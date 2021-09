Mšeno – Jablonec A – Horní Branná 11:3 (5:0)

Zajímavé utkání I. B třídy mšenského týmu nebyla jen opět vysoká výhra, ale hlavně výkon brankáře Matěje Pokorného.

„Ten nastupoval v 70. minutě a během šesti minut dal tři góly. Je to náš druhý brankář, který ještě ten den odpoledne chytal za náš C tým v Radčicích. Ale on je jinak i hráč, nejen gólman, dobře dovede bránit,“ právem chválil výkon autora gólů trenér David Ryšavý. A stejně tak mířila jeho pochvala i k celému týmu.

Hosté zaskočilo velké hřiště v jabloneckých Břízkách a to byl pro ně od počátku problém. Na takové rozměry nejsou zvyklí. „A naši kluci zase naopak jsou na něm hodně rychlí,“ potvrdil kouč.

V tabulce je jeho mužstvo na čtvrté příčce. A že míří výš, to je víc než jasné. „Je tam rozdíl jen tří bodů. Teď nás čekají Albrechtice a Držkov, to jsou dva klíčové zápasy. A oba soupeře máme doma. Chceme je porazit a dostat se na první příčku tabulky,“ říká k dalším derby trenér Ryšavý.

Branky domácích: 3 Pokorný, 2 Nykrín, 2 Lietava, Obršlík, Škvor, Kobylka, Puta

Sestava: Braniš, Škvor, Kobylka, Obršlík, Lietava, Mitáš, Nykrín, Bradel, Ryšavý, Škvor, Zámečník, Puta, Pokorný

R: Šnýdl. Diváků: 20. ŽK: 1:1

V neděli 26. září hraje Mšeno ve Studenci. Další zápas ho čeká ve svátek, v úterý 28.9., v 16,30 přijedou do Mšena soupeři z Lučan.