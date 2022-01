Jarní cíle ve Skalici jsou jasné. Ambiciózní klub by rád vyhrál krajský přebor a chtěl by si zkusit zahrát divizní soutěž. „Každý trenér chce vyhrávat. Rád bych, abychom si ve Skalici tu divizi zkusili. Mým snem je si v divizi zatrénovat. Ale bude to ještě těžké,“ má jasno Zdeněk Baťka, skalický kouč.

Přezimujete na druhém místě tabulky, do jarní části jdete se stejným bodovým ziskem jako první Turnov. Jak podzim hodnotíte?

S druhým místem po podzimu panuje spokojenost. Trochu mě mrzí začátek soutěže, kde jsme díky hloupým chybám. Škoda zápasu v Hejnicích, kde jsme i příčinou silného větru nebyli schopni dát gól. Lituji také domácí ztráty s Lomnicí, to bylo naprosto zbytečné.

Zajímavé je, že jste ztráceli body s papírově slabšími týmy. Ale třeba s celky, které jsou v tabulce okolo vás, jste neprohráli. Čím to bylo?

Hodně v tom hrála roli naše střelecká nemohoucnost. Právě v zápasech v Hejnicích nebo s Lomnicí se to jasně ukázalo. Kdybychom dávali branky, nemuselo nás zajímat, s kým hrajeme. Samozřejmě týmy ze spodku tabulky proti nám vsadili na defenzivu. Když třeba přijel Turnov, tak ten chtěl hrát fotbal. To se pak hrálo úplně jinak.

Jak na vás na podzim celkově působil váš celek?

Jsem rád, že po příchodu šesti nových hráčů se mužstvo postupně zkonsolidovalo a dalo dohromady. Na hřišti to fungovalo, bylo tam týmové pojetí. Mrzí mě dlouhodobé zranění Švece, který nám v posledních zápasech chyběl. Potěšil mě Pečenka, který konečně začal poslouchat to, co má dělat na hřišti. V některých zápasech dal důležité branky. Také nám chyby Lukáš Demke, čekáme na uzdravení Lebrušky a Musílka. Jinak bych jednotlivce nechtěl vyzdvihovat.

Překvapila vás nějak tabulka po podzimní části?

To, že bude Hrádek a Turnov nahoře, jsem předpokládal. Překvapení jsou pro mě výsledky Lomnice, která spolupracuje s FK Přepeře. Také jsem čekal více od Stráže pod Ralskem. Jinak je to dle očekávání.

Kdy zahájíte zimní přípravu?

My jsme měli po podzimu takový mezicyklus. Skončili jsme začátkem prosince a vše završili těsně po Vánocích společným hokejem. První trénink bychom měli mít 15. ledna, 19. ledna odjíždíme na soustředění do Heřmanic. Pak budeme trénovat třikrát týdně a hrát přátelské zápasy. Máme domluvený Liberec U 19, Jablonec U 19, Litoměřicko, Lovosice, Neštěmice nebo Jílové. Akorát mě mrzí, že naše soutěž začíná později, než ostatní. Těsně před startem tak bude těžké sehnat soupeře z jiného kraje.

Máte v přípravě poměrně těžké týmy. Přitom v létě jste hráli s papírově slabšími soupeři.

Soupeře sháníme dle dostupnosti, zároveň nechcete nějaké velké dojíždění. V létě jsem domluvil soupeře tak, abychom se připravili na dobývání silné defenzivy. Teď jsme to zase udělali tak, abychom hráli s týmy, se kterými se normálně nepotkáme.

Co hráčský kádr? Bude se nějak přes zimu měnit?

Vše se odvíjelo od našeho úspěšného podzimu. O naše hráče byl zájem. Ale z hlediska sportovního úspěchu v zimě ze Skalice nikoho nepustíme. Chceme krajský přebor vyhrát. Myšlenky na doplnění kádru jsou.

V boji o postup si to asi rozdáte s Hrádkem a Turnovem. Velké Hamry B postoupit nemohou…

Neznám ambice Hrádku a nevím jestli by chtěl postoupit. Co mám informace z Turnova, tak tam by divizi chtěli. Uvidíme, jak se to vyvine.

Je tedy Skalice připravena na případnou účast v divizi?

Ve Skalici jsem sedm let a řekl jsem si, že chceme kraj vyhrát. Pokud by se to podařilo, tak se společně s pány Dvořákem, Hrdličkou a Löffelmanem budeme snažit zajistit potřebné finance. Byla by to odměna pro zkušenější hráče. Mým snem je v divizi trénovat.

Jarní část začíná až na začátku dubna. Čeho se vyvarovat, abyste druhou polovinu soutěže zvládli a na konci se radovali z postupu?

Rozhodne vstup do soutěže. V prvních třech kolech nás čeká Stráž, Hrádek a Velké Hamry B. Mít plány je hezké, ale všechno se může rychle změnit. Pokud nám utečou první zápasy, bude se to špatně dohánět. Bude také důležité, neztrácet s papírově slabšími celky.

Na závěr od fotbalu odbočíme. Jak jste si odpočinul přes Vánoce?

Odpočinul. Ten rok byl po pracovní a fotbalové stránce hektický. Byl jsem rád za tu pauzu. Stejně ale přemýšlíte, co udělat líp. Na druhou stranu už se na fotbal těším. Pro mě je to adrenalin, droga. Člověk to bez něj dlouho nevydrží. Věnoval jsem se samozřejmě rodině, užili jsme si to na horách. Na zimní přípravu jsem dobře připraven. (úsměv)