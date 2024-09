Arsenal Česká Lípa – Victory Jilemnice 5:0 (1:0)

Byli domácí o tolik lepší, že jste odjeli bez bodů?

Celej ten zápas byl nějakej divnej, protože jsme měli nějaké problémy, špatně jsme se scházeli. Že by nás domácí vyloženě přehrávali, to se říct nedá.

Co od vás hráči slyšeli po zápase?

V týdnu budu mít s hráči pohovory, protože takovým stylem se k fotbalu nedá přistupovat.



Trenéři si často stěžují na absence hráčů, jak jste na tom v Jilemnici?

Někdo nám chyběl z minulého týdne, ale vesměs to jádro, co tvoří kostru, jsme měli pohromadě.



Jak se zrodilo pět gólů ve vaší bráně?

Gól jsme dostali po nějaké standardce, která byla úplně zbytečná. Poločas byl jedna nula. Druhý poločas byl daleko lepší, ale když jsme se nadechovali za stavu 1:0 k nějakému náporu, udělali jsme zbytečnou chybu vzadu a ta pohřbila naděje na zvrat v utkání. Domácí se dostávali jednoduše před naší branku, protože my za stavu 2:0 jsme to otevřeli a ty tři góly, které jsme dostali na 3:0, 4:0, 5:0, přišly v posledních osmi minutách. Jak říkám, domácí, jestli chtějí postoupit, tak tímhle stylem moc neúspějí , protože hráli jenom nakopávané balony. Ale s nimi jsme si my, bohužel , nedokázali poradit. Žádný pořádný fotbal.



Hlídali jste jejich nejlepšího střelce?

Na Kaňkovského jsme se vůbec nezaměřili. Domácí produkují jednoduchý fotbal. Do asi 84. minuty si moc nekopl a pak nám sice jeden gól dal, ale to si říkám, to už bylo za stavu 2:0 a bylo hotovo. Fotbal je o tom, jak plníte nějaké povinnosti a když to neplní půlka kádru, nemůžete pomýšlet na úspěch.

Jaké byly vaše chyby a nedostatky?

Nebudu se vymlouvat na nic. Moji svěřenci tentokrát nepodali výkon, který by byl hodný této soutěže. Můžou se zlobit sami na sebe. My se nemůžeme s takovým stylem prezentovat v utkání, které se hraje o body. Zápasy jdou v rychlém sledu a pokud bychom se prezentovali takovou hrou i příští týden, tak si myslím, že nemáme vůbec nárok na úspěch. Musíme si z toho zápasu něco vzít, poučit se a připravit se na další těžký zápas, který nás čeká příští týden proti Rozstání .



Takže chválit tentokrát nebudete?

Tentokrát musím vyzdvihnout trojici rozhodčích, která byla výborná, protože pískala na obě dvě strany perfektně. Bylo znát, že to jsou rozhodčí z vyšších soutěží, takže tohle bylo plusové.



Jaký máte další plán?

My se z toho zápasu poučíme a budeme chtít zase navázat na vítěznou vlnu v domácím prostředí. Asi jsme se teď trochu zarazili. Ale neházím flintu do žita, ještě ne. Soutěž je dlouhá. Musíme zvednout hlavu a uvidíme, co se z toho zase podaří. Ještě je před námi nějakých 30 bodů, tak jako to je dost velké sousto. A zase půjdeme do zápasu s pokorou, protože my si soutěž chceme užít, hlavně hráči by si ji měli užít. Trenéři mohou něco říkat, ale hráči jsou od toho, aby to dobře plnili a hlavně měli pak radost z vítězství.