V zápasech I. A třídy si tři body připsaly Studenec za výhru 3:1, Vesec za 5:0, Bělá 6:0 a Sokol Pěnčín 4:2. Rychnov už přemýšlí o kvalitních posilách na další sezónu. Mšeno se propadlo. Chybí mu klid v zakončení. Bělá se na umělku netěší.

Bělá, ilustrační foto | Foto: Josef Březina

Bělá – Mimoň 6:0 (0:0)

„Náš druhý poločas byl na úplně jiné úrovni. První půle se mi nelíbila vůbec. Byl jsem nespokojený. Museli jsme v poločase zasáhnout, trochu přidat na hlase. V šatně bylo ticho jako v lese. Chyběl nám pohyb i klidnost na míči. Přistoupili jsme k tomu trochu vlažně. Góly padly až ve druhém poločase. Kluci si je rozdělili. Mrzí mě dvě zranění a k tomu jedna červená karta. Ujasnili jsme si, že musíme být klidnější a zlepšit se. Příště jedeme do Doubí na umělou trávu. Teď už jsme zvyklí hrát na trávě, tak to zase bude trochu jiné, návrat zpátky. Určitě si ale chceme přivézt tři body,“ má jasno trenér Bělé David Grebeníček.



Sokol Pěnčín – Rychnov 4:2 (2:2)

„Pěnčín, první mančaft, má doma velmi kvalitní tým. Za patnáct minut jsme prohrávali dva nula. A jeli jsme tam zase oslabení, ve dvanácti lidech. Srovnali jsme to do poločasu na dva dva, to bylo docela dobré. Upozorňoval jsem kluky na začátek druhého poločasu, že domácí budou nervózní, nedají gól, budou mít problémy. No a ve čtyřicáté sedmé minutě jinak náš spolehlivý brankář udělal chybu. Nezachytil roh, centr a dali nám na 3:2 a za deset minut na to na 4:2. No a to už jsme neotočili. Dokázali jsme se zvednout z těch 2:0, tak to byla škoda. No, ale bylo to s prvním a navíc kvalitním týmem, lidi tam říkali, že z obou stran byl k vidění dobrý fotbal. My máme v plánu v Rychnově posílit, potřebujeme hlavně kvalitní posily, abychom hráli v klidu. Rychnov si dobrý fotbal zaslouží. Příště máme doma Studenec,“ řekl trenér Rychnova Miroslav Procházka.



Studenec – Semily 3:1 (0:1)

„Ve Studenci jsme odehráli kvalitní první poločas a na jeho konci jsme šli zaslouženě do vedení. Dobře fyzicky připraveného soupeře se skvělým kotlem v zádech jsme během 1. půle nepouštěli do šancí a sami jsme si nějaké dokázali vytvořit. V druhém poločase ale přišla dvacetiminutovka hrůzy, během které jsme body odevzdali. Najednou jsme přestali zodpovědně bránit, hráli jsme bez zajištění a dělali zbytečné chyby. Konec zápasu už se zase odehrával na polovině domácích, ale ti už si dvougólový náskok pohlídali,“ popsal zápas trenér Semil Miroslav Hejduk.



Vesec – Mšeno 5:0 (2:0)

„Prohráli jsme 5:0. Výsledek sice vypadá hrozně, ale, bohužel, se opět projevila naše slabá produktivita, i když jsme trefili několik tyčí a břevna. Hrálo se na malém hřišti, což nám moc nevyhovuje. Kluci hráli s důrazem, rychle přecházeli do útoku. Góly, které jsme dostali, byly nešťastné. Byly tam chyby, propadli jsme. Dostali jsme dva góly ze standardních situací. V prvním poločase jsme prohrávali, takže jsme museli trochu změnit rozestavení, ale, bohužel, se nám to nepodařilo. My jsme byli také na balonu, ale zase jsme ho překopli a dostali gól, takže to bylo smolné utkání. Soupeř měl rychlé brejky, dopředu jsme hráli slušně, ale zezadu na malém hřišti to bylo těžké. Bylo to mokré, plné kaluží, ale snažili jsme se. My teď nestřílíme, míč nám lítá všude okolo. Snad si z toho příště vezmeme ponaučení. Určitě to musíme zlepšit. Hlavně si musíme dát záležet na klidu při zakončení. Zbytečně to řešíme rychle, místo abychom hru uklidnili a trefili třeba tyč. Jsem zklamaný z některých lehkých gólů, ale zatím se nám to nedaří. Musíme na tom opravdu hodně zapracovat před dalším zápasem. Musíme si poradit s dalším soupeřem v příštím kole, se Studánkou, už konečně potřebujeme vyhrát,“ zdůraznil trenér Mšena David Ryšavý.