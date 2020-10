Poslední zápas I. B třídy východ sehrál A tým Smržovky na hřišti soupeře v Bozkově.



Bozkov – Smržovka A 6:3 poločas: 2:2



První poločas byl pro hosty šťastnější, byli lepším týmem na hřišti a dvakrát vedli. Domácí ale dvakrát vyrovnali.

„Pustili jsme je na naši polovinu tak třikrát za celý první poločas. Dali nám ale ze tří šancí dva góly. Devadesát procent prvního poločasu jsme hráli sice na polovině Bozkova, měli jsme taky šance, ale nevyužili jsme je. Dali jsme jen dva góly, ale mohly padnout i čtyři,“ řekl k průběhu první půle vedoucí smržovského mužstva Jiří Macek.

Do kabin šli za stavu 2:2. Trenér zdůraznil, co a kde je potřeba zlepšit. Ale taktika nevyšla. „Hecli jsme se, ale zase nám nevyšla první desetiminutovka a dvakrát jsme inkasovali. Domácí se dostali do vedení na 3:2, za chvíli na to na 4:2. Ještě jsme ale věřili, že vývoj zápasu obrátíme,“ dodal Jiří Macek.



K tomu ale už nedošlo, i když se hosté hodně snažili. Více štěstí tentokrát měl tým Bozkova. Domácí ještě završili konečný výsledek dalšími dvěma brankami. Smržovka pak gólem Jelínka upravila na 6:3.

Za Smržovku chytal opět náhradní gólman Burdych.



„Bohužel se nám už podruhé za sebou nevedlo. A opět se potvrdilo, že brankář dělá v týmu hodně. Naše jednička, Jirka Buriánek, je ještě zraněná, v bráně nám hodně chybí. Také nám scházeli další dva hráči ze základní sestavy. Klause odvezla z utkání s Lučany rychlá záchranná služba s přetrhanými vazy v koleni. A musel zatím sezónu ukončit. Hrabánek také půjde na operaci, má utržené vazy v ramenu.