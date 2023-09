„Do Albrechtic jsme jeli s cílem bodovat a prolomit šňůru venkovních utkání bez bodu. Na menším hřišti bylo těžké prosadit se kombinačně, domácí tým hrál převážně dlouhé balony, utkání bylo vyrovnané, první větší šanci měli domácí, ve 32. minutě skončila střela z dálky těsně mimo, ve 35. minutě si na centr Kubáta naběhl Rimský, jeho hlavičku na vzdálenější tyč vyrazil brankář na roh, z něho vznikl závar ve vápně domácích, ale Pfeifer míč do branky nedostal. Když už se zdálo, že se půjde do kabin za bezbrankového stavu propadli jsme v defenzivě a domácí šanci využili, když po rychlé akci a přihrávce do vápna skóroval do prázdné branky Purm – 0:1,“ řekl k první půli zápasu vedoucí týmu Desné Petr Kopal.

Druhý poločas začali hosté náporem a již v 50. minutě vyrovnali. Na aut Pfeifera si sběhl na přední tyč Ježek a nikým neatakovaný prostřelil gólmana -1:1. O minutu později tlak Desné ochabl po vyloučení Poselta. Domácí převahu využili v 64. minutě, na cent zprava si naběhl Zeman a hlavou překonal Doda, o deset minut později Desnou od další pohromy zachránil gólman, který zneškodnil samostatnou akci Purmovi.

„Začali jsme mít i v deseti převahu, v 77. minutě si na zadní tyč po rohu Sekaniny naběhl Pfeifer a vyrovnal na 2:2. V 89. minutě rozhodl o naší výhře Quirsfeld, kterého přihrávkou do sprintu vybídl Hloušek, postupoval sám z leva na gólmana, ten se mu snažil zmenšit střelecký úhel, Quirsfeld poslal balon do sítě mezi jeho nohama – 2:3. A tři body jsme si vezli do Desné,“ zdůraznil Kopal.

Po poločase vedli domácí 1:0 a všechno nasvědčovalo tomu, že to pro Albrechtice dopadne dobře. Pak ale zbytečně inkasovaly po chybě a dostaly gól z autu. Desná šla do deseti. Domácí zvýšili na 2:1. Ale od té doby, co hostům vyloučil sudí hráče a Albrechtice hrály proti deseti, jejich fanoušci je nepoznávali.

„Byli jsme katastrofální. Něco se v našich hlavách asi zlomilo, mysleli jsme si asi, že už se nemůže nic stát. Hosté byli lepší, přehrávali nás i v deseti. A pak nám ještě dva góly přidali. My jsme šance měli, ale nic z nich nebylo. To už snad ani není smůla. Někteří naši kluci k tomu přistupují ledabyle. I v B třídě se musí trénovat, bez toho to nejde. I v okrese se trénovat musí. Není možné, aby si jen přišli o víkendu zahrát, někteří z našich nebyli na tréninku třeba půl roku. A na Desné je znát, že kluci trénují pravidelně,“ zhodnotil výkon a přístup hráčů za Albrechtice Jan Pipek.

Pěnčín B – Plavy 3:4 (3:1)

"Radši ani nekoukám na tabulku. Hodnotí se mi ten zápas ještě hůř, než ten minulý. Už se nám to stalo po několikáté v sezóně. Bojujeme spíš sami se sebou. Něco jsme si v kabině řekli, ale po chybě jsme dostali hned ve druhé minutě gól ze standardní situace. Pak jsme to otočili, byli jsme lepší, vedli jsme 3:0. Řekli jsme si, že musíme stejně pokračovat, aby se nestalo to, co minulý týden. Tak to ze začátku druhého poločasu vypadalo. Už jsme ale nebyli tak na balónu, hosté zlepšili pohyb a důraz. A my jsme se už tak nedostávali do šancí. Pak jsme z naší ztráty a podcenění situace dostali druhý gól. A aby toho nebylo málo, tak jsme si dali ještě za tři minuty vlastňáka. A pak už to bylo o tom, kdo dá rozhodující gól. Plavy zalezly v devíti lidech na vápno, odkopávaly balóny. Spíš se dohrávalo. My jsme se k nim už nedostali a neměli jsme už takový drive s tím něco ještě udělat. Tři góly jsme si dali sami. A teď, jak z toho? Hned po zápase jsme si to vyhodnotili a nezbývá nám nic jiného, než makat. V příštím kole máme doma Harrachov a musíme vyhrát. Máme nějaké zraněné hráče, některé ještě na dovolených, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Ale tohle se nám už stalo a stávat se dál nemůže. Sedmdesát minut se nadřeme na výsledek a pak to zadarmo odevzdáme soupeři," povzdechl si trenér Jan Řezáč.



"Soupeř ukázal na tuto třídu velkou kvalitu. Do prvního poločasu jsme my vstoupili dobře a oni nás přehráli, i když jsme dali rychlý gól. Byli jednoznačně lepší, my jsme přežili se štěstím. Do druhé půle jsme udělali dvě střídání a postavili jsme se jinak. Pěnčín na to nedokázal zareagovat, lepší jsme byli my a začali jsme ho přehrávat. I přesto jsme vyhráli se štěstím, neměli jsme to zasloužené. Oni měli dvě vyložené šance ve druhé půli a kdyby je využili, těžko by se nám výsledek otáčel. Ale to už právě stálo štěstí při nás. Musím říct, že mě Pěnčín překvapil, jak byl dobrý. Neztratil ani fyzicky, nepřestal běhat, ale my jsme byli fotbalově lepší. Naše hráče jsme upozorňovali na to, že se Pěnčínu nestalo poprvé, že druhý poločas projel. Těchto bodů si hodně ceníme. Pěnčín je těžký soupeř. Konečně jsme se také sešli ve skoro plné sestavě. V sobotu hrajeme doma proti Lučanům," řekl za Plavy Jaroslav Pekelský.



Držkov A – Přepeře B 7:1 (2:1)

„Prohrávali jsme v patnácté minutě 1:0. Ale bylo to po naší chybě, my jsme byli fotbalovější, lepší na míči i pohybově. Věděl jsem, že nemůžeme prohrát, ale tak jednoduché, jak vypadá výsledek, to taky nebylo. Tomáš Čížek dal tři tyčky a břevno, Lukáš Brož nedal penaltu. Ještě několik šancí jsme spálili. Přepeře byly prvních dvacet minut dobré, pak ale odpadly, i fyzicky a začaly se hádat, asi jich přijelo málo. Byla to jen otázka, kolik jim dáme gólů. Měli jsme dobře poskládaný tým, chyběl nám jen Pepa Just. Bylo to naše jednoznačné a zasloužené vítězství. Závěr jsme už hráli volněji, když už to bylo 3:1, 5:1… Byl to slušný zápas, žádné zákeřné fauly, hlavní rozhodčí pískal dobře," zhodnotil trenér Evžen Dvořák.



„Myslel jsem, že tam pojedeme s lépe poskládanou sestavou. Kdybychom tam jeli v lepším složení, tak by jsme možná bod odvezli. V prvním poločase jsme vedli 1:0, pak jsme ale dostali dva góly. Je vidět, že dva rozdíloví hráči, Čížek a Brož, fotbal hrát umí. Jsou to zkušení fotbalisté, vědí, kam to kopnout, nemusí ani moc běhat. My jsme měli ale také šance, ale nedali jsme. Když to bylo 4:1, tak nás to pohřbilo a už jsme si jen přáli dohrát to tak, aby z toho nebyla desítka. Příjemně překvapil náš gólman Hapiak, který chytil Brožovi penaltu. To jsme nečekali. První poločas byl vyrovnaný, ale ve druhém už byl Držkov lepší. Příště hrajeme s Turnovem, to bude skoro derby, protože se navzájem snad všichni známe. Turnov má mladé hráče, jsou dobří. Budeme se snažit tři body urvat, vůbec, když je to derby. My jsme zatím doma všechno vyhráli, tak snad to vyjde i teď. Jen bychom potřebovali, kdyby nás na zápasy jezdilo víc, aby na lavičce byly kvalitní posily. Zatím jsme v klidu. Snad si udržíme střed tabulky," doufá vedoucí týmu Martin Kvapil.

Jabloneček dorazil s posilami z Harrachova. Plavy si ale body vzít nenechaly

Lučany – Jilemnice 3:6 (1:3)

„Bohužel nás stále srážejí stejné chyby. Kazíme spoustu přihrávek a nedařilo se nám zachytávat odražené míče, kterých soupeř dokonale využíval. Kluky musím pochválit za druhý poločas, kdy se nám sice nepodařil vstup, ale poté jsme se dostali do stálého tlaku a mohli jsme i vyrovnat. Bohužel jsme dokázali utkání jen zdramatizovat a po dalších dvou chybách soupeř definitivně odskočil. Z chyb se musíme poučit," má jasno trenér Lučan Vojtěch Svozil.



„Jednoznačný zápas to určitě nebyl, jak to podle výsledku vypadá. Dali jsme zkraje druhého poločasu gól na 1:4. A pak jsme díky svým chybám dali domácím šanci a během deseti minut to bylo 3:4. Trochu jsme se o výsledek báli. Máme ale kvalitní přechod do útoku, tam je naše obrovská síla. Dali jsme během chvíle zase dva góly. Lučany měly ale taky šance. A po prvním poločase mohlo být skóre i vyšší. Body máme, to je důležité. Ale v týdnu musíme zapracovat na obranné fázi. Pokud bychom měli taková okýnka nabídnout v dalším kole Držkovu, tak ten nás za ně potrestá. Ale máme to zmapované, víme, odkud nám hrozí nebezpečí. Věřím, že v domácím prostředí jsme schopní se dobře připravit a mužstvo Držkova porazit. Ale musí se taky sejít plno věcí. Hráli jsme třikrát venku a udělali jsme devět bodů. A kdybychom nepokazili dva úvodní zápasy, tak by to bylo ještě lepší. Jdeme zápas od zápasu. Chceme být po podzimu v tabulce co nejvýš. A pak si to vyhodnotíme. Náš sponzor je zatím spokojený. Když to takhle bude pokračovat, tak to bude dobře," zdůraznil trenér Jilemnice Aleš Skalický.



Jablonec n. Jiz. - Harrachov 2:1 (0:0)

„Asi by byla spravedlivá remíza, ale za tu bojovnost našich kluků se pak výhra se štěstím přiklonila k nám. Takže klíč od Krkonoš, o který v tomto derby vždycky jde, máme my. Přišlo hodně fanoušků a byla krásná atmosféra. Kluci poprvé vyhráli a zrovna v tomhle derby, takže jim to trochu zvedne sebevědomí. Příště jedeme do Desné, snad nám to teď vydrží a kluci budou hrát jako v tomto zápase. Desná na tom byla stejně, měla mladé kluky. Ti se postupně zlepšovali a teď už jsou někde jinde," dodal za domácí trenér Robert Chlup.



„Derby nám nevyšlo, první poločas byl bezbrankový, pak jsme využili jen jednu naši šanci a dali gól. Příště jedeme na Pěnčín, snad tam podáme lepší výkon," doufá harrachovský trenér Pavel Dolenský.

Zásada – Železný Brod B 3:0 (2:0)

„Jsme rádi. Utkání jsme zvládli i bez našich vyloučených hráčů. Čekali jsme, co to s námi udělá. Museli jsme zapracovat širší kádr. Kluci to zvládli skvěle, bylo to odmakané a zasloužené. V poločase jsme vedli 2:0, ale zápas byl vyrovnaný. Brod pak prostřídal. A ve druhé půli jsme přidali třetí gól a už jsme si to pak pohlídali. Jsme spokojení. Další kolo hrajeme na Smržovce. Ještě budeme mít ale tři vyloučené hráče, ti to mají nadlouho," zdůraznil za domácí kapitán Martin Kotyza.



„Nastoupili jsme v relativně silné sestavě, ale nekoncentrovaně. Už se nám vrátil dlouhodobě zraněný Makula. V šesté minutě jsme obdrželi lacinou branku. Zápas byl vyrovnaný, žádný z týmů nebyl silnější. Druhý gól jsme dostali ze standardky. Do druhého poločasu jsme provedli tři změny, mysleli jsme, že nám to pomůže, ale nenastalo žádné zlepšení. Zásada byla lepší, zasloužila si vyhrát, my jsme si skoro žádné šance nevytvořili. Nebylo v zápase nic takového, o co bychom se mohli odrazit do těch dalších. Výpomoc z áčka jsme neměli, na střídačce čtyři dorostence. Věřím, že v příštím zápase, který hrajeme doma s Albrechticemi, už tři body získáme," předpovídá trenér Brodu Oldřich Aubrecht:



Turnov B – Smržovka 3:2 (1:1)

„Na B třídu to bylo kvalitní utkání. Soupeř byl sebevědomý. Zápas to byl těžký, takže vítězství si o to víc cením. Zápas mohl dopadnout jak prohrou, tak vítězstvím, to se nám nakonec povedlo, přestáli jsme soupeřovy větší šance. Vždycky jsme šli do vedení, soupeři se podařilo svými ambicemi, po našich chybách v obraně, vyrovnat. A když si v předposlední minutě na svoje kanonýrské časy vzpomněl Tomáš Havel, tak rozhodl zápas. V nastavení se ještě soupeř snažil o vyrovnání. My jsme ale získali míč a pět našich hráčů samo postupovalo na brankáře, jeden z nich to vzal na sebe, ale trefil jen gólmana. A tím zápas skončil. Výhry a bodů si cením, se Smržovkou to bylo těžké. Teď nás čekají Přepeře, to bude sousedské derby, které budeme hrát v Doubravě," řekl za domácí trenér Karel Vodrážka.