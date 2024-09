Jilemnice – Rozstání 2:3 (1:0)



Utkání jeho tým hrál na domácím hřišti. Dvakrát vedl a přece si zápas nechal protéct mezi prsty. Trenér Skalický výkon soupeře chválil. „Má zkušené fotbalisty a hlavně ví, co má hrát. Ne, že bychom to my nevěděli. Dali jsme rychlý gól a to nás trochu ukolébalo.“

Misky vah se začaly přesouvat na stranu soupeře. Domácí několikrát podržel brankář, který chytil pět šest vyložených šancí. Jilemnice nabídla, díky svým chybám, hostům tři laciné góly.

Jak hodnotíte soupeře?

Každé mužstvo má nějaká specifika. Rozstání hraje fotbal na jednoho útočníka. Jsou to takoví buldoci, kteří do všeho jdou a hlavně mají neskutečně dobré rohové kopy, které byly ošemetné a mohli jsme z nich dostat góly.

Postoupili jste do vyšší soutěže. Budete s tímto výkonem ostatním týmům rovnocenným soupeřem?

„Pokud budeme v dalších zápasech produkovat to, co v tomto utkání, tak nemůžeme pomýšlet na body. Místo, abychom za stavu 2:1 hráli v klidu zezadu a hráli prostě to, co by hrálo každé jiné mužstvo, tak děláme nesmyslné chyby. A takový soupeř jako Rozstání je trestá. Má zkušené hráče a ti nám vyloženě za takovéhle dárečky poděkují.



Máte za s sebou několik zápasů. Už víte, kde je potřeba přidat a co změnit?

Říkám hráčům každý týden, že už nemají takový čas, jako měli v B třídě, protože tam, když se dostali do šance, tak ji většinou zužitkovali, protože tam nebyli tak kvalitní brankáři, jako jsou v této soutěži. A další věc, když se dostane soupeř do nějakého přečíslení, tak už vás tvrdě potrestá. V té B třídě, tam jste nabídli soupeři nějaké šance, ale nepotrestal vás. A to všechno navazuje na sebe. Proto říkám, když tato okýnka budeme produkovat v každém utkání, tak prostě nemůžeme pomýšlet na body.



Jak se k tomu staví hráči?

Není to tak jednoduché. Fotbal je dneska taková vazba se všemi lidmi, kterých se to týká. Člověk musí komunikovat, aby hrana nebyla na nule, ani na sto procentech. Trenér musí mít vyváženou řeč.

Jsou v Jilemnici vázáni smlouvou nebo mohou odejít, když zjistí, že jim vyšší soutěž nesedí, nechtějí ji hrát?Náš sponzor jezdí na fotbal a vidí, jak hrajeme, vidí, že dostáváme hrozně laciné góly. Rozhodne o tom, co uzná za vhodné. Zatím jsme dvakrát vyhráli a dvakrát prohráli. Je potřeba doopravdy si k tomu něco říct. Čeká nás teď zápas v Semilech.

Jak vidíte utkání v Semilech?

Je to mužstvo, které je slabší. Ale právě takové mužstvo může cítit, že by se mohlo chytit. My v sobě máme dvě porážky. Věřím, že se z toho oklepeme a konečně už budeme bodovat. Věřím, že v Semilech bychom měli, i když nebudeme kompletní, zabodovat. Šanci dostanou jiní hráči, kteří zatím nebyli tolik využíváni. Uvidíme, co se povede nebo nepovede. V každém zápase může porazit každý každého. Soutěž je velmi vyrovnaná, odskočená je jen Česká Lípa a Mimoň.



Jak vaši aktuální situaci v I.A třídě hodnotíte?

Jestli se chceme v této soutěži rovnat s těmi nejlepšími mužstvy, musíme daleko víc přidat. Hráči si musí sáhnout na své svědomí a s pokorou jít do každého zápasu a nemyslet si o sobě, že jsou mistři světa. Musí doopravdy makat, aby byly nějaké výsledky.

Byli jste v I. B třídě kvalitní mužstvo s kvalitními výkony.

Hráči si asi pořád myslí, že jsou i teď nadstandardní. Ale ono to tak není. V této soutěži je plno kvalitních fotbalistů, kteří by se mohli srovnávat. Musíme zapracovat sami na sobě a jít do dalšího zápasu s pokorou.

Jak jste na tom s fyzičkou v porovnání s ostatními?

Děláme taktické chyby. S fyzičkou to není tak špatné, kluci jsou dobře připravení, ale taktické chyby nás sráží a teď nám vzaly tři body. Nedokážeme balon odkopnout, nenabíráme hráče tak, jak bychom měli. Na tom musíme zapracovat, aby se neopakovaly v dalších zápasech.



Kdo takhle chybuje, nováčci?

Naopak tyto chyby dělají zkušení kluci, kteří by na jaře takovou chybu neudělali. Když jsme postupovali do B třídy, tak to byl jejich strop. Měli styl a vrchol pyramidy B třídu. Dneska mají vrchol pyramidy A třídu. No a ono taky chvilku bude trvat, než se někteří aklimatizují tak, aby poznali, že musí dávat větší důraz, dávat balon od nohy, nemají tolik času na připravení si střely a plno dalších aspektů. Když to fotbalista nesplní, nemůže být důstojný v A třídě.