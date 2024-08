Už během pěti minut si Hamry vytvořily tři velké šance. A kdyby se dařilo hned od začátku, mohly Skalici vyprovodit i s vyšší gólovou nadílkou. Ale trenér Zdeněk Bryscejn spokojený byl.

„Dnes můžu hráče pochválit, protože jsme dosáhli cenného vítězství nad silným soupeřem. Tři body jsme si vybojovali. Velmi dobře jsme začali, měli jsme už do pěti minut tři velké šance. Bohužel ale zatím hodně šancí zahazujeme. V klidu jsme ale byli lepší, ale gól jsme dali jen jeden, mohli jsme si vytvořit i vyšší náskok. Ve druhém poločase bych řekl, že Skalice byla více na míči. Ale nám pomohlo vyloučení Vernera, který dostal červenou kartu za surovou hru. Od té doby se hrou spokojený nejsem, protože přesilovku jsme nijak nevyužili. Měli jsme zezadu minimálně pět protiútoků do přečíslení a všechny jsme vyřešili špatně místo abychom náskok potvrdili. A to se nám nepodařilo. Naopak na druhou stranu jsme Skalici darovali spoustu standardních situací kolem vápna. Ale nakonec to byl super výsledek. Vyhráli jsme i minulé utkání, tak kéž by nás takové výsledky provázely po celou sezónu,“ řekl trenér hamrovské rezervy Zdeněk Bryscejn.

Nevyužité šance přičítá zatím ještě nezkušenosti některých hráčů. Na tréninku si k takovým situacím řekli, co bylo třeba. Ale, jak řekl trenér, kdyby mu někdo před sezónou řekl, že první dva zápasy vyhrají, tak by asi nevěřil.

„Kdyby mi někdo na začátku přípravy řekl, že budeme mít po dvou kolech šest bodů, tak bych mu řekl, že je blázen. Měl jsem z toho spíš trochu hrůzu. Ale dnes už byl zase vidět posun. Kluci trénovat chodí, mají k přípravě dobrý přístup. Dneska jsme získali cenné body. Náš gól vstřelil Bím. Sehráli jsme kvalitní utkání,“ uzavřel hodnocení kouč.

Příští týden jede se svým mužstvem na hřiště soupeře do Šluknova.