Hrající vedoucí týmu Jan Pipek: "Roztoky byly lepší, přehrávaly nás, v poločase jsme prohrávali. Do druhého jsme prostřídali, hra se vyrovnala. Oba týmy měly šance na otočení. Byl to první mistrák, žádná hitparáda, žádný nádherný fotbal, ale na první kolo to šlo. Hráli jsme v Desné. Jsme spokojení. Příště máme hrát v Plavech, ale tam to určitě nebude. Domluvíme se s Plavskými v týdnu, jestli to odložíme nebo to sehrajeme na umělce v Desné. To ale Plavy příliš nechtějí."

Hrající trenér Roztok Jakub Illner: "Hráli jsme na kvalitním terénu v Desné, celkem nám přálo i počasí. Za první poločas musím hráče pochválit. Do druhého poločasu soupeř vystřídal tři hráče, třicet minut nás přehrával. Po hezké šanci daly pak Albrechtice gól. V tu chvíli byli lepší soupeři a na konci zase my. Nechybělo moc a mohli jsme dát gól, ale trefili jsme jen tyčku. Pak jsme měli ještě další šanci, která mohla skončit gólem, ale soupeř taky. Remíza byla spravedlivá. Soupeř byl bezvadný. Velice bych chtěl ale pochválit rozhodčí. Líbí se mi styl mladších rozhodčích, komunikují, upozorňují, pískají dobře. Mám rád takový lidský přístup při hře, hráčům to někdy i pomůže. Příště, v neděli, budeme hrát na umělce v Lomnici proti Jablonci nad Jizerou. Pro něj by to měl být první mistrá. My chceme zápasy hrát, nechceme je odkládat na jiné termíny. Ale umělky nás stojí kolem pěti tisíc. No, ale kdybychom teď vyběhli na naše hřiště, tak ho zlikvidujeme na celé jaro."

Smržovka - Desná 6:0 (5:0)

Za domácí vedoucí týmu Veronika Veseloušová: "Hned v úvodu utkání jsme kopali penaltu a do vedení jsme šli již ve třetí minutě. Do konce poločasu jsme vedli 5:0 a v druhé části zápasu jsme neproměnili několik dalších šanci, abychom skóre navyšovali. Jeden gól Hrabánka nám nebyl uznán. Soupeř nám dovolil diktovat tempo utkání a i přesto, že se k nějakým šancím dostal, buď jich nevyužil nebo mu je překazil náš gólman."

Za Desnou vedoucí týmu Petr Kopal: "Na Mozartovce jsme tvrdě narazili, prohrávali jsme už od úvodu utkání, když Smržovka proměnila přísně nařízenou penaltu. Po té jsme měli mírnou převahu, ale nedokázali jsme se prosadit a vyrovnat se s tvrdou hrou Smržovky, někdy až za hranici kterou rozhodčí toleroval. Zcela jsme propadli během další půlhodiny, když jsme inkasovali během tří minut třikrát. V našem vápně jsme nedokázali bránit soupeře a dovolili jsme Smržovce skórovat dvakrát po rohu a jednou ze standardky. Od konce první půle se utkání už dohrávalo. Příští utkání musíme podat lepší výkon, pokud si chceme připsat body."

Bozkov - Plavy 0:2 (0:0)

Za domácí Stanislav Doubek: "První poločas skončil nerozhodně 0:0, dařilo se nám zachytávat útoky Plavů pozornou obranou, dobře jsme bránili a soustředěným výkonem jsme udrželi bezgólový stav. Ve druhé půli už nám ale došly síly. Soupeř nás zlomil a rozhodl druhým gólem ve svůj prospěch. V Lomnici se nám nehraje špatně, máme to tam jako naše náhradní hřiště. V tom problém nehledáme. Ten je spíš v naší slabši fyzické kondici. Příští víkend hrajeme v Mírové, ta je u Turnova, tam by se snad hrát mělo."

Za Plavy trenér Jaroslav Pekelský: "Vyhráli jsme zaslouženě. Byli jsme celý zápas jednoznačně lepší, hrálo se celou dobu na jednu branku. Náš jediný problém byl dát gól a byla to jen otázka času, než ho dáme. A to se nám podařilo. Za stavu 1:0 měl Bozkov jednu jedinou velkou šanci, hráč běžel sám na naši branku, ale náš gólman to chytil a tím nás podržel. Mohlo se stát, že by soupeř vyrovnal. A to by bylo pro nás hodně krutý. Oba góly padly až ve druhé půlce. Když jsme s Bozkovem hráli před třemi týdny přátelák, tak to vypadalo stejně. První poločas s námi vydrželi hrát a běhat a ve druhém odpadli. Tentokrát to bylo na jednu branku už od první minuty. Hráli jsme v Lomnici na umělce, pro nás to bylo dobré. Na takovém velikém hřišti to je pro nás výhoda, na malém, kde je to samý souboj, nám to moc nejde. O víkendu máme hrát doma proti Albrechticím. Asi se to ale hrát nebude, my máme hřiště pod vodou a nevěřím, že by do víkendu vyschlo. Na umělce v Desné už hrát nechceme. Pokud to soupeř dovolí a dohodneme se, tak zápas odložíme na jiný termín. Těšíme se na naši trávu. Umělky stojí spoustu peněz, fanoušci nepřijdou. Do Plavů chodí až stovka lidí, někdy i víc. Hrát na umělce znamená, že je všechno ztrátové. Nechápu, proč se nad tím nezamyslí ten, kdo o tom rozhoduje. V Libereckém kraji jsou tyto termíny brzo. Stejně se pak zápasy odkládají. Co by se stalo, když bychom hráli do konce června? Zápas nás takhle vyjde třeba na čtyři tisíce, diváci žádní, hospoda zůstane zavřená. A když někam jedeme my, tak nás to zase stojí benzín a víc času. Je to úplný nesmysl. Možná u Prahy se už hrát dá, třeba i za Turnovem, ale v Libereckém kraji je to problém. Měli by se nad tím odpovědní lidé zamyslet."

Mšeno - Harrachov: ODLOŽENO

Lučany - Mírová: ODLOŽENO

Jablonec n. Jizerou - Přepeře: ODLOŽENO