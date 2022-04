Pěnčín Bílému Kostelu podlehl těsným rozdílem 2:3 (1:2). A trenér Miroslav Procházka byl z výsledku i výkonu pořádně naštvaný. „Nastoupili jsme jako favorité a z pohledu postavení v tabulce se čekalo, kolik dáme soupeři gólů. Ale, bohužel. Hned na začátku zápasu, v první a třetí minutě, jsme měli dvě stoprocentní šance a nedali jsme je. Dobývali jsme, nemohli jsme se k soupeři dostat, nemohli jsme se trefit. Byly to nervy. Ve třicáté minutě dostal červenou za předcházející dvě žluté náš David Scholz. A v první půli pak byl ještě jeden zákrok na vyloučení, ale to ohodnotil rozhodčí žlutou. Bylo u nás znát podráždění. Druhou půli jsme hráli o deseti. Udělal jsem dvě změny, museli jsme se přizpůsobit tomu, že hrajeme v deseti. Hráli jsme i přesto o trochu líp, ale zase jsme nevyužili dvě stoprocentní šance. Když se nám v 70. minutě podařilo snížit na 2:2, tak za faul Pivrnce, který rozhodčí viděl, měl soupeř výhodu penalty, dal ji a vedl 3:2. Nám se stále nedařilo dostat se k němu do branky. Byl to zmar, soupeř dobře bránil. Od začátku jsme tentokrát neměli štěstí, nedařilo se nám. Možná jsme příliš namotivovaní jako favorité a z toho pak plynou nepřesnosti, podráždění a fauly. Na příští zápas se ještě mají někteří hráči vrátit, tak to prostřídáme. Navíc bychom měli, když bude přát počasí, hrát první zápas na Pěnčíně. Na menším hřišti musím sestavu zase postavit jinak, aby nám to vyhovovalo. Ale je to pro nás velké zklamání. Zaplatili jsme i za nekázeň některých hráčů. Žluté jsme dostali za zbytečnosti, zakopnutí míče, za ostřejší souboj. Hráči to taky nečekali, tak z toho byli špatní. Ale to už bylo pozdě. Jedeme ale dál, soutěž pokračuje.“