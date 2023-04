Branky: 1. Maďarčík, 55. Drobný - 38. Šír, 70. Tomíček

Za domácí trenér Jakub Illner:

„Hráli jsme na domácím hřišti, skvělý terén. Přišlo hodně diváků, děkujeme jim za podporu. Měli jsme stejné rozestavění jako minulý týden a měli jsme určitě vyhrát. Byli jsme kvalitní na balónu, dostávali jsme se hodně do šancí, těch jsme měli tak šest, sedm. Něco nám chybí. Hledám na to recept. Nejsem z toho jako trenér šťastný. Ale musím pochválit celý tým. Soupeř přijel s kombinovanou sestavou. Byli jsme lepší a byla jen otázka, jestli dáme nebo nedáme gól. Příště jedeme na Pěnčín. V tomhle kole jen remizoval. Těšíme se tam."

Hostům chyběli čtyři hráči, sestavu tvořil mix mladých a starších. Od podzimu hráli první zápas. Přes zimní pauzu se nescházeli, ani nehráli žádné mistráky. Bojují o záchranu, a proto bod brali všema deseti. Odbojovali zápas bojovností a zarputilostí. Hodně je podržel gólman, který chytil čtyři vyložené šance.

Za hosty trenér David Holman:

„Dostali jsme branku asi ve 30. vteřině, kdy jsme po hrubé chybě nechytili začátek a trvalo nám asi patnáct minut, než jsme se srovnali s terénem a s důraznou hrou domácích. Pak se hra vyrovnala, vstřelili jsme vyrovnávací branku. Soupeř nedal dvě vyložené šance, které jim náš brankář chytil. Ve druhém poločase jsme přežili klinickou smrt a domácím jsme nedávali žádné šance. Pak jsme ale dostali hloupý gól po standardní situaci. Utkání bylo vyrovnané a my jsme pěknou akcí Tomíčka srovnali na 2:2. V 90. minutě jsme měli velké štěstí, když jsme vykopávali míč z brankové čáry. Pro nás je jeden bod po takovém vývoji utkání zlatý. Domácí mají slušně poskládaný, silový mančaft. Tam se bude vyhrávat těžko.

Jablonecké čekají o víkendu Plavy. Ty mají dobře poskládaný mančaft i hráče ze sousedních Hamrů, nebude to jednoduché utkání. Výhodou by pro ně mohlo být domácí prostředí. Musí vyhrát a co nejdříve vybojovat maximum bodů, aby se zachránili a vzdálili se poslednímu Bozkovu.

Harrachov - Smržovka 1:4 (0:1)



Branky: 81. Pešat - 33. Vodička, 46. Oeser, 48. Skalický, 72. Frydrych



Pavel Dolenský, trenér Harrachova byl v hodnocení výkonu svého týmu stručný: „Smržovka byla stoprocentně lepší. Přehrála nás. Hráli jsme v Desné na umělce. Příště jedeme do Lučan."

A vedoucí týmu Smržovky, Veronika Veseloušová věří v podporu fanoušků na domácím hřišti. „Po náročné zimní přípravě sklízíme ovoce. Tři zápasy - devět bodů, skóre 18:3. Vstup do druhé poloviny zápasu se opět povedl, dali jsme dva rychlé góly během úvodních pár minut, to byl rozhodující moment zápasu. Teď je potřeba se soustředit na utkání s prvním Mšenem, které budeme konečně hrát u nás na trávě. Doufáme, že přijde hodně fanoušků a poženou kluky za dalším vítězstvím."

Smržovka vedla už ve třetí minutě. Z Desné zní: Tvrdě jsme narazili

Mírová - Bozkov 1:0 (0:0)



Branky: 75. Štefan

„Dopadlo to dobře, ale bylo to trápení. Gól jsme dali až v závěru. To je na dnešním utkání to pozitivní. Za tři body jsme rádi. Máme ještě nějaká zranění. Potřebovali jsme soupeře porazit. Soupeř taky nebyl příliš konstruktivní, že by chtěl hrát fotbal, bylo to takové dobývání. Nakonec jsme to tím gólem zlomili. Dal ho náš dorostenec Samuel Štefan. Dáváme šance mladým hráčům, snažíme se je zapojit do hry. Hráli jsme doma na trávě, vydržel to. Snad za čtrnáct dnů to bude zase lepší," vedoucí domácího týmu Petr Dědeček.

„Byl to vyrovnaný zápas, hráli jsme s Mírovou o spodní příčky tabulky. A hráli jsme docela dobře. Ale rozhodl jeden gól, který vstřelili domácí. Šance jsme před koncem měli, ale těsně vedle. Byli jsme zklamaní ne z výkonu, ale z výsledku. Příště už budeme hrát doma na našem hřišti a věřím, že vyhrajeme. Věřím, že nám domácí prostředí přinese výhodu," řekl za hosty Stanislav Doubek.

Přepeře B - Pěnčín B 4:4 (1:3)



Branky: 38., 64., 74., 87. Ejoor - 17. Pacalt, 42. Tokár, 44. a 68. Zapadlo

„Byl to na jaře náš první zápas, ze začátku byly Přepeře lepší. Chvíli nám trvalo, než jsme se rozkoukali, pak jsme ale dali po jejich chybě gól na 1:0. Soupeř vyrovnal. My vedli 3:1 i 4:2, ale nedokázali jsme to dotáhnout. Měli nové kluky z áčka, jeden nám dal čtyři góly, byl z nich nejlepší. My jsme nedokázali výsledek udržet. Za stavu 4:2 už to musíme udržet a ještě přidat pátý gól. My jsme v závěru naopak ještě inkasovali. Před zápasem bychom bod brali, po zápase jsme zklamaní. Příště budeme už hrát doma proti týmu Roztok. Snad to dopadne líp," byl z bodu zklamaný pěnčínský trenér Jan Řezáč.

Desná - Lučany 4:0 (0:0)



Branky: 54. a 70. Schmied, 66. Poselt, 84. Ježek



„Od úvodu utkání jsme měli převahu, bohužel jsme neproměnili žádnou šanci. Střela Sekaniny ve druhé minutě skončila na břevně a Kopala ve 20. na tyči. Po centru Ježka ve 40. hlavičkoval Sekanina, ale gólman zachránil na roh. Ve druhé půli jsme již dominovali a ujali ve v 54. minutě vedení. Střelou na 1:0 zakončil Schmied. O deset minut později nastřelil Sekanina tyč. V 66. zvýšil Posselt po přihrávce Kopala. V 70. nechytatelnou střelou skóroval Schmied. Na konečných 4:0 upravil Ježek po rohu Pfeifera. S výhrou a ziskem bodů jsme spokojení," uvedl vedoucí týmu Desné Petr Kopal.

Předseda FK Lučany Oldřich Churý:

„První poločas byl dobrý, byli jsme lepší. Pak nám docházely síly a posledních dvacet minut první půle byl lepší soupeř, začal do nás tlačit. Ale ubránili jsme se. Pak jsme museli vystřídat. Z prvního zápasu, který jsme hráli v Plavech, nám chyběli čtyři kluci. A my, jak se nesejdeme, tak nejsme konkurenceschopní. Ve druhé půli byla Desná lepší, vyhrála zaslouženě. Nás čekal ve středu odložené utkání s Mírovou. Ten byl pro nás důležitější. Proto jsme před koncem vystřídali, už jsme věděli, že se nic nezmění, že nemáme šanci výsledek zvrátit. Domácí byli lepší a vyhráli zaslouženě. Ale my zatím jedeme podle plánu. Chtěli jsme ze dvou utkání alespoň tři body a to se nám povedlo hned v prvním utkání. Takže my zatím v minusu nejsme."

Mšeno - Držkov 1:2 (1:1)

branky: 41. Pavelka - 39. Hozda, 61. Vokáček



Trenér Mšena David Ryšavý hráče po zápase uklidňoval a soupeře chválil.

„Kluci z Držkova, zkušení fotbalisté, hráli chytře, zezadu, nedokázali jsme se tam dostat. Ve 39. minutě jsme dostali gól, pak jsme rychle vyrovnali, myslel jsem si, že už se to povede, ale měli jsme problémy se k nim dostat. Za Držkov hrál výborně Just i Lukáš Brož. Just byl pro ně klíčový hráč, podržel dobře balón. Nedokázali jsme mu ho vzít. Hráli dobře vzadu. Měli jsme pár šancí, které jsme mohli zakončit i do prázdné brány, ale nedokázali jsme to. Nedá se nic dělat. S Držkovem máme další černou zkušenost. Musíme se z toho oklepat. Teď hrajeme na Smržovce, ta má taky vysoké chlapy, bude to další těžký zápas. Nám chybí po naší přípravě větší klid. Nešlo o body, kluci hráli v klidu. Teď jsou svázaní tím, že jsme na prvním místě a každý chce od nás ty body vidět. Říkám jim, že nesmí být ve stresu, je to fotbal, který chceme hrát pro zábavu, baví nás. Máme mladý tým, který chce vyhrávat. Přáteláky byly něco jiného, o nic nešlo, nebáli se jít jeden na jednoho. To nám teď trochu chybí. Musíme ale makat dál, je teprve začátek jarní soutěže."

Soupeř odjížděl spokojený. I přes velké posily, Tomáše Čížka a Pavla Vrabce, si vedli dobře a jejich absenci nahradili bojovností. „Máme tři body. Vyloupili jsme Mšeno. Trochu asi přepálili přípravu. Remíza by byla spravedlivá. Mšeno bylo fotbalovější, my chytřejší a spravedlivější. Dali jsme druhý gól a pak jsme měli štěstí, že soupeř neměl souvislý tlak a nebyl schopen nám dát gól. Byli na míči lepší, trénují několikrát v týdnu, my se sejdeme jednou a zahrajeme si pro zábavu. Pak už jsme to ukopali. Nečekal jsem to, jsme spokojení. Škoda, že jsme hráli ještě na umělce a ne už na trávě. Příště hrajeme doma proti Přepeřím, to už by se na trávě hrát mohlo. Tento víkend už tam hraje béčko se Zásadou. Tři body jsou pro nás výborné," chválil hrající trenér Evžen Dvořák.