„Máme dva nové hráče z jabloneckého Pěnčína. Přišel k nám Dominik Dědek a nejlepší střelec I. B třídy Michal Kohout. Kvalita to určitě bude. V posledním přípravném zápase proti týmu okresního přeboru z Jičínska se nám ale zranil jeden hráč a vypadá to, že na delší dobu. Měl by být v základní sestavě, tak uvidíme, snad to dopadne dobře. Vyhráli jsme vysoko 11:2. Takový soupeř nás moc neprověřil,“ řekl trenér Aleš Skalický.

Jako vítězové skupiny postupuje Jilemnice do druhého kola, které se hraje druhý březnový víkend.

Zimní turnaj kouč Jilemnice chválí. „Je to výborný nápad, nemusíte nic shánět, o všechno se postará svaz. Po zápase s Brodem jsme ještě měli hrát s Jenišovicemi. Ale, protože jsme postoupili, tak budeme čekat na soupeře. Toho se dozvíme kolem pátého března, měl by to být soupeř z krajského přeboru. To bude tým, který nás prověří. Naši kluci budou mít náležitou motivaci.“

Zimní fotbalový pohár na Jablonecku: Plavy si zaběhaly, Mšeno se chystá na U18

Soutěž I. B třídy pro Jilemnici začíná 23. března. První mistrák by měla jilemnická sestava hrát proti Zásadě. „Hrát bychom měli v Jilemnici, ale to se ještě rozhodne, bude záležet týden před zápasem na počasí. Naši fanoušci by určitě utkání na naší přírodní trávě uvítali. Bylo by to pro ně příjemné zpestření. V Jilemnici jsou lidé nažhavení na fotbal a chtěli by nás vidět doma,“ zdůraznil trenér Skalický.

Jeho svěřenci mají už jasno, z prvních pěti zápasů hrají čtyři doma, takže se příznivci místní kopané mají na co těšit.

„Máme doma Zásadu, jedeme do Albrechtic a k nám pak přijedou Lučany, Pěnčín a Jabloneček (Jablonec nad Jizerou). Po něm nás už čekají těžké zápasy, jedeme do Držkova a do Plavů. Venku máme také těžké soupeře, ale náš tým hraje venku líp. Do jarní části soutěže jsme chtěli něco změnit. A to se nám podařilo. Zkušeného hráče Dominika Dědka jsme chtěli už v létě, ale to nevyšlo. Věřím, že teď pro nás bude výraznou oporou. Chtěli jsme posílit obranu. Ve čtyřech zápasech v přípravě, tedy ve tři sta šedesáti minutách, jsme inkasovali jen čtyři góly. A to je perfektní. Zkoušíme nový styl s novým rozestavěním. Uvidíme, jak to bude fungovat. Jsme po podzimu šestí v tabulce, možná, že je toto postavení pro nás motivující. Půjdeme zápas od zápasu. Chceme navázat na úspěšná utkání z podzimu. Chceme si jít za vysněným cílem, a to je postup do vyšší soutěže. Nikde to ale nechceme vyhlašovat do okolí. Je to zavazující,“ uvedl jasný úkol trenér Skalický.

Nejoblíbenější na Jablonecku jsou fotbalisté Hamrů. Obstojí taky v kraji?

Novinkou také je, že se trenér snaží zapojit do přípravy také mladší dorostence. „Chceme posunout do dospělých dva hráče, aby se otrkali a už začali získávat zkušenosti z chlapského mistrovského fotbalu. Budou to mladý brankář Ježek a hráč Vojtíšek.“

Kouč je rád, že mohou trénovat na umělce ve Vrchlabí. Doufá ale, že se počasí umoudří co nejdřív a že 23. března už budou hrát první mistrák na přírodní trávě v Jilemnici.