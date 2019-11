Smržovka – Jablonec nad Jizerou 5:0 (2:0)

„Utkání bylo po celou dobu v naší režii. Hosté jsou v tabulce poslední, takže svoje postavení předvedeným výkonem potvrdili. Hráli jsme v klidu. Byla by ostuda, když bychom prohráli. Góly dali po dvou Jelínek a Frydrych, jednu Štěpař,“ uvedl za domácí Jiří Macek. Smržovští tak zakončili podzimní část soutěže na pátém místě a nestěžují si.

Jedou podle plánu

„Je to pro nás výborně zakončená podzimní část I. B třídy. Celkem jsme získali čtyřiadvacet bodů. Před začátkem soutěže jsme si říkali, že chceme skončit v první pětce. A to se nám povedlo. Do jarních bojů máme za cíl jedno z prvních tří míst,“ zdůraznil za smržovský fotbalový tým Jiří Macek. Teď si hráči užijí zasloužené volno a po vánočních svátcích už se budou chystat na jarní přípravu. „Ta pro nás začne druhý týden v lednu,“ dodal zástupce smržovských fotbalistů.

Hůř dopadlo smržovské béčko, které v posledním zápase okresní soutěže podlehlo Plavům B 0:4. V tabulce