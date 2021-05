Ústecký krajský fotbalový svaz v pondělí 26. dubna odpískal jakékoliv dohrání nižších fotbalových soutěží. Od krajského přeboru až po nejnižší okresní soutěže. Liberecký kraj je zatím stále na vážkách, letošní ročník zatím nebyl zrušený.

Momentka z utkání krajského přeboru mezi Novým Borem a Mšenem. | Foto: Jaroslav Marek

„Stále ještě čekáme. V úterý bude valná hromada. Ze všech tří okresů přišlo echo, že týmy by to chtěly dohrát. Samozřejmě záleží na státu, jaké nám k tomu dá podmínky. Komise pro Čechy už nechce hrát, pro nás by to taky bylo komplikovanější. Když by naše mančafty dohrály, neměly by vlastně kam postoupit. Je to složité,“ řekl Karel Kapoun, místopředseda Libereckého krajského fotbalového svazu.