„Vyhráli jsme 14:1. Chtěl jsem, aby hráli hlavně mladí a dorost. Ale máme dost marodů a do toho zrovna prázdniny, tak jsme museli sestavu nakombinovat jinak. Kromě zraněných jsme hráli v plné sestavě. I proto to asi tak dopadlo. Mezi týmy byl vidět značný rozdíl. Po těch dvou předchozích zápasech jsme si zahráli víc dopředu. Teď nás čeká v sobotu na hřišti v Turnově pohár s libereckým Pěnčínem, tak tento zápas splnil to, co jsme chtěli. Dobře jsme si zatrénovali. Jinak trénujeme třikrát v týdnu. Doufáme, že v poháru budeme postupovat a že nás další tři víkendy čekají pohároví soupeři.“