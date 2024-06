Skalický: Tým začal fungovat jako správně seřízený stroj

Bylo to v roce 2014, kdy muži SK Jilemnice spadli z posledního čtrnáctého místa krajské I.A třídy do nižší soutěže. Dál to pak bylo v průběhu let jako na houpačce, vyzkoušeli si dokonce i okresní soutěž. Až po letošní sezóně 2023/2024 v I.B třídě východ Libereckého kraje se v Jilemnici opět dočkali.

Jilemnice - vítěz I. B třídy východ | Video: Josef Březina

Osobnost Deníku Kanonýr Vosecký: Chci zaútočit na nejlepšího střelce soutěže V zápase krajského přeboru mezi B týmem Velkých Hamrů a Novým Borem si fanoušci přišli na… Přečíst článek > Mužský jilemnický fotbal je po deseti letech opět v krajské I.A třídě. "Už před posledním zápasem jsme mohli začít slavit první místo a návrat po deseti letech do I. A třídy," řekl trenér týmu Aleš Skalický. A zavzpomínal na cestu k postupu. "Naše cesta za tímto úspěchem nebyla za poslední rok vůbec jednoduchá. V létě 2023 jsme, díky novému sponzorovi, VICTORY Reality, mohli začít posilovat náš mužský tým. Nastala nová situace, kterou jilemnický fotbal za celou dobu existence ještě nezažil. Vzniklo nové trenérské duo Aleš Skalický a Jakub Illner. Podařilo se nám sehnat sedm nových posil včetně brankáře. Ty doplnily stávajících třináct jilemnických „samurajů“ tedy hráčů. Nastavili jsme si jasné cíle pro nadcházející sezónu: postupně konsolidovat tým, kvalitně trénovat, s pokorou hrát atraktivní fotbal hodný krajských soutěží a samozřejmě také spolupracovat s mládeží, více zapojovat naše dorostence a našimi výkony přilákat i více fanoušků na zápasy," uvedl k začátkům cesty za postupem trenér Skalický. Po podzimní části zaparkovali v tabulce na šestém místě, kde bodový odstup na vedoucí celky nebyl nepřekonatelný. Ale i pár bodů na Jilemnici ztráceli soupeři pod, kteří se usídlili v tabulce pod ní. Ani po konci podzimu hráči nedostali od trenérů úplný oddych. Jednou týdně se dále scházeli na umělce ve Vrchlabí ke hře, a to téměř až do poloviny prosince. Kapitán Jilemnice je spokojený. Bez kvality se postup vybojovat nedá "Do těchto posezonních lehkých tréninků se pravidelně zapojovalo i sedm našich dorostenců a někdy také jeden starší žák, což bylo naprosto skvělý. Přes zimu jsme do týmu přivedli ještě dva nové hráče a jeden hráč nás naopak opustil. Zimní přípravu jsme začali z kraje ledna 2024 pravidelnými silovými a dynamickými kruhovými tréninky v nedalekých Martinicích, v areálu bývalého kravína a firmy Kvinto. Do této přípravy se aktivně zapojoval i celý realizační tým. Herní praxe a takticko-průpravná část s balónem se odehrávaly opět na umělce Vrchlabí. V rámci této přípravy jsme se zúčastnili poháru FAČR LKFS. Postupně jsme se utkali s kvalitními týmy z I.A třídy a krajského přeboru. Naše cesta pohárem skončila až ve čtvrtfinále na krásném pátém místě, těsně za postupující čtveřicí," popsal kouč další etapu cesty do I. A třídy. Jilemnice už slavila. Postup je jasný. Pohár je doma Tento pohár Jilemnickým hodně dal. V jeho průběhu se snažili správnou fluktuací najít každému hráči maximální herní vytížení a tím se začala zvedat i jejich herní kvalita, kterou pak mohli uplatňovat v jarní části sezóny. V tu chvíli nebylo cílem Jilemnice soutěž vyhrát, ale chtěli být v tabulce samozřejmě co nejvýš. "Vše bylo na dobré cestě, ale teprve až od zápasu s Držkovem, který se nám, jako jediný na jaře, nepovedl. Celý tým začal fungovat jako správně nastavený a seřízený stroj. V tu chvíli jsme si v kabině řekli, že se pokusíme udělat vše pro to, abychom na konci stanuli jako vítězové nebo alespoň jako postupující. A to se nám povedlo. Ve vyšší soutěži chceme být hlavně inspirací pro mládež a tím přivést více mladých lidí k tomuto nádhernému sportu, který má i v Jilemnici svou dlouholetou tradici. I když je náš úspěch především výsledkem všech hráčů, trenérů a realizačního týmu, tak bez podpory našeho klubu, sponzorů, města, fanoušků a dalších, bychom toho nikdy nedosáhli. Velké díky patří vám všem. Těšíme se na vás v další sezóně 2024/2025, tentokrát ale už v I.A třídě Libereckého kraje. Víme, že neumíme udělat všechno nejlépe, ale důležité je, že chceme," zdůraznil trenér Skalický za celý tým SK Victory Jilemnice, trenéra Jakuba Illnera a vedoucího týmu Milana Vrbatu.

Tento článek jste si mohli přečíst díky vašemu předplatnému