Za Smržovku golman J.Burianek: "Zápas byl velmi vyrovnaný. Držkov udeřil jako první velmi pěknou střelou zpoza vápna. Za 10 minut Smržovka vyrovnala po krásném centru. Do konce poločasu se šance střídaly na obou stranách. Gólmani předváděli hezké zákroky a oba dva své týmy podržely. Druhý poločas začala lépe Smržovka, poté co Burianek vychytal Justa a rychlému brejku dorážel odražený míč od tyče do prázdné branky Vodička D., který byl celý zápas velice aktivní. Držkov po několika šancích vyrovnal hezkou střelou na zadní tyč. Pak přišel na plac náš předseda Červenka a hokejovou tečí nedal golmanovi šanci. Smržovka zvládla celkem poklidný a vyrovnaný zápas dohrát za stavu 3:2. Nutno říct že Držkov ani Smržovka se nesešly v úplně ideálních sestavách, ale zápas to byl i tak celkem kvalitní a koukatelný."