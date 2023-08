„K A týmu se přesunul nový trenér Miroslav Hejduk. Kádr doplnili kluci, kteří by věkem patřili spíše do dorostu. Ale vzhledem k tomu, že se kategorie U19 pro tuto sezónu nepřihlašovala, zůstanou již natrvalo u mužstva. Kádr jsme tedy výrazně omladili a rozšířili. Slibujeme si od toho větší konkurenci v týmu, což tréninkové jednotky v rámci přípravy potvrdily. Generálku jsme hráli v Lomnici a soutěž v prvním kole jsme odstartovali zápasem v Rozstání.“

Beran: Když brankáře pustíte z brány, chvíli to funguje. Fotbalu chybí čest

Bělá, asistent trenéra Slavomír Beran:

„Trénovali jsme třikrát týdně, účast byla od deseti do čtrnácti hráčů. První mistrák hrajeme 12. srpna. Konsolidovali jsme tým, čekali jsme, až se ná někteří hráči uzdraví. Pořídili jsme tři posily, z Roztok, jsou to mladí, šikovní kluci, věřím, že budou ku prospěchu a do I. A třídy zapadnou určitě dobře. Sehráli jsme přípravné utkání s Miletínem. Další jsme nehráli, nechtěli jsme, aby se nám před začátkem soutěže někdo zranil, což se nám už dvakrát stalo. Nechtěli jsme to pokoušet. Soutěž začínáme v Krásné Studánce, uvidíme, co nás bude na předměstí Liberce čekat. Naším cílem je být v první půlce tabulky. A protože v roce 2024 slavíme 80 let fotbalu v Bělé, tak jsou hráči motivováni k tomu, aby se pokusili o o příčky vyšší.“

Rychnov bodoval venku, Mšeno si připsalo po premiéře aspoň bod