Na hřiště do Lučan přijela Jiskra Mšeno-Jablonec. A z výjezdu si přivezla tři body za výsledek 0:1 (0:0).

Za domácí k zápasu řekl Oldřich Churý: „Dostali jsme gól až v závěru. Máme problém dát dohromady sestavu, někteří hrají s nedoléčeným zraněním, další nemohli nastoupit. Hosté byli lepší, měli víc šancí hlavně v prvním poločase. Nás hodně podržel brankář Sobotík, chytal výborně. Mšeno nevyužilo svoje téměř jasné tutovky, ale pak nám dali jeden hloupý gól. My jsme měli v úplném závěru dvě velké šance, ale taky jsme je nevyužili. Soupeř vyhrál zaslouženě, byl lepší. My jsme měli na to, abychom dali aspoň jeden a uhráli alespoň bod. Bohužel to nevyšlo. Marodka je veliká, dlouho se nehrálo, teď už jsou asi hráči unavení a proto to často končí zraněním.“Lučany čeká poslední zápas v Přepeřích. A dobře vědí, že to bude na konci podzimní části soutěže těžký soupeř. „Přepeře hrají ČFL a ta už skončila. Zřejmě nastoupí i někdo z A týmu, takže budou nadupaní. Musíme to nějak přežít. Pak budeme mít fotbalovou přestávku,“ plánuje zástupce lučanského fotbalu Oldřich Churý.

Za Jiskru Mšeno-Jabloned David Ryšavý: "Měli jsme dvě tyče, dvě břevna, celkově víc šancí, ale neproměňovali jsme, i když jsme celý zápas měli tlak. Byli jsme lepší. Ovšem soupeřův brankář chytal výborně. O poločase jsme mohli vést 3:0, ale chybělo nám tentokrát trochu víc štěstí. Jsme rádi, že jsme to zvládli a tři body jsou naše. Kluci hráli výborně. Radil jsem klukům, aby hráli trpělivě. Věřil jsem, že aspoň jeden gól dáme. Teď nás čeká Bozkov. Chtěli bychom udržet šňůru vítězství a výhrou potvrdit druhé místo v tabulce. Doufám, že to doma zvládneme. Jsme spokojení i s C týmem, který je ve své soutěži první. Po podzimu a přes všechno, co nás potkalo, včetně zranění, jsme jaro zvládli dobře. A teď v sobotu uděláme všechno, abychom to zvládli."

Přes kopec, v nedaleké Smržovce, se hrál další zápas I. B třídy. Běžně bývá až do Lučan slyšet křik fanoušků, když Smržovka vstřelí gól. Tentokrát bylo ale ticho. Na Smržovku dorazily Jenišovice. O body se oba týmy podělily po výsledku 2:2 (1:0).Za domácí potvrdil Jiří Macek, že počítali se třemi body. „Nebyli jsme zase kompletní. Nedařilo se nám. Dostali jsme dva špatné, laciné góly. V prvním poločase jsme byli lepší, těsně před koncem jsme dali gól. Ale moc jsme se nedostávali do gólových šancí. Hosté vyrovnali, ale my jsme za dvě minuty přidali další branku. A když jsme dali ještě jeden, tak nám ho rozhodčí neuznal pro nesmyslný offside, který nikdo neviděl, ani fanoušci, ani hráči kolem. Ani soupeř neprotestoval, prostě nikdo nevěřil, že to byl offside. Takže nás rozhodčí připravil o vedení 3:1. Místo toho Jenišovice vyrovnaly na 2:2. Soupeř obdržel taky v 72. minutě červenou kartu, takže hrál v deseti. Ale první už měl od rozhodčího vyfasovat v prvním poločase za likvidační zákrok loktem na hrudník našeho hráče . Byl to takový hokejový bodyček. Takže by se nám hrálo i líp od prvního poločasu, kdyby byly Jenišovice jen v deseti. Ale sudí nic, dal za to jen žlutou. Posledních deset minut už jsme jen dohrávali, šance byly, ale nevyužili jsme je.“Smržovku čeká poslední utkání podzimu na hřišti v Horní Branné. Ta přezimuje na posledním místě tabulky, takže Smržovští mají jasno, jak chtějí zakončit podzim. „Jedeme tam pro tři body. Dali jsme si za úkol, že z posledních dvou utkání získáme čtyři. Dneska to byl jen jeden, takže z Branné chceme přivézt tři zbývající. Soupeř dostal teď v Plavech osmičku, tak doufáme, že je v posledním zápase dorazíme.“

Z důvodu špatného stavu trávníku v Držkově se utkání proti Studenci odehrálo na UMT Mozartova. Držkov vstoupil do utkání špatně a několikrát to v obraně hořelo. To vedlo v 15. minutě k vedoucímu gólu Studence. Držkov se sice dostával do šancí, ale nedokázal je proměnit. Soupeř však taky hrozil a dostával se i nadále poměrně snadno přes obranu domácích. Ve 26. minutě šli hosté do dvoubrankového vedení. Držkov změnil trochu rozestavení a pokračoval ve snaze vstřelit branku. To se povedlo a do konce prvního poločasu se jim dokonce povedlo ztrátu nejen smazat, ale zvrátit vedení na svoji stranu. Do druhé půle nastoupili Držkovští nabuzení a pokračovali ve svojí hře. Ve druhé půli se domácím podařilo přidat ještě 5 branek a utkání tak ovládnout.