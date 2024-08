„Dva mladí hráči přišli z Vesce a při poctivém absolvování přípravy se určitě dostanou i do hry A týmu. Na úvod přípravy spíše počítáme ztráty. Budou chybět Vokuš, Klaus a Štětkář Daniel. Druhý gólman Štětkář Jakub odešel na hostování do vyšší soutěže. Bohužel, ani některá zranění z jarní části nejsou doléčena a máme taky ještě trest za červenou kartu z minulé sezóny. Do dalšího ročníku tedy nejdeme s žádným velkým očekáváním. Hlavní je, aby se mladí hráči zapracovali, bavilo je to ve smržovském týmu a vydrželi hrát fotbal,“ okomentovala situace ve smržovském fotbale vedoucí týmu Veronika Veseloušová.