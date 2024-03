Další ročník velkého fotbalového turnaje mládežnických týmů, Mc Donald´s Cupu, se blíží. Z okresních kol postoupí nejlepší do kraje. A krajská klání vyšlou do celorepublikového finále top žákovské kolektivy základních škol ve dvou kategoriích, v kategorii 1.-3. třída a 4.a 5. třída.

Mc Donalds'Cup v Jablonci | Foto: Josef Březina

O průběh tradičního fotbalového turnaje na Jablonecku se již několik sezón stará okresní garant Jan Kozderka, vedoucí trenér Fotbalové akademie Jablonec.

„Až do velikonočních prázdnin se mohou ještě školní týmy z Jablonecka do letošního ročníku přihlašovat. K 8. březnu je zatím přihlášených jedenáct škol, osm z nich má zastoupení jak v první kategorii, to jsou první až třetí třídy, tak i ve druhé, do které se hlásí čtvrté a páté třídy. Počet je zatím podobný, jak v loňském roce, ale ještě mohou samozřejmě další školy přihlašovat. Letos opět nebudou chybět tradiční účastníci jako je ZŠ Mozartova, Šumava, Pasířská, z mimo jabloneckých jsou to třeba Železný Brod, Velké Hamry, Smržovka,“ informoval okresní garant.

Nejprve se týmy setkají v okresních kolech. Z nich pak čtyři nejlepší v každé skupině postoupí do okresního finále. To se opět bude konat na hřišti v Mozartově ulici. Krajské finále je připravené na 17. května v Liberci, do té doby musí být na okresech o postupujících jasno.

„Zúčastněné školy obdrží včas všechny potřebné informace. Ty úvodní už ale dostaly na konci loňského roku přímo od Mc Donaldu. Před losováním okresních zápasů všechny přihlášené ale ještě obvolám a turnaj jim připomenu,“ má naplánováno Kozderka.

Do finále postoupí jeden nebo dva vítězové skupin, podle počtu účastníků. Každý malý fotbalista obdrží drobný dárek, první tři v pořadí získají také medaili a vítězové si odnesou ještě další zajímavé ceny.