Gólů jako máku viděli fanoušci v jabloneckých Břízkách. Trenér domácích David Ryšavý si výsledek pochvaloval. „Soupeři s sebou neměli posily z áčka, přijelo klasické béčko. My jsme také nebyli kompletní, nehrál Nikrýn ani Obršlík, dva naši nejlepší hráči. Ti kdyby hráli, tak by to pro soupeře dopadlo ještě hůř. Byli jsme sice trochu nervózní, jak to bez nich zvládneme, ale povedlo se nám to. Čtyři góly dal Pavelka, potvrdil, že je to také dobrý střelec. V poločase jsme vedli 5:0 a pak už jsme o výsledku rozhodovali my.“

Lučany – Jablonec n. Jiz. 8:1 (3:0)

Oldřich Churý za domácí mohl chválit: „Konečně se zadařilo. Nebyli jsme v plné sestavě, trochu jsem se toho obával, ale soupeř byl ještě slabší, než my. Bylo to naše zasloužené vítězství, i když to potom soupeř trochu zdramatizoval, když dal na 3:1. Ale pak už odešli a my jsme po dlouhé době jasně vyhráli. V předchozích zápasech jsme nevyužívali šance a tentokrát se nám to dařilo.“

„Předvedli jsme strašný výkon,“ kroutil hlavou trenér hostů Robert Chlup. „Pořád je to jedno a to samé. Nikdo nepřijede na zápas venku, já tím pádem musím do sestavy postavit hráče, kteří nehráli třeba dva roky, a podle toho to pak vypadá. Když tomu navíc pomůže rozhodčí, jako se to stalo v Lučanech, tak je z toho debakl,“ řekl zklamaně Chlup. „Od poloviny zápasu nikdo neměl chuť hrát, ten zápas jsme jen tak odchodili, abychom nedostali pokutu, a ať už jsme z Lučan pryč,“ pokračoval trenér. Takový průběh soutěže nebaví ani jeho, ani vedení klubu. „My si prostě musíme s kabinou sednout a všechno si vyříkat. Pokud hráči nechtějí chodit na tréninky, tak klidně ať spadnou o soutěž níž, a tam trénovat nemusí. Já se půjdu mnohem radši jednou týdně na fotbal jen tak podívat a nebudu se stresovat, jestli mi zase přijede na zápas sedm lidí. Ale tohle je ztráta času pro všechny,“ dodal rozčarovaný Robert Chlup.

Harrachov – Roztoky u Jilemnice 2:1 (1:0)

„Konečně jsme zase po dlouhé době vyhráli a vrátili jsme se na svoje. Soupeř měl dobře vypracovanou defenzívu, zatáhl se na vlastní polovinu a my jsme se tam jen těžko dostávali. Roztoky vystřelily jednou na bránu a daly nám gól. My jsme měli průběh zápasu pod kontrolou, ale nemáme hráče, jako byl třeba ve Slavii Stanciu, který to dokáže celé uklidnit a rozjet, když je potřeba. My to taháme silou. Pár šancí jsme ale měli a tentokrát jsme je zužitkovali. Jejich gólman chytal výborně. Pro nás to je zasloužená výhra. Postupové ambice nemáme, jen chceme dva nejlepší kluby v tabulce, Mšeno a Přepeře, pozlobit. Teď máme v předehrávce doma Plavy a tím končíme,“ řekl k zápasu trenér Lukáš Halama.

„Myslím, že Harrachov byl zatím nejlepší tým, proti kterému jsme hráli. Kvalita je u nich opravdu veliká,“ chválil soupeře trenér Roztok Jakub Illner. „Ale myslím, že jsme se s nimi statečně utkali. Góly jsme dostali za dvě neuhlídané standardky a náš výkon podpořil výborně chytající brankář Maďarčík, S výsledkem jsem vlastně asi spokojený. Řekl bych, že je spravedlivý, protože ke sportu patří do určité míry i štěstí. A to jsme tentokrát měli my v podobě několika neproměněných šancí soupeře,“ dodal Illner.

Desná – Plavy 0:4 (0:0)

Vedoucí týmu Desné Petr Kopal: „Derby ovládli hosté, od začátku měli více ze hry a jen díky nepřesností v koncovce byl stav dlouho nerozhodný. My jsme měli šanci ve 43. minutě, ale Pfeifer mířil těsně vedle tyče. Ve druhé půli hosté svoji převahu stupňovali a ujali se v 55. vedení pro proměněné penaltě. Nám se nepodařilo na nepříznivý stav zareagovat. Naopak hosté přidali další góly.“

„Jsme spokojení, jsme rádi, že se nám zápas vydařil a odehráli jsme ho s nulou a nedělali jsme žádné velké chyby. Soupeř měl svoji kvalitu, snažil se a myslím, že rozhodla zkušenost. Mají mladý tým, který se ještě potřebuje mezi dospělými okopat. Je to přece jen do chlapů velký skok. Byl to zasloužený výsledek. Desnou zlomil druhý gól. Druhý poločas jsme ovládli,“ řekl kouč Plavů Jaroslav Pekelský.

Smržovka A – Pěnčín B 3:3 (2:1)

„Celý zápas byl velmi kvalitní, hra obou týmů, výkon rozhodčích i hezké počasí. Šance byly na obou stranách, škoda, že jsme nevyužili alespoň o jednu víc. Z řad fanoušků přišly ohlasy, že to bylo jednou z nejlepších utkání, které viděli,“ uvedla vedoucí domácích Veronika Veseloušová.

Za hosty trenér Jan Řezáč: „Můžeme být za bod rádi. Máme kvalitní tým a bylo to jen o nás, jak k tomu přistoupíme. První poločas neměl s fotbalem z naší strany nic společného. Inkasovali jsme už v 7. minutě. Řekneme si, jak zahrát standardní situace a hned dostaneme gól. Přizpůsobili jsme se hře soupeře, nakopávali jsme balóny a to nám vůbec nesedí. Po jedné akci jsme dali na 1:1. Místo, abychom v tom pokračovali, přizpůsobili jsme se dál a nedali jsme gól z jedné stoprocentní šance. Našemu útočníkovi to odskočilo, jejich brankář míč chytil. A my jsme za tři vteřiny dostali gól, protože náš gólman nevyběhl a v poločase jsme prohrávali. O poločase byla v šatně pořádná bouřka. Pak jsme to naštěstí otočili, ale z penalty jsme nakonec dostali na 3:3. Domácí ještě měli šance a mohli rozhodnout. My jsme si za ten první poločas víc nezasloužili, remíza je spravedlivá. Před zápasem se nám jeden hráč zranil. Hodně nás to teď trápí. Jsem zklamaný z výkonu, který jsme předvedli na začátku utkání. Uvidíme, kdo bude přes zimu na prvním místě. Mšeno je na tom dobře. My jedeme na další zápas do Lučan. Dnešek mě mrzí, na Smržovku jsme jeli vyhrát. Věděl jsem, že to bude těžký zápas, ale doufal, že tři body nám vyjdou.“



Bozkov – Albrechtice 2:3 (2:1)



Za vítězné mužstvo Jan Pipek: „Začali jsme hodně dobře, vedli jsme po deseti minutách 1:0. Pak jsme se úplně sesypali a začal hrát Bozkov. Využil penalty a srovnal a hned na to vedl 2:1. Pak se nám zranil hráč a do druhé půle šel trenér. Ve druhém poločase dostal soupeř červenou, srovnali jsme na 2:2 a pak už jsme hráli my a dali rozhodující gól. Tři body jsou pro nás důležité. Poslední zápas hrajeme v Držkově, ten teď prohrál v Mírové, tak uvidíme. Je to otevřené, když tam body získáme, ukončíme podzim touto předehrávkou úspěšně a navíc se třemi body.“



Mírová p. K. - Držkov 2:1 (0:1)

„Byl to dobrý zápas, takové pomůžou. Otáčeli jsme z 1:0, první půli byli hosté lepší, agresivnější. Ale měli jen jednoho hráče na střídání a my víc, prostřídali jsme, dostali je podtlak, podařilo se nám vyrovnat. A v 91. jsme stříleli zaslouženou penaltu a dali jsme rozhodující gól. Super tři body pro nás. Teď hrajeme ještě s Desnou, už máme patnáct bodů, tak to vypadá, že budeme přezimovat v klidu, nemusíme se bát. Na Desnou si věříme, nějaké body tam uděláme. Nakonec ten podzim nebude tak špatný, jak to na začátku vypadalo. Už jsme s Desnou hráli, doma jsme s ní remizovali, byl to běhavý zápas. A nám se už teď vrátili někteří po zranění, i kapitán, tak to bude dobrý. Do Desné jedeme pro tři body,“ má jasno vedoucí týmu Mírové Petr Dědeček.

„Rozhodčí to měli opravdu „pevně pod kontrolou“. Tentokrát nás zařízli. Žádný faul a pískli jasnou penaltu. A když to bylo naopak a našeho hráče kopl domácí do hlavy, když hlavičkoval do prázdné brány, tak to rozhodčí okomentoval jen jako nechtěný faul. Udělal z toho pořádnou bramboračku. Jinak fotbal dobrý, zápas dobrý. Měli jsme dát tři góly a bylo by to jednoznačné. Za stavu 1:0 jsme měli dát na 2:0 z té penalty, kterou neodpískal. Pak jsme dostali nešťastný gól na 1:1 a z té vymyšlené penalty,která absolutně nebyla, pak na 2:1. Takže jsme nešťasně prohráli. Smutný fotbalový víkend pro Držkov, teď máme doma Albrechtice, jedeme dál. Jen mě mrzí, že jsme byli poškození a rozhodčí pak udělá to, co udělal a tváří se, jako by nic. Hráli jsme současně s béčkem, nemohli jsme sestavu doplnit, ale kluci to odmakali, bojovali. A nakonec to ovlivní hrubé chyby rozhodčího. Balatka, po kopnutí do hlavy, musel být ošetřovaný. A faulů tam bylo ze strany domácích víc. Nepochopil jsem, proč to rozhodčí zkazili a proč se tak otočili. Ale to vědí jen oni. Jinak špatně nepískali. Nečekali jsme to.“