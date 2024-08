Jak utkání hodnotíte?

„První poločas nebyl podle našich představ. Nebojovali jsme, nedostupovali jsme dobře soupeře a hlavně jsme se proti zhuštěné obraně nedokázali prosadit. A jen špatná koncovka hostů nás zachránila od dalších branek. Poločasový výsledek nemusel být jen 0:1 , ale vyšší. Dobře, že soupeřovy šance pochytal náš výborný brankář Pavel Negru a nebo že se zrovna Mšeno netrefilo do branky.

Co jste udělal, aby se vývoj zápasu v druhé půli zlepšil?

O poločase jsme si k tomu něco řekli a udělali jsme jednu změnu k dobrému. Pak jsme začali po pěkných akcích dávat branky. Chtěl bych v tomto zápase vyzdvihnout našeho nováčka Kubu Fidru , který přišel z Německa a byl vynikající, nahrál na dva góly.



Mohly z vaší strany padnout i víc jak tři góly?

My jsme si pak už dokázali vytvořit hodně šancí, ale hodně jsme jich taky zazdili. Hosté měli taky šance, ale na rozdíl od nich my jsme jich ve druhém poločase i několik proměnili. Jsme rádi, že jsme zápas zvládli a těší nás, že jsme vynulovali jejich nejlepšího střelce Obršlíka.

Dalo vám práci ho pohlídat?

Obršlíka jsme uhlídali. Věděli jsme, že je rychlý. Naši kluci si ho přebírali a když už se do šance dostal, pochytal ji náš gólman. Tomu za jeho výkon musíme poděkovat. Díky němu jsme mohli už do druhého poločasu jít s čistou hlavou a začít otáčet utkání na naši stranu. Za tři body jsme rádi.



Který další soupeř vás čeká?

Teď jedeme k aspirantovi na postup, do České Lípy. Ta v tomto kole nadělila Jablonnému devět gólů. Pojedeme tam s tím, že nechceme dostat nějaký příděl. K tomu zaměříme přípravu. Víme, že soupeř má excelentní hráče Kaňkovského , který dává góly. Ale jeden hráč mužstvo nedělá a i my máme zkušené hráče. Nebojíme se toho zápasu, jedeme si ho užít a uvidíme, co z toho vyjde. S každým mužstvem se dá hrát a jsme rádi, že nás tento tým už ve třetím kole prověří. Buď se stane zázrak a budeme bodovat, nebo se poučíme z chyb, které jsme v tom utkání udělali. Sebereme se a pojedeme dál.



Hodně hráčů ještě trenérům chybí kvůli dovoleným. Jak je na tom Jilemnice?

My jsme komplet, do zápasu se Mšenem jsme měli pět náhradníků do pole a ještě brankáře. Takže jsme v pohodě. Mšeno mělo čtyři náhradníky a gólmana. Hráčů bylo na obou stranách dostatek.



Často se objevuje kritika rozhodčích. Jak je tomu u vás?

Nepřísluší mi je hodnotit. Sám jsem jezdil jako delegát a není to jednoduché. Od hodnocení jsou na hřišti jiní lidé. V tomto zápase mě zarazila jen jedna věc, že jsme žluté karty dostávali jen my a soupeř ne. Měli jsme jich pět a Mšeno jen jednu. Ale do debaty o hodnocení rozhodčích se zapojovat nebudu. Některá karta byla oprávněná, některá ne. Stejně s tím člověk nic neudělá. Já jsem na hřišti od toho, abych svůj tým dobře připravil a vedl do zápasu a abychom hráli takový fotbal, ze kterého budeme mít radost a dostali se dál. Každý hráč se žlutou kartou už musí hrát opatrně, aby nedošlo k vyloučení a k oslabení týmu do dalšího utkání.



Na konci letní přípravy Jilemnice hlásila, že hledá trenéra. To stále platí?

Když nemohl tým trénovat Jakub Illner, tak vedení rozhodlo, že budu hlavním trenérem a můj asistent bude Tomáš Doležal, který zároveň hraje. Po podzimu se uvidí. Třeba, když budeme mít dobré výsledky a zakotvíme v první trojce, vedení rozhodne, že jako trenér zůstanu.



Zatím si váš tým, jako nováček, vede v soutěži dobře.

I. B třídu jsme zakončili na vítězné vlně a na stejné vlně jsme začali I. A třídu. Zatím si po dvou zápasech vedeme dobře a za to jsme rádi. Soupeře máme zmapované, víme, kde nám hrozí jaké nebezpečí. A určitě nebudeme chtít jít s poraženeckou náladou ani do jednoho zápasu. Kluci to v hlavách mají nastavené dobře a doufám, že v takovém trendu budeme pokračovat. Jsme rádi a sponzor, který byl na utkání se Mšenem, je taky rád. Měl z našeho výkonu radost.



Soutěž je ale ještě dlouhá.

To si uvědomujeme. Před námi je ještě jedenáct zápasů a my v nich chceme urvat co nejvíce bodů. Když budeme mít nahranou nějakou rezervu, nemusíme na jaře mít strach ze záchrany. Soutěž je velmi vyrovnaná a každý může porazit každého. To je vidět i na výsledcích z toho kola, třeba Rapid Liberec prohrál doma s Ruprechticema 0:6.



S čím pojedete do České Lípy?

Nás teď čeká těžký test v České Lípě. Máme ale natolik vyspělé hráče, kteří už mají něco odehráno. Do Lípy nepojedeme s poraženeckou náladou. Naopak budeme chtít překvapit a odvézt nějaké body. A apeluji na každého našeho hráče, aby šli do zápasu s pokorou, protože když ne, tak se to tvrdě může vymstít. V týdnu se na soupeře připravíme, rozebereme si negativní a pozitivní věci a budeme se chtít co nejlépe připravit.