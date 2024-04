Ve velikonočním krajském přeboru si některé týmy vykoledovaly pořádnou nadílku bodů a některé i gólů do vlastní sítě. Počasí přálo velké návštěvnosti a fotbalové pohodě na mnoha hřištích. Při dobrém občerstvení fanoušci odpustili i prohru svých barev.

Milan Mayer, trenér A týmu Železný Brod. | Foto: Josef Březina

Velké Hamry B – Sedmihorky 2:2 (0:0)

„Myslím si, že jsme s béčkem ztratili dva body. Měli jsme územní převahu, ale první poločas skončil 0:0, i když jsme měli dvě velké šance. Sedmihorky poctivě bránily a hrály na protiútoky. Dostali jsme dva hloupé góly, první hned na začátku druhého poločasu, po chybě brankáře. Druhý gól jsme inkasovali po další chybě. Nevyužili jsme šance a špatně bránili. Ale hřiště musím pochválit, bylo dobře připravené. Když porovnám s tím, na jakém jsme hráli s áčkem den předtím v Praze, tak to naše byla jako Maracaná. Naši mladí hráči to vedle zkušených hráčů zvládli a splnilo to svůj účel. Snažili jsme se vyhrát až do poslední minuty, ale soupeř také chtěl něco urvat, protože se mu na podzim moc nedařilo. Příští víkend jede B tým do Brodu. To bude dobrý fotbal, tam také potřebují každý bod,“ okomentoval utkání B mužstva trenér Zdeněk Bryscejn.

„Jsme spokojeni jak s hrou, tak s výsledkem. Hamry byly o trochu lepší v poli, ale my jsme spokojení s bodem, po dvou zápasech máme čtyři body. Naše hra měla dobré parametry, dostali jsme se do několika šancí nebo reálných situací. Myslím si, že v Hamrech moc týmů bodovat nebude, protože mají dobrý tým. A nám to udělalo hezké Velikonoce. Navíc hřiště bylo velice kvalitní. Dobrá tráva, fakt pěkné a ještě že to bylo ráno a mokré, takže to opravdu chodilo pěkně. A my jsme bodovali. Takže spokojenost. Příští zápas budeme snad už hrát na naší trávě. Pokud ne, tak hrát nebudeme, už na umělku nejdu,“ má jasno trenér Sedmihorek Pavel Šafář.

Višňová – Železný Brod A 2:3 (0:1)

„Jako trenér jsem ve Višňové vyhrál poprvé. Hráli jsme tam už několikrát. Samozřejmě jsme šťastní, jak to šlo. Po dvou kolech nás naše předchozí výkyvy přiblížily k vytoužené záchraně. Dali jsme brzy gól, což nám pomohlo, ale domácí samozřejmě nechtěli skončit. Vyrovnali hru. Kolem dvacáté minuty nám to trochu drhlo v kombinacích, takže jsme se dostávali pod tlak. Byly tam nějaké závary před naší brankou, které jsme přežili. Pak jsme mohli dokonce zvýšit na 2:0. Bohužel, brankář pěkně zachránil na poslední chvíli šanci na brankové čáře. Do druhé půle jsme trochu přeskupili formaci a rozestavení. Hra začala mít pěkný spád a za dvacet minut jsme vedli 3:0, což byl dobrý vklad do závěru zápasu. Bohužel, pak přišla čtvrt hodina před koncem a taková chybička. Domácím jsme nabídli snížení. Za dalších osm minut přišla penalta. Raději to nebudu komentovat. A domácí snížili na 3:2. A posledních osm minut plus čtyři minuty nastavení bylo krušných, ale mezitím jsme měli šance. Byli jsme v tu chvíli herně lepší a dotáhli jsme zápas do vítězného konce. Obrannou činnost celého mužstva musím pochválit, protože domácí měli hodně standardních situací, ale nepodařilo se jim z nich skórovat. Jinak jsme ukázali, jak se dá ubránit a odvážíme si zasloužené tři body. Na jaře jsme ještě na poslední chvíli získali posilu, bývalého brodského patriota Honzu Maryška. Věnuje se mládeži v Jablonci a je to hráč, který vyrostl v Brodě a zatím nám v těchto dvou zápasech hodně pomohl. Nemohu ale za dnešek vychvalovat jen jeho. Musím pochválit všechny za bojovnost, obětavost a zápal do hry. Konečně hraje i lavička a všech 14 hráčů, kteří se dostali na hřiště, si zaslouží pochvalu za příkladnou bojovnost a nadšení, díky kterému máme šanci zápasy vyhrávat,“ spokojeně řekl k utkání trenér brodského áčka Milan Mayer.

Lomnice nad Popelkou - Chrastava 3:2 (1:2)

„Samozřejmě jsme věděli, že Chrastava je dobrý soupeř. Byl to těžký zápas. Vzadu to máme stále takové neučesané, ale to je stále stejná písnička. V první půli oni dali ještě tyčku, tak jsme měli trošku strach. Druhý gól jsme si v podstatě dali sami po rohu na 1:2. Nakonec se to nějak ve druhé půli povedlo. Lábek mohl dát hattrick, ale dal dva góly a nakonec to dorazil na konečných 3:2. A letos má už zase bonus, už se dělí o nejlepšího střelce v krajském přeboru. Když vezmu, že jsme na podzim udělali celkem devět bodů. No no a teď máme dvě jarní kola a šest bodů. Tak to je samozřejmě spokojenost, ale tak nesmíme to zakřiknout. Doufám, že příště budeme také hlásit zisk tří bodů,“ k utkání uvedl vedoucí týmu Zdeněk Baudyš.

Košťálov – Pěnčín A 1:4 (1:2)

„Kvalita Pěnčína je obrovská. Ale z naší strany to bylo dobré. Góly, které jsme dostali, jsme jim vlastně darovali. Vznikly po našich chybách, takže z toho vyplývá výsledek. My jsme udělali chyby a oni nás samozřejmě potrestali. Nejprve jsme prohrávali 1:0. Pak jsme vyrovnali po naší dobré akci. Do poločasu jsme dostali další gól po naší chybě. Náš stoper trefil našeho hráče, když jsme už byli u balónu, a od toho se to odrazilo k soupeři, který už stál u naší branky. Dostal míč zadarmo, šel sám a skóroval. Takže nás potrestali za každou chybu, kterou jsme udělali. Z naší strany jsme podali dobrý výkon,“ uvedl k zápasu trenér Košťálova Karel Janata.

„Řekl bych, že jsme do Košťálova jeli s určitým respektem. Musím říct, že si toho výsledku znovu vážíme, protože jsme narazili na dobrého a slušného soupeře, který je zvyklý na svůj terén. Ten by mohl být lepší, trochu jsme se s tím terénem prali, ale na druhou stranu si myslím, že výsledek byl dobrý. Soupeře jsme většinou moc nepouštěli do šancí, kromě té situace, kterou využili. Zvládli jsme to a já musím kluky pochválit. Naše hra nebyla tak fotbalová, protože terén opravdu nebyl rovný. Chybělo válcování a srovnání, jak to bývá na jaře. Takže to spíše vyhovovalo soupeři než nám, ale zvládli jsme to a myslím, že to bylo zasloužené. Soupeř ovšem prokázal kvalitu, nebylo to snadné vítězství. Myslím, že proti nám se dobře hraje. Nejsme nijak zvlášť důrazní nebo nepříjemní, nefaulujeme a snažíme se hrát čistý fotbal. Takže soupeři si proti nám mohou zahrát. Tentokrát jsem byl na kluky možná až moc přísný. Ale nechtěl jsem dopustit podcenění a kluci to zvládli. Jestli chceme něco dokázat, tak to tak musí být. Začátkem dubna by se měl losovat také pohár, takže pro nás to bude další výzva. Budou tam kvalitní soupeři. A uspět v něm je jeden z našich cílů. Máme nějaká zranění z prvního kola, dva kluci se nám zranili, doufáme, že se uzdraví. Lavička je srovnaná, ti, co tam chodí, hrají dobře. Nechceme nic podcenit, byl jsem na ně přísný, možná až zbytečně. Věděli jsme o výsledcích, které nám trochu nahrávají. Jaro je vždy složitější, výsledky jsou zajímavé, protože nikdo nechce spadnout,“ řekl k zápasu trenér A týmu Pěnčína Emil Šafář.