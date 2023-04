Trenér Sedmihorek Pavel Šafář:

"Zápas se hrál v Turnově na umělce. K výhře nám chybělo proměňování šancí, které jsme měli. V první půli jsme byli lepším týmem a chybělo k tomu málo. Ve druhé Pěnčín vystřídal třemi hráči a byl lepší on. Remíza je spravedlivá. Pěnčín má na tuto soutěž nadstandardní kádr a podmínky, takže pro nás remíza není zklamáním, bereme ji a tak jsem také hovořil v kabině s hráči. Neberu ji jako ztrátu. Mrzelo nás, že se nehrálo u nás na trávě, ale na umělce. Na trávě by to byl lepší fotbal. Ale klimatické podmínky to nedovolily. Snad už v neděli ve Studenci budeme hrát na trávě. Ještě nás ve středu čeká dohrávka s Lomnicí, ale pak už bychom měli hrát doma. Fotbal se má hrát na trávě a doma. Možná by nám to v tomto utkání taky pomohlo."

Trenér Pěnčína Emil Šafář:

"Hodně hráčů se nám už uzdravilo, což je dobře. Snažím se většinou, aby kluci už před utkáním věděli, kdo nastoupí a mohli se na to připravit. Měl jsem spíš tedy problém s tím, kdo bude hrát. Lavička byla velmi silná. Zápas byl na obě strany remízový, soupeř měl několik dobrých šancí. První poločas byl běhavý, ve druhém jsme udělali tři změny. Byli jsme aktivnější, tlačili jsme se, šli jsme častěji za balónem, víc jsme se snažili. Chyběla nám trpělivost. Nelíbil se mi v závěru výkon rozhodčího. Měl nechat utkání dohrát a my jsme měli 1:0 vyhrát, zasloužili bychom si to za náš výkon. Kluci byli pak v kabině trochu zklamaní. Rozhodčí nás o dva body poškodil. Ale jedeme dál, remízu bereme. Před čtrnácti dny jsme ještě měli hodně marodů. V přípravě jsme v každém týdnu přišli o jednoho hráče. Už nám chybí aby se uzdravil jen Plechatý. Ten by nám zrovna v tomhle utkání pomohl. Je velmi důrazný. Jinak kvalitu máme teď i na lavičce. Na balónu jsme ale byli dominantnější, ale nepodařilo se nám dát gól. Ale vyhrát jsme měli, rozhodčí měl písknout penaltu nebo to nechat dohrát. V příštím kole hrajeme snad už poprvé doma na trávě proti Novému Boru. Dvakrát jsme hráli venku, jedna remíza, jedna výhra, každý bod se počítá."

"Dnes jsme si tři body nezasloužili," řekl po utkání hrající manažer týmu Adam Pelta.

Železný Brod A - Hrádek nad Nisou 1:3 (0:2)

Branky: 67. Šefr - 26. Vacek, 41. a 81. (penalta) Strya



trenér domácích Milan Mayer:

"Výsledkově a ani herně se nám tentokrát utkání na malé umělce nepovedlo. Hrádek byl lepší. My jsme měli převahu tak prvních deset minut. Soupeř si zvykl na malé hřiště a byl důraznější a lepší v osobních soubojích. Nevěděli jsme, jak do nich. Navíc jim pomohl první gól. Neobsadili jsme autové vhazování. Pak Hrádek dostal druhou žlutou, takže červenou a hrál v deseti. I tak se podařilo hostům proměnit přímý kop a zvýšit na 0:2, takže měli velkou výhodu. My jsme byli do poločasu v útoku bezzubý, žádná střela na branku, jen pár nebezpečných centrů a ty se podařilo Hrádku odvrátit. Do druhé půle jsme museli zareagovat změnou v sestavě, přeskupili jsme řady a podařilo se nám dát na 1:2. Gól nás mírně nakopl. Konečně se nám do sestavy dostala i zimní posila, po zraněních nastoupil Balcar. Hned si připsal přihrávku na gól. Mohli jsme dát i na 2:2, ale to se nám už nepovedlo, Hrádek to měl pod kontrolou. Asi čtvrt hodiny před koncem přišel nešťastný penaltový zákrok a penaltu Hrádek proměnil. A to utkání rozhodlo. Druhý poločas byl vyrovnanější. I když soupeř byl v deseti, tak hrál chytře, vyrovnaně, šikovně, je vidět, že je to zkušené mužstvo, které se tímto výsledkem se vrátilo na čelo tabulky. My se musíme teď ale už soustředit na další dva zápasy. Máme dva lepší soupeře z čela tabulky, jedeme v sobotu do Velkých Hamrů a za čtrnáct dnů přivítáme doma Lomnici nad Popelkou. Budeme brát v každém zápase bod, každý bude pro nás cenný, a tak k tomu musíme přistoupit. Dnes to byl druhý tým tabulky, který má kvalitu. A nám dnes nefungovala útočná fáze. Jinak ale hochy musím pochválit, bojovali, co to šlo. Ze třech zápasů mám zatím velice dobrý pocit. Kluci chtějí, bojují o záchranu, někdy se daří víc, někdy míň, tak to ve fotbalu je. Na podzim jsme byli herně horší. Teď makáme od začátku do konce, i hráči z lavičky, kteří nastoupí do hry, tak pomůžou, nejdou to jenom dohrát. Mám z toho dobrý pocit. Hrajeme dál."

Brod čeká souboj týmů i trenérů. Zraněný brankář v Lomnici dostal červenou

Stráž p. R. - Lomnice n. P. 2:1 (1:0)

branky: 13. Müller, 53. Roll - 52. Rejman

za hosty vedoucí tým Zdeněk Baudyš:

"Poprvé jsme byli na přírodní trávě. Z naší strany to byl hodně dobrý zápas a nezasloužili jsme si prohrát. Ale, prohráli jsme si ho sami. Nebyli jsme horší, po ztrátě jsme prohrávali 1:0. Měli jsme hromadu šancí, neproměnili jsme penaltu na třikrát. Nedali jsme ji. Trestňák z dvaceti metrů jsme také nevyužili. Několik hráčů šlo samo na bránu a také z toho nic nebylo. Po zásluze jsme ve druhé půli vyrovnali na 1:1, ale ze standardky jsme dostali další gól na 2:1. A ten se ukázal jako rozhodující. Domácí trochu hrozili z brejků. My jsme neproměňovali šance. Nadávat si můžeme sami sobě. Ale náš výkon byl docela fotbalový. Tahle ztráta byla zbytečná a docela bolí. Ani se tomu nedá věřit, když jsme měli tolik šancí. A nic se s tím nedá dělat. Teď nás čeká ve středu dohrávka se Studencem. A ten v tomto kole překvapivě vyhrál s Višňovou. Ale Studenec má mladé kluky, ti chodili přes zimu poctivě trénovat, jsou ambiciózní, tak možná překvapí a budeme z nich mít vítr. Tabulka je jedna věc a aktuální výkon druhá věc. Možná to tam bude pořádná práce. Po tomto utkání máme pak doma Skalici. Snad už budeme taky hrát na trávě, zatím je to tak na padesát procent."

Skalice u České Lípy - Velké Hamry B 0:4 (0:2)

branky: 4. a 87. Vosecký, 31. Rudolf, 81. Linka



za hosty trenér Zdeněk Bryscejn:

"Výhra béčka nám spravila náladu, ale ztráta bodů s A týmem nás přesto mrzí. Odehráli jsme ve Skalici slušný první poločas, jasně jsme byli lepší. Nevyřešili jsme některé situace dobře. Do druhého poločasu jsme nastoupili vlažněji, bez nasazení a z toho pramenily nepřesnosti. Prvních dvacet minut druhé půle se nám ,nelíbilo, ale pak jsme dali třetí gól a tím bylo hotovo. Myslím ale, že jsme měli vyhrát výrazněji, šancí jsme měli dost. Ale jsou to tři body, ze kterých máme radost. Jsme spokojení. Hráli ti, u kterých jsme potřebovali, aby hráli, tak to u nás máme. Hráli i ti, kteří včera s A týmem seděli na lavičce. Střídáme podle potřeby. Příští týden hrajeme doma derby se Železným Brodem."



Nový Bor - Rovensko 2:1 (:1)

branky: 36. Devátý, 60. Třešňák - 26. Šimek

"Zápas byl vyrovnaný, dostali jsme se do vedení a pak jsme si naší lehkovážností nechali dál gól na 1:1. Zápas,který měl skončit minimálně remizou jsme si ještě zkomplikovali zbytečnou penaltou a prohráli jsme hodně zbytečně. V Boru jsme mohli bodovat. A zase nic. Nedaří se nám a táhne se to už delší dobu. Jednotlivci dělají individuální chyby. Na trávě se ještě pořádně nedá trénovat. Chodíme pořád na umělky. O víkendu hrajeme se Stráží pod Ralskem a to bude naše poslední záchrana. Studenec tentokrát vyhrál a ještě hraje dohrávku s Lomnicí. Když vyhraje, tak už nám bude koukat na záda. Hodně trénoval, má nové, šikovné kluky, tak to bude určitě znát," obává se dalšího mistráku trenér Rovenska Jiří Mencl."