„Chceme se na jaře prezentovat lepším fotbalem, pohybovat se v postupových vodách. Chceme jít zápas od zápasu. Důležité bude, jak odstartujeme začátek jarní sezóny. Z pěti úvodních zápasů hrajeme čtyřikrát doma. V zimní přípravě budeme poctivě trénovat. Hrajeme Liberecký pohár, ten nám nahradí přípravná utkání a nemusí shánět žádné soupeře. Našimi soupeři budou Košťálov, Bělá, Železný Brod a Studenec, takže kvalitní mužstva z vyšších soutěží,“ plánuje trenér.

Až do konce listopadu si hráči chodili jednou týdně zahrát fotbal. V prosinci si užívají několik týdnů volna. Tréninková morálka na podzim byla kvalitní, trenérovi se scházelo kolem patnácti hráčů, z toho sedm dorostenců.

Co trenéra Skalického na podzim zklamalo?

„Když se podíváme na tabulku, tak z prvních pěti mužstev jsme porazili jenom Plavy a Pěnčín. S dalšími třemi jsme prohráli. Proto musíme víc zabojovat v každém zápase a od vítězství se odrazit k dalšímu. Budeme sledovat individuální výkony hráčů a jejich přístup. Není možné, aby si někdo chodil jen tak zakopat. Sponzor do týmu investuje nemalé finanční prostředky. A to si musí uvědomit každý, kdo je na hřišti. Jsme jedni z mála, kteří takového sponzora a jeho podporu mají. Zápasy samozřejmě sleduje. A když se nám nedařilo, tak nikomu z nás z jeho reakce do zpěvu nebylo. Na jarní část se proto chceme připravit co nejlépe,“ zdůraznil kouč Jilemnice.

Na podzim nastupovala Jilemnice s mužstvem, jehož dres oblékalo určitě dost kvalitních hráčů, o které se tým opíral. „Přivedli jsme šest, sedm fotbalistů. Ostatní byli místní, to je zbylých patnáct hráčů. Někdy nám utkání vyšlo, někdy jsme vyhráli se štěstím a někdy bylo vidět, že jsme nebojovali. Rozhodla poslední tři kola, ve kterých jsme získali jen dva body. Ostatní mužstva plně bodovala a dostala se v tabulce před nás. Výsledkem bylo to, že jsme z druhého místa, které jsme zpočátku okupovali, spadli až na šesté. A to je pro nás neúspěch. To říkám na rovinu, je to neúspěch mužstva,“ kriticky hovořil Aleš Skalický.

Ten se dál bude trénování jilemnických fotbalistů věnovat. A v plánu zvýšit si ještě svoji trenérskou třídu. Jeho svěřenci se mají tedy na co těšit.