, které nás stojí výsledek. Zbytečná penalta, zbytečný faul. Naši kluci jsou mladí, sbírají zkušenosti. Potěšili mě, že to nevzdali. Předvedli pěkné kombinace, ale o výsledku pak rozhodli domácí. Nedá se nic dělat, fotbal je někdy krutý. Kdo hru viděl, musí uznat, že to mělo skončit aspoň 4:3. Hodíme to za hlavu, hrajeme další zápasy. Tak to ve fotbalu je, konec je ještě daleko. V sobotu 3. srpna hrajeme doma v 10,30 hodin s Mimoní.“

FC Lomnice n.P. - FK Sedmihorky 0:3 (0:1)

Za hosty trenér Pavel Šafář: „My jsme podali nejhorší výkon z dosavadních zápasů. Výsledek neodpovídá tomu, co jsme hráli na hřišti. Můžeme být rádi za to, jak to dopadlo. Lomnice hrála velice dobře, organizovaně, zajímavě. My jsme měli velké štěstí, jak zápas dopadl. Třikrát nás podržel gólman Martin Špína. Prvních našich patnáct minut bylo naprosto šílených ze všech pohledů. Potom jsme trochu začali hru kontrolovat, ale nehráli jsme vůbec tak, jak jsme si řekli. To znamená spousta dotyků, bez náboje, Lomnice naopak bojovala, hrála kontaktní fotbal, velice soubojový. A velkou část soubojů vyhrávala. Dělala nám obrovské problémy. Už to bylo špatné v týdnu na tréninku, takže teď jsem měl o poločase ke klukům velkou promluvu, že takhle teda ne. Lomnice si nezasloužila s námi prohrát. Hráči budou mít na tréninku krušný týden. Příště přijede Rovensko, s ním hrajeme derby v sobotu 3. srpna výjimečně už v 10,30 hodin. A bude to složitý zápas ze všech možných úhlů. Doufám, že se připravíme líp než teď na Lomnici. My jsme k zápasu s ní přistoupili laxně a nehezky. Hráči vědí, co se bude dít. My se na Rovensko připravíme a věřím, že to bude férový zápas, bez hrubých zákroků a že půjde o fotbal. A za nás říkám, že vyhrajeme.“



Za domácí vedoucí týmu Zdeněk Baudyš: „Byl to zápas o první místo, docela vyrovnaný, věděli jsme, že Sedmihorky mají solidní mančaft, dobře brání. Kdyby se nám vyspal dobře brankář nebo jsme měli brankáře prohozené a neudělal by tři velké chyby, o první místo bychom hráli my a vévodili jsme tabulce. Bohužel se mu to tentokrát nepovedlo. Šancí jsme moc neměli. Možná, kdybychom dali první gól. Ale na kdyby se nehraje. Jedna chyba s tímhle soupeřem by se ještě zvládla, ale druhá a třetí, ty nás už položily a zápas rozhodly. Máme nějaké zraněné, ale to má každý. Kádr máme v našich podmínkách velice úzký. Musíme se z toho oklepat, za týden jedeme do Nového Boru a pak máme doma Stráž. Tak uvidíme. Žádnou zbytečnou paniku, máme šest bodů, kdybychom měli nulu, bylo by to horší. Hosté vyhráli zaslouženě.“

Velké Hamry B – Nový Bor 5:1 (2:0)

Trenér Hamrů Rudolf Říha: „Zápas se pro nás vyvíjel dobře, získali jsme převahu už od úvodních minut. Kluci byli dneska aktivní vpředu jsme měli myšlenku a hosty jsme přehrávali. Celý zápas jsme byli víc na míči, byli jsme dominantnější tým. Do větších šancí jsme soupeře nepustili, až na konci nám dali jeden gól. Kluci podali zodpovědný výkon, i za vedení, které jsme měli, hráli pořád naplno a chtěli dát další gól. Přistoupili k zápasu velice dobře, devadesát minut odmakali. Jsem spokojený, šanci dostali i ti, kteří pravidelně v základní sestavě nehrajou a udělali mi radost, že obstáli. Příště zajíždíme do Stráže pod Ralskem.“