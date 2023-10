I přes oslabení v obranné řadě byla Desná favoritem utkání. Ale první poločas prohospodařila. Hrála fotbal, hosté skórovali z protiútoků. Již v 6. minutě trefil Sekanina tyč, v následném závaru domácí nedokázali dopravit míč do sítě. V 10. minutě si dal vlastní gól Kopal, když nereagoval na brankáře „DoDa“.

„V 16. minutě jsme vyrovali, po rychlé akci přiťukl balon Pfeifer Queersfeldovi, který zpoza vápna mířil přesně na zadní tyč. O minutu později šli hosté opět do vedení, když Desná po rohu umožnila skórovat hlavou z malého vápna Tomíčkovi 1:2. Stále měla převahu, ale do rychlého průniku se dostal opět Tomíček a z ostrého úhlu skóroval na vzdálenější tyč 1:3. V 35. minutě střelou z vápna trefil Sekanina již podruhé tyč,“ popsal důležité události vedoucí týmu Petr Kopal.

Druhý poločas už byl jen v režii Desné. Tlak sílil, v 58. minutě po rohu Sekaniny přehlavičkoval hostující branku z malého vápna osamocený Pfeifer. O minutu později domácí snížili, střelu Pfeifera vyrazil gólman před sebe, při dorážce byl faulován Rais, nařízenou penaltu proměnil Pfeifer.

„Čas plynul stále rychleji, nedařilo se skórovat, stále ale Desná věřila. V 87. minutě se dočkala vyrovnání, svůj druhý gól dal na 3:3 Queersfeld. O výhře rozhodla v 89. minutě. Na odražený míč reagoval skvěle Ruggirello a zajistil domácím vítězství 4 : 3.

„Dnešní výhra byla zasloužená, hosté dnes nastoupili s “prešovským betonem”, dlouho byli úspěšní, ale nakonec slavila úspěch naše kombinační, nátlaková hra, jejímž motorem byl po celé utkání Michal Pfeifer, jako správný kápoš. Děkujeme divákům za skvělou atmosféru, kterou po celé utkání vytvořili,“ vzkazuje za tým Desné Petr Kopal.



„Domácí vyhráli se štěstím, nám uteklo na poslední chvíli, hodně jsme betonovali a hráli moc dozadu,“ hodnotil výkon hostů trenér Robert Chlup.



Přepeře B – Turnov B 4:1 (:1)



„Prohrávali jsme, měli jsme z áčka dva hráče, gólmana, ten měl v první půli trochu víc práce a středního záložníka Nicolase. Ten nám hodně pomohl, dal tři góly a na jeden nahrál. Byl na hřišti vidět,“ řekl vedoucí domácího týmu Martin Kvapil:

První poločas byl vyrovnaný, běhavější, techničtější. Jejich střední záložník Pham byl výborný, šikovný. Hoste vedli 1:0, Přepeře stav otočili. Měli na stoperu Martínka s Melicharem, oba fotbalisti se zkušenostmi. To bylo taky znát. Ve druhém poločase Přepeře už Turnov do ničeho nepustily. Naopak přidaly ještě dva góly a za stavu 4:1 se už zápas dohrával.

„ Na B třídu to byl slušný, rychlý, důrazný zápas. Na střídání nás bylo asi šest, tentokrát jsme se sešli, to už dlouho nepamatuji. Postupně se kluci uzdravují, možná to bylo i proto, že se hrálo derby. Teď máme Zásadu, mohli bychom se sejít ve stejně dobré sestavě a trochu ji potrápit. Chceme tam určitě něco urvat. Ale víme, že je dobrá,“ řekl Kvapil.



za Turnov B trenér Karel Vodrážka:

„Prohráli jsme, derby jsme mentálně nezvládli, odzadu dopředu není nikdo, koho bych chválil. Nástup jsme měli dobrý, měli jsme tři gólovky, ale nedali jsme ani jednu. Pak jsme vydřeli jeden gól, ale po hloupé chybě vzadu soupeř vyrovnal a už to šlo s námi s kopce. Přidali další gól po další naší chybě. O poločase jsme si něco řekli. Ve druhém si gólman špatně vyběhl, řešit to faulem, byla z toho penalta na 3:1. Pak nám ještě jeden přidali. Snažili jsme se ještě stav zkorigovat, ale už jsme měli skoro vystřídáno, tak jsme na to už neměli. Soupeř si půjčil hráče a gólmana z áčka, jinak za ně hráli zkušení borci. My jsme měli z áčka Vojtu Linharta. Tentokrát jsme to nezvládli mentálně. Příště jedeme do Držkova. To bude těžké utkání.“



Smržovka – Zásada 4:3 (3:2)

„Nebyl to pro nás vůbec lehký zápas. Celý víkend se nesl v držení smutku po tragické události v minulém týdnu. Nápor na psychiku a o to větší soustředěnost. Soupeř byl kvalitní, góly jsme dostali po našich zbytečných chybách. Naštěstí jsme týmovostí a bojovností zvítězili a body, které jsme dokázali získat, posíláme nahoru,“ řekl vedoucí týmu Smržovky Veronika Veseloušová.



„Domácí si zasloužili výhru víc. Dostali jsme gól v první minutě, pak jsme to sice rychle otočili, ale nechali jsme si to stejně otočit i my. A pak už jsme na změnu neměli sílu,“ řekl kapitán Martin Kotyza.

Tři případy ze čtyřech červených karet, které Zásada inkasovala v utkání s Desnou, ještě nejsou projednané, takže stále se čeká na verdikt. Hráči zatím hrát nemůžou. Kapitán předpokládal, že se tresty dozvědí dřív. Tato situace Zásadě hodně komplikuje boje v I. B třídě.

„Už dva zápasy jsme bez těchto hráčů. Je to pro nás problém, zatím to nějak dáváme dohromady. Výrazně nám spoluhráči zkomplikovali situaci. Potrestali jsme se sami, chyba asi v tom zápase byla na naší straně. Určitě to bylo zbytečné,“ zdůraznil Kotyza.



Jilemnice – Držkov 4:7 (3:6)

„Prohráli jsme si zápas sami. Věděli jsme, od koho nám hrozí nebezpečí. Rozhodly tři situace. Za stavu 1:0 jsme neproměnili tutovku na 2:0 a hned z protiútoku jsme dostali gól na 1:1, pak na 1:2. Ještě jsme to otočili na 3:2 a za tohoto stavu jsme neproměnili další tutovku na 4:2,“ komentoval průběh trenér Aleš Skalický.

Pak během šestnácti minut dostala Jilemnice čtyři góly a bylo po zápase. Druhý poločas se jen dohrával. Domácí uznali, že soupeř byl kvalitní a že má mnoho fotbalistů, kteří hráli ligu, že má dobrý tým.

„Divím se, že Držkov hraje jen I. B třídu. S tímhle mužstvem by mohli hrát krajský přebor a tuto soutěž jen ostatním kazí. Měli by se zamyslet nad tím, jestli by neměli postoupit. Když se sejdou komplet, tak v této soutěži nemají konkurenci. My jsme jim konkurovali do stavu 3:3. Soupeř byl lepší, fotbalovější. Držkov si bude hrát svoji soutěž, s nikým neprohraje. Soupeře udělá svojí fotbalovostí, na tu má málokterý tým. Horko, těžko bude Držkov někdo porážet.“ uznal trenér Skalický.

Teď se musí připravit na další zápasy. Pořád jich mají ještě pět před s sebou a hrají o patnáct bodů. „A my určitě chceme ještě další body určitě získat,“ zdůraznil Skalický.

„Jilemnice má krásný areál a hřiště. Než jsme se rozkoukali, tak jsme ale prohrávali 1:0. Museli jsme máknout. Podařilo se nám vyrovnat, ale dali jsme si vlastní gól. Poločas 6:3 pro nás nikdo nečekal,“ komentoval hrající trenér Držkova Evžen Dvořák.

Za jeho tým se, jak kouč řekl, konečně trefil třikrát Lukáš Brož. Do čeho hosté kopli, to jim tam spadlo. Další tři přidal Hozda a jeden Vaníček. Domácí se pak trochu dohadovali a už byli odevzdaní. Dostali i jednu červenou. Nám chyběl Čížek, Čermák a Belšan. Měli jsme takovou splácanou sestavu. Nám dobře zachytal gólman. Zápas to byl jinak celkem slušný nevyhrocený, až na ten jeden zákrok. Pro nás to bylo zasloužené, jednoznačné vítězství,“ dodal Evžen Dvořák.

Skalický: Útok je naše síla. Ze tří zápasů máme devět bodů

Plavy – Lučany A 3:0 (0:0)



„Vítězství se lehce nerodilo. Byl to takový zápas „blbec“, kdy máme hodně šancí a gól nedáme. Lučany byly skvěle organizovaný, hrály s vysokou obranou, zkracovaly hřiště, chytaly nás do offsidu. I tak jsme si vytvořili spoustu šance, ale nedařilo se nám je proměňovat,“ litoval trenér Plavů Jaroslav Pekelský.



První gól Plavy daly až v 55. minutě., ale to byl, podle trenéra, takový „gól – negól“. Ale po něm přidali domácí druhý a třetí, prvním gólem odstartovali lepší časy na hřišti. Soupeř stále bojoval, snažil se něco udělat.

„Tato výhra je pro nás zasloužená, měli jsme vyhrát i větším rozdílem. V dalším kole nás čeká Jilemnice,“ dodal Pekelský.



za Lučany trenér Vojtěch Svozil: „Do prvního gólu náš tým poctivě všechno odbránil, občas pomohlo i trochu štěstí a dobře chytající Jón. Bohužel po zvláštním rozhodnutí lajnového rozhodčího padl první gól a najednou se všechno vytratilo, naše soustředěnost na zápas byla pryč. Znovu nás první obdržený gól položil a konec zápasu byla spíš už jen křeč. Musíme se teď všichni semknout a udělat všechno proto, ať to je příští týden proti Harrachovu doma za tři body.“



Pěnčín B – Harrachov 6:2 (2:0)



„Hráli jsme dobře. Zasloužili jsme si vyhrát, byli jsme lepší, proměňovali jsme i nějaké šance. Ale poločas už mohl být 4:0, kdybychom proměňovali víc. Na začátku druhého jsme přidali další dva góly a pak jsme ale úplně přestali hrát. Všichni si mysleli, že už to půjde samo. Všichni chtěli útočit, hráli jsme příliš otevřeně. Dostali jsme dva góly,“ popsal dění trenér Pěnčína Jan Řezáč.

Pak už ale domácí Harrachov k ničemu nepustili. Přidali dvě branky a byli konečně spokojení. Trenér tentokrát s výsledkem i hrou.

„Jsou to pro nás tři důležité body. Příští týden zase hrajeme doma, tentokrát s Desnou. Té se docela daří. My se na ni připravíme a doufám, že podáme i lepší výkon než proti Harrachovu. Jsem rád, že jsme vyhráli jsme a připsali si další body,“ radoval se Řezáč.



za Harrachov trenér Pavel Dolenský: „Byl to kolotoč. Zahráli jsme si dobrý fotbal, dali jsme si jednoho vlastňáka. Pěnčín má o hodně mladší mužstvo, ale zase takový propadák to pro nás nebyl. Měli jsme dva hráče na střídání. Příště jedeme ještě ven, do Lučan. A až potom doma s Jilemnicí. Připomínám soupeřům, že jezdíme všude vyhrát!“

Železný Brod B – Albrechtice 2:3 (0:2)



Domácím v zápase pomohli dva kluci ze základu áčka. Proto tentokrát nastoupili v hodně dobré sestavě, v prvním poločase šli čtyřikrát sami na gólmana.

„Nebylo z toho nic. A neproměnili jsme ani penaltu. Dostali jsme dva góly ze dvou střel. První poločas jsme mohli vyhrát 6:1, výkon jsme na začátku podali dobrý. Udělali jsme změny v rozestavění. Po nesmyslné chybě gólmana jsme dostali na 3:0. Nestihli jsme už vyrovnat. Tolik zahozených šancí jsem už dlouho nezažil, byly to nervy a kluci to vědí, že to jsou odevzdané tři body. Dostáváme hloupé góly,“ konstatoval trenér Brodu Oldřich Aubrecht.



A to, jak zdůraznil, měli asi nejlepší sestavu za tuto sezónu. Věřili by si s ní i na soutěž výš.

„Je to škoda. I bod by byl pro nás, po tom herním výkonu v první půli, ztráta. Musíme pokračovat dál, snad najdeme nějakého střelce, který bude proměňovat šance. Teď jedeme do Jablonečku (Jablonec nad Jizerou), tam by se nám mohlo zadařit. Bude to ale zase o našem výkonu, když bude podobný a prolomíme střeleckou smůlu, tak bychom mohli bodovat. Nesmíme ale mít tolik zahozených tutovek,“ zdůraznil Aubrecht.

To vedoucí týmu Albrechtic Jan Pipek byl tentokrát spokojený. Albrechtice konečně bodovaly a ještě navíc na hřišti soupeře.



„Konečně jsme se dočkali a vyhráli jsme. Přežili jsme hned asi v desáté minutě penaltu, gólman nás podržel. Šli jsme do vedení 2:0, přidali jsme na 3:0. Ale zase jsme z toho udělali drama, bylo to 3:1, 3:2 a naštěstí domácí už patnáct minut do konce nevyrovnali. My jsme ještě šance měli, ale nevyužili jsme žádnou. Dopadlo to pro nás dobře, zaslouženě, byli jsme lepším týmem. Výhra zvenku těší o to víc. A už jsme ji potřebovali. Teď hrajeme v sobotu derby doma proti Smržovce. S ní je to vždycky bojovné utkání,“ předvídá Jan Pipek.