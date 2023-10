Za Bělou nastoupil také Martin Liška, který žije v Polsku. A kromě toho, že je to výborný fotbalista, tak v tomto duel byl také rozdílový. Hned ve 45. vteřině proměnil šanci na 1:0. Soupeř chtěl rychle vyrovnat, ale domácí z toho vytěžili druhý gól. Ten proměnil Kázner. Pak domácí nastřelil dvě břevna a všechno vypadalo hezky, v jejich prospěch. I díky tomu, že svoje mužstvo podržel brankář Martin Košťák. V prvním poločase zlikvidoval soupeřovi dvě tutové šance. No a pak se děly věci.

"V 53. minutě Kázner, který měl už jednu žlutou kartu za faul, asi z přílišné přemotivovanosti, nedovolil soupeři rozehrát balón a byl vyloučený za nesportovní chování. A to bylo v 53. minutě brzy proti takovému soupeři. Někdy se to ale tak stane. Soupeř převzal otěže, začal tlačit na pilu, vytvořil si nové šance a několik z nich zase náš gólman úspěšně zlikvidoval. V 61. minutě náš Filip Musílek skvěle přešel z pravé obrany až do vápna a byl zastavený faulem. Kopala se penalta pro nás a zkušený Honza Motejlek a jeho ostrá rána. Brankář si sice šáhnul, ale my jsme v deseti slavili na 3:0. Pak už jsme taktiku podřídili tomu, že jsme hráli na brejky a stoprocentní defenzívu. Liška si výborně rozuměl se Šmídem a předvedli několik ostrých brejků," řekl k průběhu vedoucí týmu.

Skvělý tým Bělé tentokrát předčil všechno. Je potřeba vyzdvihnout výkon gólmana Košťáka. Ten udržel nulu a udržel taky soupeře na uzdě.

"Kdybychom soupeři dovolili jeden gól, strhla by se zřejmě lavina dalších útoků. Králem utkání se stal Martin Liška. A my věříme, že přijede i na poslední zápas 4. listopadu, aby se s námi zúčastnil také rozlučky se sezónou. Je ale důležité zdůraznit, že bychom nikdy neuspěli v tomto zápase, kdyby trenér David Grebeníček naprosto dokonalým způsobem nepřipravil kluky na tento zápas a nenastavili si pak všichni v hlavách, že vyhrajeme. Kluci šli do zápasu připravení, natěšení, rozhodnutí ho vyhrát a ne, že se tam budou potácet a něco vymýšlet. Dodrželi do posledního puntíku všechno, co jim řekl, i emoce, které byly obrovské, protože chvílemi to bylo velmi vypjaté, napínavé a mohlo se tam ještě mnohé stát. Jednou větou: Tento zápas měl obrovské koule"," zdůraznil Slavomír Beran.

Bělou v dalším kole čeká nejprestižnější utkání sezóny, těžké sousto se sousedním Studencem. Navíc jede na jeho půdu. Studenec má výborný kádr a i když spadl z kraje, tak udržel mančaft pohromadě. Má mladé, běhavé, rychlé hráče, kteří to s míčem umí.

"Bude to souboj na ostří nože. Vypravíme z Bělé velký autobus, budeme po okolí sbírat fanoušky, kteří budou vybavení bubny a vším možným, i když je to zakázané. Ve Studenci se mají na co těšit. Prohráli totiž soudní spor kvůli tomu, že mají při fotbalových zápasech velký rámus. Já jsem byl u soudu jako korunní svědek Studence. Hlučný je každý, kdo má rád fotbal a kdo to umí. A kvůli dvěma osobám, které si stále stěžují, je to precedenc pro celý český fotbal. Odsuzuji to a jsem naštvaný na rozhodnutí soudu. Sportovat a nefandit, to nejde. Sportovci to očekávají, mají to rádi, na hřišti se o to víc vybouří. Studenec udělal několik opatření a stálo ho to nemalé prostředky. Garantuji, že tam bude přes čtyři sta diváků. Na Studenec chodí hodně místních, věřím, že se přijedou podívat fanoušci ze širokého okolí a že to bude neuvěřitelný zápas," plánuje víkendový "mač" vedoucí Bělé.

Bělá – Sokol Pěnčín 4:0 (2:0)

branky: 1. 4. Liška, 18. Kázmer, 62. Motejlek,

ČK: Kázmer (Bělá)