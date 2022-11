Trenér hostů Emil Šafář: „Bylo to oboustranně velice kvalitní utkání, které se muselo divákům líbit jak kondičně, tak technicky, mělo náboj. Dostali jsme se do vedení po jedné pěkné akci, soupeř vyrovnal na 1:1. Ve druhé půli jsme byli dominantní, z toho pramenily žluté karty soupeře a pak i červená, takže soupeř šel do desíti. My jsme tlačili, bušili, domácí sem tam zahrozili z brejkových situací. Nám se nepodařilo prosadit se, korunu všemu jsme dali, když jsme kopali penaltu a neproměnili jsme ji. Pro kluky to bylo zklamání, ale já je musím pochválit. Zápas odmakali. Pro nás to sice je ztráta dvou bodů, je to škoda, ale zase neprohrát s prvním, to je také pozitivní. Soupeř to ubojoval a byl asi spokojenější než my. Nás čeká ještě jedna dohrávka v sobotu ve Skalici. V týdnu jsme se potýkali s několika virózami, Maryško měl svoje trenérské povinnosti. Nebyli jsme v ideální sestavě. Bod bereme, i když jsme zklamaní. My jsme Hrádek už fotbalově přehráli doma a teď zase. Sice jsme zápas nezavršili třemi body, ale takový je fotbal. Skalice se trochu bojím, protože tam je katastrofický terén. Chtěli bychom hrát na dobrém povrchu, na kvalitním hřišti. Myslím, že na nováčka jsme si na podzim nevedli špatně.“



Velké Hamry B – Rovensko 6:0 (3:0)

Trenér Hamrů Zdeněk Bryscejn: „Bylo to naše jednoznačné vítězství po dobrém výkonu, soupeř odmítl hrát fotbal, jen zakopával a bránil. Zápas neměl velké tempo. My jsme spokojení. Pro soupeře to už pak bylo těžké, jen bránil, moc na balónu nebyl, rozdíl kvalit byl znát. Nás ještě čeká v pátek dohrávka zase na hřišti v Desné.“

Za Rovensko předseda FK J. Vagenknecht: „Byla to hra kočky s myší, bez diskuze dnes byli domácí jasně lepší.“ Trenér Mencl dodal, že Hamry jsou v krajském přeboru jasně nejlepší tým, byly znát rozdíly v kvalitě hry. A navíc Rovensku nevyhovovala umělá tráva, na kterou nejsou hráči zvyklí.



Železný Brod – Skalice 2:5 (0:2)

Trenér Brodu Milan Mayer: „Nedařilo se nám, bohužel, ani v posledním zápase. Byl to obrázek celého podzimu v devadesáti minutách, doplatili jsme na individuální chyby. Dostaneme gól a místo toho, abychom se pokusili vyrovnat, tak šanci nevyužijeme. Vzápětí na to dostaneme další dva góly. Byl to zmar a doufám, že rok 2023 bude pro náš tým lepší.“



Mimoň – Sedmihorky 0:5 (0:4)

Za hosty trenér Pavel Šafář: „První poločas byl z naší strany záležitostí na jednu bránu. Ve druhé půli jsme měli asi patnáct minut slabších. Ale jinak jsme spokojení. Dvě, tři příležitosti jsme nevyužili, ale pak jsme opět dali gól a zápas se dohrával v naší režii. Mimoň měla dva dobré, zajímavé útočníky. My jsme dneska byli herně lepší. Zápasu by odpovídal výsledek asi tak 2:6. Několik příležitostí jsme propásli my i Mimoň.“